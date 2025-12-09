Delia Espinoza defiende a Pedro Castillo y cuestiona detención por fallido golpe de Estado: “Nadie se alzó en armas”

Inhabilitada fiscal descartó delito de rebelión y mencionó que tiene dudas sobre la presunta conspiración. | Sallqa TV

La exfiscal de la Nación Delia Espinoza, recientemente inhabilitada para el ejercicio de la función pública, se pronunció abiertamente sobre el caso del expresidente Pedro Castillo y el tratamiento judicial recibido tras la disolución ilegal del Congreso en diciembre de 2022. La penalista defendió la posición del vacado exjefe de Estado, sostuvo que la figura de rebelión no se configuró y cuestionó el proceder de Patricia Benavides al detenerlo en flagrancia.

En entrevista con Sallqa TV, la exfiscal consideró que la lectura del mensaje en el que Castillo anunció la disolución del Congreso y reorganización el sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, “puede considerarse una infracción constitucional”, pero que no existieron elementos objetivos para calificar los hechos como rebelión.

“Ahora que estoy fuera [de la Fiscalía], como cualquier abogada, ya lo puedo decir. En realidad, en ese caso, nunca ha habido rebelión porque nadie se alzó en armas. Lo que sucede es que yo no llevaba ese caso, lo llevaba otro fiscal supremo, pero igual yo no podía intervenir porque si no cometía grave falta”, afirmó Espinoza.

Inclusive, cuestionó el accionar de Patricia Benavides, al solicitar la detención del expresidente en camino a la embajada de México. “En ese entonces estaba la señora Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación. Ella es la que dirigió esa detención en flagrancia, que en realidad legalmente no correspondía, porque a un presidente no se le puede detener en ejercicio de funciones", expresó e insistió que “por más que ellos hablaron de flagrancia por la rebelión, fue forzada porque nunca hubo levantamiento en armas”.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 7 de diciembre, en la que se registró al destituido presidente de Perú Pedro Castillo (c), al ser trasladado y detenido en un vehículo policial de la Prefectura de Lima, en Lima (Perú). EFE/Renato Pajuelo

“A mi regreso todo ya estaba avanzado con el expresidente Castillo, y obviamente yo no podía intervenir con opiniones porque nosotros estamos prohibidos como fiscales, pero yo ahora sí ya, en el llano, puedo decir de que no hubo rebelión”, agregó.

Precisó que incluso duda del tema de la conspiración, pero que ello lo revisará con mayor profundidad. “Pareciera que tampoco ha habido conspiración o no tendría sentido, ya que si no ha habido levantamiento en armas, entonces, ¿qué conspiración puede haberse dado, no? Sería como un delito imposible. Son cosas técnicas, pero yo me imagino que ya la defensa del señor Castillo hará lo correspondiente", sentenció.

En el debate sobre la competencia de quienes procesaron al expresidente, Espinoza reconoció que no es ilegal que fiscales provinciales o adjuntos asuman el caso si han sido promovidos provisionalmente a la categoría suprema. Sin embargo, consideró que lo ideal, por respeto institucional, sería que exclusivamente titulares participen cuando está en juego la responsabilidad de la máxima autoridad del país.

“Es un tema más que todo ético, no legal. Lo ideal hubiera sido que se encargue una sala de titulares, una sala suprema de titulares, pero ese es un tema de consideración al funcionario que está siendo juzgado”, explicó.

En esa línea, se mostró a favor de reforzar el artículo 450 a fin de establecer que la más alta autoridad del país sea juzgado por fiscales titulares: “Deberían mejorarse las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Porque sí, puede generar desconfianzas, sobre todo, por el tema de la competencia o de la experiencia profesional de los provisionales. Siempre se pone en tela de juicio porque si siguen siendo provisionales es porque no han pasado esas evaluaciones que sí pasamos los titulares. Yo comprendo esa preocupación y sí, yo me uno a esa idea que podría ser modificada”.