¿Quiénes son las mujeres que buscarán la Presidencia en 2026?: Las únicas cuatro candidatas que lograron pasar las internas en un proceso dominado por hombres

Rumbo a 2026: ¿quiénes son las cuatro mujeres que buscan llegar a Palacio en un escenario político prácticamente copado por hombres?

El panorama político peruano enfiló el rumbo hacia las elecciones generales de 2026 con una señal clara: las figuras femeninas ocupan la primera línea de batalla electoral, al frente de las planchas de los partidos más destacados. Este fenómeno se consolidó al cierre de las votaciones internas, desarrolladas bajo la vigilancia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que garantizó la apertura y legitimidad de cada etapa del proceso. El acceso digital a los resultados y la presencia de observadores permitieron una fiscalización inédita, lo que reforzó la confianza en los métodos de nominación partidaria.

En este marco, los partidos renovaron sus liderazgos y confiaron a las mujeres el protagonismo en sus candidaturas presidenciales. El desarrollo de herramientas tecnológicas y el monitoreo público en tiempo real marcaron un antes y un después en la forma en que la sociedad peruana conoce el desarrollo de las internas y los lineamientos de cada agrupación.

Fujimori encabeza Fuerza Popular en medio de mecanismos digitales

Lideresa naranja confirmó su candidatura a la Presidencia en Trujillo. | Keiko Fujimori

Keiko Fujimori recibió el respaldo mayoritario de Fuerza Popular tras un proceso interno conducido bajo estrictas medidas de transparencia. El partido difundió cada acta y resultado mediante canales digitales, bajo el seguimiento de la ONPE, permitiendo a simpatizantes y ciudadanía observar detalladamente el desarrollo de la elección. La candidatura de Fujimori quedó ratificada junto a Luis Fernando Galarreta para la primera vicepresidencia y Miguel Ángel Torres en la segunda. Con estas acciones, la agrupación buscó fortalecer su legitimidad interna y la confianza hacia el electorado, utilizando recursos digitales que facilitaron la fiscalización colectiva y convirtiéndose en pionera de las urnas tecnológicas en el país.

Molinelli apuesta por la reivindicación femenina en Fuerza y Libertad

Comisión de Fiscalización citará bajo apercibimiento a Fiorella Molinelli. Foto: Andina.

Fiorella Molinelli fue elegida candidata presidencial en Fuerza y Libertad, donde presentó una lista única apoyada por Gilbert Violeta y María Pariona como postulantes a las vicepresidencias. Molinelli expresó a RPP su intención de renovar el papel de las mujeres en la política peruana y diferenciarse de figuras anteriores. “Busco reivindicar el nombre de la mujer, ya que considero que Dina Boluarte no nos ha representado. Es fundamental demostrar que las mujeres somos luchadoras, valientes y con pleno conocimiento en la función pública”, declaró Molinelli. Su campaña se dirige a quienes exigen liderazgos auténticos y mayor representatividad femenina en cargos de máxima responsabilidad.

Marisol Pérez Tello representa la unidad en Primero La Gente

Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años, antes de renunciar al partido y fundar Lo Justo - crédito LUM

Marisol Pérez Tello, exministra y excongresista, fue oficializada como candidata presidencial por el partido Primero La Gente luego del conteo avalado por la ONPE. La acompañan Raúl Molina Martínez y Manuel Ato-Carrera en la fórmula presidencial. “Estoy agradecida por el respaldo de los militantes y delegados. Hemos cumplido con las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones, lo que nos da la solidez necesaria para proponer un proyecto serio y responsable”, expresó Pérez Tello al asumir el compromiso de liderar la agrupación. Definió su apuesta política en torno a la transparencia, la honestidad y el fortalecimiento del vínculo entre instituciones y ciudadanía, destacando la urgencia de enfrentar los desafíos del país con determinación y transparencia.

Rosario Fernández Bazán lidera el proyecto de Un Camino Diferente

Rosario Fernández, candidata de Partido Un Camino Diferente.

En el partido Un Camino Diferente, Rosario Fernández Bazán obtuvo la confianza de los delegados como candidata a la presidencia. Estará acompañada por su hermano, Arturo Bazán, exalcalde de Trujillo, quien figura en la primera vicepresidencia, junto a Anita María Carnero Paredes de Gonza en la segunda vicepresidencia. La fórmula fue respaldada por catorce votos de los delegados, consolidando la propuesta de liderazgo femenino dentro del movimiento. Este resultado marca un nuevo capítulo en la presencia de mujeres candidatas con trayectoria dentro de agrupaciones nacionales, abriendo espacio a enfoques renovados en la conducción política.