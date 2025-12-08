Ruraq Maki 2025: guía completa de horarios, ubicación y todo lo que debes saber para visitar la gran feria artesanal de fin de año

Lima se alista para una nueva edición de Ruraq Maki, un evento consolidado como espacio de encuentro entre artesanos y visitantes.

La ciudad de Lima se prepara para recibir una edición más de una feria que, con el paso de los años, se convirtió en punto de encuentro para creadores y visitantes de distintas regiones. En las inmediaciones de la avenida Javier Prado Este, el movimiento habitual empieza a transformarse a medida que se acerca diciembre. Familias, estudiantes y turistas observan con interés las instalaciones del Ministerio de Cultura, donde se abrirán las puertas de Ruraq Maki 2025.

En los días previos, los colectivos artesanales ajustan detalles y revisan cada pieza antes del primer día de exposición. Para muchos, la feria significa la oportunidad de mostrar trabajos que pasaron por procesos largos y cuidadosos. Para otros, es un espacio donde pueden explicar prácticas culturales que mantienen valor en diversas comunidades del país. El público, por su parte, busca conocer de cerca expresiones que forman parte de la identidad colectiva.

La edición que se realizará del 11 al 22 de diciembre marca un nuevo capítulo para esta cita cultural. No solo será un espacio de exhibición y venta, sino también un punto de encuentro donde se escucharán voces diversas que comparten saberes, métodos y memorias a través de la artesanía tradicional. Desde el Ministerio de Cultura se destacó el retorno de la feria e incluso se confirmó que “la inauguración del jueves 11 comenzará a las 11 de la mañana”. Además, se informó que desde el 12 hasta el 22 la atención será “de 10 de la mañana a 8 de la noche”.

Una convocatoria amplia y representativa

209 colectivos de artesanos y artistas tradicionales.

La edición 2025 reunirá a 209 colectivos de artesanos y artistas tradicionales que llegarán desde distintas regiones del territorio. La participación confirma la amplitud del evento y la expectativa que genera entre creadores que buscan un espacio donde mostrar técnicas, historias y oficios transmitidos en sus comunidades. El ingreso será libre, lo que facilitará el acceso a un público diverso.

Dentro del conjunto de participantes se encuentran 48 colectivos que recibieron reconocimientos oficiales del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La institución explicó que estos reconocimientos respaldan la autenticidad y la calidad de las obras presentadas.

Los expositores que formarán parte de la feria representan a 19 pueblos indígenas u originarios y al pueblo afroperuano. La propuesta también incluirá piezas y trabajos vinculados a 38 manifestaciones declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, además de dos expresiones inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Actividades culturales y oferta gastronómica

48 colectivos cuentan con reconocimientos oficiales del Ministerio de Cultura y Mincetur.

El público encontrará nuevamente la sección Gastronomía Viva, a cargo de la Casa de la Gastronomía Peruana. Allí se presentarán platos tradicionales que acompañarán la experiencia de los visitantes y ampliarán la propuesta cultural de la feria. También se desarrollará un programa artístico con música y danzas, así como actividades de formación dirigidas a los colectivos asistentes.

Estas actividades se suman a un contexto favorable, según los datos registrados en los últimos meses. Tras un incremento en la cantidad de visitantes y ventas durante 2024, y luego del récord obtenido en julio de 2025, con 40.171 asistentes y más de 2 millones 900 mil soles en ventas, el Ministerio de Cultura espera superar esas cifras en diciembre.

El inicio de la feria coincidirá con la inscripción del Sarawja, música y danza aimara de Moquegua, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La entidad cultural señaló que este hecho acompañará la jornada inaugural y reforzará la importancia de las expresiones tradicionales en el país.