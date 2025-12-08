Perú

La confesión del sicario de 19 años que asesinó a un colectivero en Javier Prado: “Le faltó el respeto a un familiar”

El criminal indicó al coronel Víctor Revoredo que el arma utilizada para el ataque fue prestada por un tercero aún no identificado

Guardar
Confesión del sicario de 19 años que asesinó a un colectivero en Javier Prado. (Video: Panamericana)

Un sicario de 19 años, identificado como Jeremy Pardo Figueroa, confesó que disparó contra un colectivero informal en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja, producto de un supuesto “ajuste de cuentas” por una presunta “falta de respeto a un familiar”.

El ataque, registrado por cámaras de seguridad y perpetrado a plena luz del día, ocurrió después de que Pardo recibiera un pago de S/2.000 de parte de un tercero. Según el propio sicario, el crimen fue un encargo de un conocido y el arma utilizada era prestada. Su captura se logró gracias a la intervención policial conjunta con serenos y agentes municipales.

La confesión del sicario

Durante su declaración ante el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, Pardo Figueroa admitió haber disparado contra el conductor de una minivan. “He disparado”, declaró el joven, quien explicó que le ofrecieron S/ 2,000 por concretar el ataque. “El chico me ha dicho que era un ajuste de cuentas... le había faltado el respeto a un familiar”, afirmó Pardo en un video registrado al interior del vehículo en el que se encontraba junto al coronel PNP.

El agresor relató que obtuvo el arma por medio de un amigo y precisó que “esta es la primera vez que hago eso”. El autor intelectual, cuya identidad aún no es conocida, ordenó el ataque bajo la consigna “vas y lo matas”.

PNP capturó a sicario de
PNP capturó a sicario de 19 años que intentó acabar con la vida de un taxista colectivero en San Borja | Foto captura: PNP

El crimen en la avenida Javier Prado

El ataque se produjo el viernes 5 de diciembre, cerca de las 9:10 a.m., en el cruce de la avenida Javier Prado con Aviación y Av. De la Poesía, en San Borja. Según las imágenes difundidas, Pardo aguardó varios minutos en el paradero, haciéndose pasar por pasajero. Al identificar a su objetivo, se aproximó a la minivan, extrajo el arma y disparó. El conductor, de 29 años, resultó herido, pero logró salir del vehículo y pedir auxilio.

Las cámaras de seguridad registraron al herido ensangrentado y caminando hacia la estación La Cultura. Sus compañeros lo trasladaron a la Clínica Internacional: según Infobae, se encuentra fuera de peligro y en recuperación.

En la ejecución del ataque intervino un cómplice que esperaba al sicario en una motocicleta. Tras disparar, ambos huyeron por la avenida Javier Prado hacia Guardia Civil y luego avenida Canadá. Pardo intentó eludir a las autoridades al cambiarse de ropa y abordar un bus de transporte público.

Sicario de 19 años fuye detenido y brindó su confesión | Video: Tv Perú

Testimonios recabados por Panamericana reflejan el temor de los colectiveros. Un conductor informal negó la existencia de extorsión: “Acá en la Javier Prado nadie está cobrando cupos. No sé por qué hablan tontería la prensa”. También aclaró que la víctima no era parte del grupo habitual de colectiveros de la zona.

Líneas de emergencia

El Gobierno peruano ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Temas Relacionados

SicariatoInseguridad CiudadanaSan Borjaperu-noticias

Más Noticias

Grupo 5 reacciona al ver a Ibai Llanos cantando su canción ‘Eres mi bien’ y él responde: “Perú es clave”

La agrupación de cumbia compartió en sus redes sociales la alegría de ver que su música llegó a los oídos del youtuber español

Grupo 5 reacciona al ver

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

El periodista Horacio Zimmermann contó que el club ‘blanquiazul’ quiere dar el golpe sobre la mesa con la contratación del delantero formado en el ‘millonario’ y que ya chocó con los ‘íntimos’

Alianza Lima busca el fichaje

‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Cliver Huamán cumple su sueño de narrar un partido de la Champions League en el país europeo

‘Pol Deportes’ llegó a España

Regular la pesca en ANP: una tarea pública que no admite improvisaciones

El reciente compromiso de Perú ante la OCDE exige regular la pesca en Áreas Naturales Protegidas con transparencia, evidencia científica y procesos legales claros y participativos

Regular la pesca en ANP:

Fernando Armas y Patricia Alquinta sorprendieron con divertida broma a Ibai Llanos: “Te quiero a ti”

El comediante y la actriz ingresaron a la dinámica del español sin imaginar que terminarían convirtiéndose en el momento divertido del video

Fernando Armas y Patricia Alquinta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quiénes son las mujeres que

¿Quiénes son las mujeres que buscarán la Presidencia en 2026?: Las únicas cuatro candidatas que lograron pasar las internas en un proceso dominado por hombres

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

“Entregué un país estable y no renuncié porque hubiera sido irresponsable”: Dina Boluarte pide ser juzgada con contexto

Dina Boluarte describe su presidencia entre traiciones, prejuicios y soledad: “Sin aliados” y en “terreno minado”

Dina Boluarte afirma que gobernó “en el borde del abismo” y no fue fácil ser presidenta: “Recibí un país devastado”

ENTRETENIMIENTO

Fernando Armas y Patricia Alquinta

Fernando Armas y Patricia Alquinta sorprendieron con divertida broma a Ibai Llanos: “Te quiero a ti”

Jessica Newton no enviará a ninguna reina al Miss Grand All Star: “Dejo esta oportunidad para ustedes”

Paco Bazán tiene romántico detalle con Susana Alvarado en el día de su cumpleaños: “feliz vida”

Samahara Lobatón aclaró que no tiene problemas con la hija de Bryan Torres a pesar de la separación

Tilsa Lozano en ‘El Valor de la verdad’: revivió romances, rupturas y episodios traumáticos en el sillón rojo

DEPORTES

“La mayoría de jugadores de

“La mayoría de jugadores de Alianza Lima no quiere a Hernán Barcos”, el inesperado motivo de la salida del ‘Pirata’ del equipo ‘íntimo’

Reimond Manco hizo crudo análisis sobre Sergio Peña en Alianza Lima y le dejó sentido consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Perú logró la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 tras caer ante Venezuela en dura final

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”