Perú

La misteriosa cabeza trofeo hallada en un museo francés conecta a Paracas con nuevas preguntas bioarqueológicas y un inusual rasgo facial

La pieza, preservada con sustancias no identificadas, plantea interrogantes sobre identidad, estatus social y el tratamiento ritual de un individuo con una condición rara en el registro arqueológico

Guardar
La cabeza trofeo llegó al
La cabeza trofeo llegó al Museo de Grenoble en 2004 pero su historia es milenaria. (Composición: Infobae / tomado de ¿Celebrando el labio hendido? Evidencia osteológica y artística de la deformidad labial en una cabeza trofeo del sur del Perú.)

La historia de una cabeza trofeo estudiada en Francia abrió una ruta inesperada para la bioarqueología andina. El objeto ingresó a un museo europeo en el siglo XXI, pero su trayectoria empezó milenios antes, en la costa sur del Perú. Su apariencia llamó la atención desde el primer registro: una superficie cerosa, un gesto congelado y un conjunto de rasgos faciales que no coincidían con otros ejemplos de esta tradición ritual.

La investigadora Beth Scaffidi observó la pieza en un catálogo francés antes de examinarla con mayor detalle. El volumen, el color y la estructura de la piel mostraban indicios poco comunes. Según el catálogo, el cráneo provenía de “Ocucace”, una referencia que apuntaba hacia la antigua Hacienda Ocucaje en Paracas. Desde 2004 se encuentra en el Museo de Grenoble, tras su importación por Pierre Langlois. La información inicial no aclaraba las condiciones exactas del hallazgo ni su trayecto previo, pero la descripción sugería un origen ligado a una región donde las cabezas trofeo formaron parte de prácticas rituales muy antiguas.

La pieza medía 44 × 16 × 21 cm. Su boca formaba una “L” y la piel presentaba una película dorada. Ese brillo impulsó nuevas preguntas sobre métodos de conservación aplicados tanto en tiempos remotos como durante el paso por colecciones modernas.

La presencia de un conservante y el desafío analítico

Su apariencia —piel cerosa, rigidez
Su apariencia —piel cerosa, rigidez anómala, brillo dorado— no coincide con restos típicos del desierto sur peruano.

La investigadora señaló que la superficie no coincidía con la apariencia habitual de restos provenientes del desierto. Dijo: “A la cabeza del trofeo parecía habérsele aplicado un conservante que hizo que la piel se viera vidriosa, rígida y agrietada, en lugar de la textura aterciopelada que tienen la mayoría de las cabezas de trofeo que se encuentran en el desierto”. Según la investigadora, no existía suficiente evidencia para identificar el origen del material. También afirmó: “Sin pruebas químicas, no puedo determinar si se trataba de un conservante aplicado para curar la piel en la antigüedad o si lo utilizaban los diversos coleccionistas y museos que lo conservaban”.

La referencia a las fosas de brea de Paracas introducía una posibilidad, aunque la especialista advirtió que no existían otras pruebas de su uso en rituales mortuorios. Más allá de ese detalle, otros elementos impulsaron nuevas hipótesis sobre la identidad del individuo. Los aretes de cobre, por ejemplo, aportaron pistas sobre su procedencia y su época. Scaffidi comentó que este tipo de ornamentos correspondía a poblaciones de la costa sur en periodos clave de la recolección de cabezas, aproximadamente entre 300 a. C. y 750 d. C.

La conformación facial del individuo incluía una característica notable. El estudio concluyó que presentaba labio hendido/paladar hendido. Esta condición añadió complejidad a la interpretación. Para la investigadora, la estimación biológica requería observación directa: “Se necesita un examen osteológico directo para verificar el sexo y la edad al momento de la muerte, pero sospecho que los tejidos faciales y musculares bien merecidos oscurecerían las observaciones de características craneales clave”.

El lugar de la deformidad labial en sociedades antiguas

Los restos del Hombre de
Los restos del Hombre de Santo Domingo de Paracas, hallados en 1958, mostraron los orígenes más remotos de la vida humana organizada en la costa peruana prehistórica. (historiadelperu.info)

El labio hendido representó un desafío médico notable en entornos premodernos. Su presencia en restos arqueológicos andinos es poco común. Los estudiosos registraron solo unos pocos casos, distribuidos en Nasca, Yauca, Makatampu, Cusco, Pachacamac y una colección almacenada en Berlín. Aunque en otras sociedades esta condición generó rechazo, la evidencia peruana mostró un panorama distinto.

