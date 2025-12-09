Chequeo médico deportivo: la evaluación indispensable que protege tu vida antes de ejercitarte

Un hombre realiza ejercicios de equilibrio y fuerza en un gimnasio contemporáneo, destacando la importancia de la actividad física para la salud y el bienestar. La imagen muestra un ambiente profesional y bien equipado, ideal para el desarrollo de rutinas deportivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días del inicio del verano, muchas personas retoman el ejercicio físico o se inscriben en gimnasios con el objetivo de bajar los kilos ganados durante el invierno. Este incremento en la actividad se da, en su mayoría, después de meses marcados por una alimentación abundante y una vida sedentaria. Aunque ejercitarse resulta muy beneficioso para la salud, especialistas advierten que comenzar una rutina sin contar con una evaluación médica representa un riesgo evitable. El chequeo médico deportivo es la herramienta que puede garantizar la seguridad al entrenar y, en muchos casos, puede salvar vidas.

Las cifras respaldan esta advertencia. Más del 90% de muertes súbitas en corredores aficionados pueden prevenirse con una evaluación cardiológica adecuada realizada antes de iniciar la actividad. La realización de un electrocardiograma detecta alteraciones eléctricas cardíacas presentes hasta en el ocho por ciento de los adultos que entrenan a alta intensidad. Del mismo modo, los análisis de laboratorio permiten identificar casos de anemia, deshidratación y desequilibrios metabólicos, que aparecen en aproximadamente el 30% de quienes practican actividad física, incluso en personas asintomáticas o aparentemente saludables.

El doctor Oscar García, cardiólogo de la Clínica Ricardo Palma, explica que una revisión completa es esencial antes de comenzar o retomar cualquier tipo de entrenamiento. El especialista destaca que, tanto en deportistas experimentados como en quienes inician, la evaluación ofrece una visión global del estado de salud que ayuda a prevenir complicaciones mayores.

“Una evaluación exhaustiva debe contemplar análisis de laboratorio como el hemograma, glucosa, exámenes de función renal (creatinina), perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos), electrolitos, pruebas de función hepática (TGO/AST y TGP/ALT) y examen de orina completo. Además, es necesaria una evaluación cardiológica con electrocardiograma, prueba de esfuerzo y ecocardiograma Doppler. Al finalizar el proceso, un cardiólogo revisará detalladamente los resultados y brindará un informe con las indicaciones específicas para cada caso. Estos estudios son fundamentales para establecer si la persona está en condiciones óptimas para ejercitarse y, de ser necesario, adaptar la rutina a sus necesidades individuales”, detalló.

Enfermedades silenciosas bajo la lupa

El chequeo deportivo ofrece la oportunidad de detectar afecciones que suelen pasar inadvertidas durante años. Según el doctor Marco Antonio Romero, cardiólogo de la Clínica Ricardo Palma, “este tipo de exámenes frecuentemente detecta dislipidemias, hipertensión arterial, arritmias, valvulopatías, cardiopatías estructurales o factores de riesgo cardiovascular, condiciones que muchas veces el paciente desconoce por completo y cuyo primer síntoma puede ser un evento grave. La evaluación cardiológica permite anticipar estos problemas cuando aún no se han manifestado”, señaló Romero.

En la práctica clínica, las personas con sobrepeso, presión arterial elevada, diabetes, antecedentes de tabaquismo, dislipidemia, mayores de 40 años o con vida sedentaria, así como quienes experimentan fatiga, palpitaciones o dolor torácico, requieren un control riguroso antes de entrenar. La misma recomendación es válida para jóvenes y adolescentes con familiares que hayan padecido infarto, muerte súbita o patologías cardíacas hereditarias.

Se destaca que el chequeo médico deportivo es un instrumento preventivo, que no solo contribuye a salvaguardar la integridad cardiometabólica del practicante, sino que además optimiza el rendimiento y facilita el diseño de una rutina ajustada a las capacidades y particularidades de cada individuo. La personalización de la evaluación es esencial: no existen dos deportistas iguales, y un enfoque hecho a medida es decisivo para quien busca entrenar con seguridad y mejorar su desempeño.

En definitiva, el chequeo deportivo brinda la posibilidad de identificar factores de riesgo ocultos, adaptar el entrenamiento y garantizar que la actividad física, en lugar de poner en peligro la vida, se convierta en una fuente confiable de bienestar. Con la llegada del verano y el aumento de la práctica deportiva, los expertos insisten en que la evaluación médica previa no es una opción, sino una necesidad básica y responsable.