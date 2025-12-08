La confesión del sicario de 19 años que asesinó a un colectivero en Javier Prado: “Le faltó el respeto a un familiar”

Confesión del sicario de 19 años que asesinó a un colectivero en Javier Prado. (Video: Panamericana)

Un sicario de 19 años, identificado como Jeremy Pardo Figueroa, confesó que disparó contra un colectivero informal en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja, producto de un supuesto “ajuste de cuentas” por una presunta “falta de respeto a un familiar”.

El ataque, registrado por cámaras de seguridad y perpetrado a plena luz del día, ocurrió después de que Pardo recibiera un pago de S/2.000 de parte de un tercero. Según el propio sicario, el crimen fue un encargo de un conocido y el arma utilizada era prestada. Su captura se logró gracias a la intervención policial conjunta con serenos y agentes municipales.

La confesión del sicario

Durante su declaración ante el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, Pardo Figueroa admitió haber disparado contra el conductor de una minivan. “He disparado”, declaró el joven, quien explicó que le ofrecieron S/ 2,000 por concretar el ataque. “El chico me ha dicho que era un ajuste de cuentas... le había faltado el respeto a un familiar”, afirmó Pardo en un video registrado al interior del vehículo en el que se encontraba junto al coronel PNP.

El agresor relató que obtuvo el arma por medio de un amigo y precisó que “esta es la primera vez que hago eso”. El autor intelectual, cuya identidad aún no es conocida, ordenó el ataque bajo la consigna “vas y lo matas”.

PNP capturó a sicario de 19 años que intentó acabar con la vida de un taxista colectivero en San Borja | Foto captura: PNP

El crimen en la avenida Javier Prado

El ataque se produjo el viernes 5 de diciembre, cerca de las 9:10 a.m., en el cruce de la avenida Javier Prado con Aviación y Av. De la Poesía, en San Borja. Según las imágenes difundidas, Pardo aguardó varios minutos en el paradero, haciéndose pasar por pasajero. Al identificar a su objetivo, se aproximó a la minivan, extrajo el arma y disparó. El conductor, de 29 años, resultó herido, pero logró salir del vehículo y pedir auxilio.

Las cámaras de seguridad registraron al herido ensangrentado y caminando hacia la estación La Cultura. Sus compañeros lo trasladaron a la Clínica Internacional: según Infobae, se encuentra fuera de peligro y en recuperación.

En la ejecución del ataque intervino un cómplice que esperaba al sicario en una motocicleta. Tras disparar, ambos huyeron por la avenida Javier Prado hacia Guardia Civil y luego avenida Canadá. Pardo intentó eludir a las autoridades al cambiarse de ropa y abordar un bus de transporte público.

Sicario de 19 años fuye detenido y brindó su confesión | Video: Tv Perú

Testimonios recabados por Panamericana reflejan el temor de los colectiveros. Un conductor informal negó la existencia de extorsión: “Acá en la Javier Prado nadie está cobrando cupos. No sé por qué hablan tontería la prensa”. También aclaró que la víctima no era parte del grupo habitual de colectiveros de la zona.

Líneas de emergencia

El Gobierno peruano ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

Línea 1818 : Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.

Celular 942841978 : Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.

Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú : 116

Centro de Emergencia Mujer : 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106