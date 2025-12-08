Perú

Qué se celebra el 8 de diciembre en el Perú: entre la devoción, la tragedia y la construcción nacional

La coincidencia de efemérides en esta fecha invita a explorar cómo los peruanos resignifican su historia y sus valores a través de la memoria compartida y la celebración colectiva

La fecha reúne acontecimientos de relevancia nacional, desde fundaciones políticas y tragedias deportivas hasta celebraciones religiosas y reconocimientos profesionales, reflejando la diversidad de la memoria colectiva peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 8 de diciembre reúne hechos que reflejan la diversidad histórica y simbólica del Perú. Ese día se recuerda la fundación de la provincia andina de Canta en 1535 y el inicio del primer gobierno de Manuel Prado en 1939, marcado por reformas internas y un papel activo en el contexto internacional.

También permanece la tragedia aérea de 1987 que acabó con el plantel de Alianza Lima. En 2004, la Declaración de Cusco impulsó la integración sudamericana.

La fecha incluye además el Día del Locutor Peruano y la celebración religiosa de la Inmaculada Concepción.

8 de diciembre de 1535 – Fundación política de la provincia de Canta en el departamento de Lima

La provincia de Canta fue instituida el 8 de diciembre de 1535 en la sierra limeña. Entre montes, ríos y tradiciones, consolidó una identidad que enlaza actividad agrícola, rutas antiguas y un legado vivo en la región. (Andina)

La provincia de Canta, ubicada en la sierra limeña, fue creada oficialmente el 8 de diciembre de 1535. Su territorio ocupa la cuenca alta del río Chillón, con un área de 1 687,29 km².

Limita con las provincias de Huaral, Yauli, Huarochirí y Lima. Su capital es la ciudad de Canta, que además integra junto a otros seis distritos la provincia.

Canta destaca por sus paisajes andinos, su clima templado seco, su producción local —especialmente de lácteos y truchas— y una rica tradición gastronómica. Políticamente integra la región Lima-­Provincias y desde su fundación ha mantenido relevancia histórica regional.

8 de diciembre de 1939 – Inicio del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche

El mandato iniciado por Manuel Prado el 8 de diciembre de 1939 abrió un ciclo de reformas, alineamientos internacionales y ampliación productiva que proyectaron al Perú hacia un escenario más industrial y dinámico. (Harry Pot)

El primer mandato de Manuel Prado Ugarteche comenzó el 8 de diciembre de 1939, con una gestión que perduró hasta 1945. Durante ese periodo el país obtuvo una victoria en la guerra contra Ecuador con la firma del Protocolo de Río de Janeiro.

Además, Perú se alineó con los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, lo que impulsó la demanda de exportaciones como azúcar y metales ante la caída de importaciones.

En el plano interno, su administración promovió la industria nacional, incentivos agrícolas, desarrollo de infraestructura vial y avances educativos, buscando diversificar la economía y mejorar el bienestar social.

8 de diciembre de 1987 – muere el primer equipo de Alianza Lima en una tragedia aérea que marcó al fútbol peruano

La tragedia del 8 de diciembre de 1987 arrebató a jugadores, técnicos y tripulantes del Fokker aliancista. Aquella noche fracturó la historia deportiva del país y dejó un vacío que aún se nombra con dolor. (Andina)

La noche del 8 de diciembre de 1987, un avión Fokker F-27 de la Marina de Guerra que trasladaba al plantel del Alianza Lima desde Pucallpa hacia Lima se precipitó al mar frente a la costa de Ventanilla, pocas millas antes de aterrizar.

De los 43 ocupantes solo el piloto sobrevivió. Todos los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, barristas y tripulantes perdieron la vida.

El accidente borró de un golpe a una generación de futbolistas históricos, dejando un vacío que persiste hasta hoy en la memoria del deporte peruano.

8 de diciembre de 2004 – Declaración de Cusco impulsa la creación de un bloque sudamericano unificado

Con la Declaración de Cusco del 8 de diciembre de 2004, los países sudamericanos dieron un paso hacia un marco común de cooperación, orientado a unir economías, políticas públicas y rutas estratégicas de desarrollo. (Andina)

La Comunidad Sudamericana de Naciones se fundó el 8 de diciembre de 2004 en Cusco durante una cumbre que reunió a los presidentes de los doce países de la región.

El encuentro formalizó la Declaración de Cusco, cuyo propósito fue avanzar hacia una integración política, económica, física y social para fortalecer un espacio sudamericano común.

El proyecto planteó una futura zona de libre comercio y la coordinación de políticas regionales. Este acuerdo se convirtió en el paso inicial para la formación de UNASUR, que se establecería oficialmente cuatro años después en Brasilia.

8 de diciembre – Día del Locutor Peruano

La conmemoración del locutor peruano cada 8 de diciembre destaca el rol de quienes transforman la voz en servicio público. Desde 1954 la fecha celebra su presencia vital en la radio y los medios del país. (Freepik)

El Día del Locutor Peruano se conmemora cada 8 de diciembre, fecha establecida en 1954 mediante Resolución Suprema durante el gobierno de Manuel A. Odría.

La iniciativa fue impulsada por el diputado José Julio García Porras, cercano al locutor Fidel Ramírez Lazo, y se eligió en coincidencia con la festividad de la Inmaculada Concepción, evocando simbólicamente el anuncio del arcángel Gabriel como el primer mensajero.

La conmemoración honra el trabajo de quienes difunden información, cultura y servicio a través de la radio y otros medios, reconociendo su rol en la comunicación pública.

8 de diciembre de – Fiesta de la Inmaculada Concepción

La Inmaculada Concepción convoca cada 8 de diciembre a comunidades que celebran la pureza de María mediante ritos, encuentros y expresiones culturales que fortalecen la vida espiritual y la unión familiar. (Andina)

El 8 de diciembre la Iglesia conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María, doctrina que sostiene que ella fue concebida sin pecado original.

Esa fecha une a fieles de diversas naciones en devoción y respeto. La jornada se observa con misas solemnes, procesiones y manifestaciones culturales en honor a María. Para muchos representa un día de reflexión espiritual, familia y comunidad.

La celebración refuerza la tradición de fe, recordando la santidad de María y su papel central en la fe cristiana, además de inspirar actos de solidaridad y recogimiento en sus creyentes.

