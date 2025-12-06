Perú

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Fiscal de la Nación inhabilitada acudió este sábado para recoger sus objetos personales de su despacho, pero la operación fue accidentada

Foto de archivo. La fiscal general de Perú, Delia Espinoza Valenzuela, habla sobre corrupción y disputas con otros poderes del gobierno durante una conferencia de prensa con medios internacionales, en el Ministerio Público en Lima, Perú, el 20 de marzo de 2025. REUTERS/Angela Ponce

La inhabilitada fiscal de la Nación Delia Espinoza acudió hoy en horas de la mañana a la sede principal del Ministerio Público en la avenida Abancay a fin de retirar sus objetos personales de su oficina ubicada en el piso 9, según pudo conocer Infobae.

Sin embargo, fuentes informan que el retiro de aproximadamente 20 cajas, donde el viernes personal de Fiscalía introdujo las pertenencias de Espinoza, fue accidentado.

La fiscal acudió con familiares que le ayuden a cargar las cajas desde el piso 9 hasta el sótano. Pero, informan las fuentes, a las familiares no se les permitió acceder al despacho de la Fiscalía de la Nación. Esto, dicen los fuentes, fue por personal de seguridad, que a su vez respondería al asesor de Tomás Gálvez.

Al final la secretaria general del Ministerio Público, Ana María Velarde Roa, dispuso que personal de limpieza colabore con el retiro de las cajas, aunque no se le habría permitido a Espinoza revisar el contenido a fin de constatar que todas sus pertenencias estén dentro.

Las mismas fuentes afirman que Delia Espinoza sí llegó a subir a su despacho, pero solo para percatarse que uno de sus maletines no había sido metido a una caja.

Aún estaría pendiente de que Espinoza haga entrega de los equipos tecnológicos que se le asignó por su cargo y que ya no podrá usar debido a la inhabilitación por 10 años impuesta por el Congreso.

Delia Espinoza acudió al Pleno a defenderse de las acusaciones. | Congreso

Inhabilitada, pero no destituida

Delia Espinoza, en declaraciones a Infobae durante su última conferencia de prensa, sostuvo que la medida adoptada por el Parlamento no equivale a una destitución, por lo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no está facultada para convocar a concurso público ni designar a un nuevo fiscal supremo en su reemplazo. Esta interpretación, según la magistrada, se fundamenta en que la inhabilitación no implica la vacancia de la plaza, lo que preserva su derecho a reincorporarse si el Poder Judicial anula la sanción.

El caso de Espinoza guarda similitud con el de Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por cinco años en junio de 2023 bajo acusaciones de no investigar a Pedro Castillo durante su mandato, una decisión que la Corte Suprema posteriormente refutó. En ese entonces, la fiscal adjunta suprema Gianina Tapia solicitó a la secretaría general de la Fiscalía de la Nación que informara a la JNJ sobre la supuesta vacancia de la plaza de Ávalos. Sin embargo, la respuesta institucional fue clara: “Se advierte que la decisión del Congreso de la República ha sido la inhabilitación, mas no la destitución, de ahí que, conforme a la documentación institucional, la decisión parlamentaria no tiene como consecuencia la habilitación de una plaza de fiscal suprema titular”, según la comunicación citada por Infobae. De este modo, Ávalos mantuvo su condición de fiscal suprema titular hasta que el Poder Judicial declaró inaplicable la sanción y ordenó su inmediata reposición.

En el caso actual, Delia Espinoza se encuentra en una situación análoga: inhabilitada pero no destituida, lo que le permite conservar su plaza de fiscal suprema titular, aunque no pueda ejercerla. Si el Poder Judicial decide anular la sanción, Espinoza podría reincorporarse de inmediato al Ministerio Público.