Relatos coloniales citaron roles específicos para personas con esta malformación. El sacerdote Blas Valera escribió que individuos con esta condición podían recibir cargos religiosos de menor jerarquía. Por otro lado, investigaciones sobre los moche indicaron que quienes presentaban rasgos faciales particulares contaban con protección sobrenatural. Vasijas recuperadas en distintos asentamientos mostraron figuras con la deformidad y con accesorios asociados a grupos de élite, así como escenas rituales y actividades médicas o chamánicas.

En este contexto, los aretes de cobre del individuo del estudio añadieron valor interpretativo. Su presencia abrió la posibilidad de que recibió un estatus especial. Sin embargo, permanecen dudas sobre si obtuvo esa posición en vida o tras su muerte durante el proceso de decapitación y conservación.

Líneas pendientes en la investigación y el proceso de repatriación

Visión de cómo se vería
Visión de cómo se vería el proceso del alargamiento de cráneos. (Planet Doc)

El futuro análisis del caso depende de métodos menos invasivos. La especialista señaló: “El análisis isotópico mínimamente destructivo del cabello, los huesos y los dientes formados a distintas edades podría aclarar si el historial dietético y residencial de este individuo era similar o diferente al de otros individuos de la población”. Estas pruebas permitirían reconstruir su vida desde una perspectiva más amplia.

La experta también planteó dificultades en los procesos de repatriación. Indicó: “El primer problema es que los museos e instituciones que conservan restos humanos deben primero inventariar y publicar sus fondos para que los descendientes o las partes interesadas institucionales puedan localizar los esqueletos y devolverlos”. La mezcla de restos, la falta de documentos y la escasa financiación explican parte del retraso mundial en este campo. La investigadora añadió que muchos esqueletos no cuentan con inventarios completos y que esta etapa resulta indispensable para cualquier devolución.

Finalmente, señaló la importancia de revisar catálogos de museos y registros de mercados de arte: “Este individuo apareció en una exposición de arte moderno, aunque en realidad se trata de un esqueleto humano”. Esa observación reveló cómo un cuerpo puede adquirir valores distintos según el entorno cultural, ya sea como ancestro o como objeto exhibido.

Temas Relacionados

ParacasMochelabio leporinocabeza trofeoperu-noticias

Más Noticias

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para ‘El Monstruo’ y otros 16 presuntos miembros de ‘Los Injertos’

El Ministerio Público solicitó la medida cautelar para Erick Moreno Hernández y otros 16 presuntos integrantes de la banda criminal, en una investigación que abarca a 43 personas señaladas por homicidio, extorsión y secuestro en varios distritos de Lima

Fiscalía pide 36 meses de

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

El club insignia del Callao, teóricamente, ha recortado un equipo titular tras una minuciosa evaluación en las oficinas administrativas. Cristian Carbajal está entre los suprimidos

Sport Boys ejecuta una “purga”

Cáncer y celebraciones de fin de año: claves para acompañar sin descuidar la salud

Con estrategias simples de prevención, adaptaciones en el entorno y el acompañamiento adecuado, es posible compartir estos momentos especiales sin poner en riesgo la salud ni perder el espíritu de celebración

Cáncer y celebraciones de fin

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

La Gerencia Deportiva se puso, inmediatamente, manos a la obra en busca de un nuevo responsable técnico que ocupe el lugar de Néstor Gorosito. La hoja de vida de Guede convence y gana enteros

Pablo Guede, nombre elegido que

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Según el popular ‘Peluchín’ esta incorporación llega en un momento electoral clave y marcará un retorno importante al estilo de su trayectoria

Rodrigo González reveló que Beto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Sale a la luz una denuncia policial de Andrea Vidal, trabajadora del Congreso asesinada, contra la nuera de José Luna

Canciller Hugo de Zela defiende exposición sobre asilo ante la OEA y niega derrota: “Todavía no hay una posición específica”

Suecia reabrirá su embajada en Lima en 2026 tras cuatro años de inactividad: ¿qué implica?

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González reveló que Beto

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Así fue el recorrido de Ibai y Gaspi por las calles de Lima: bromas, sorpresas y caos

Christian Cueva anucia su Tour Cervecero y revela un nuevo tema junto a Pamela Franco

Las series favoritas del público en Netflix Perú

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

DEPORTES

Sport Boys ejecuta una “purga”

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”

Alianza Lima, en el vicio del error: la salida sonada de Néstor Gorosito confirma otro salto al vacío

Los Chankas continúan cerrando contrataciones para Liga 1 2026: Abdiel Ayarza se une al proyecto en Andahuaylas