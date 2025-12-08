Cáscara de limón, eucalipto y vinagre: cómo preparar este truco casero para limpiar los pisos

Este truco casero es ideal para superficies de cerámica, mayólica, porcelanato, cemento pulido y pisos sintéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener limpios los pisos de la casa no es solo una cuestión de orden o apariencia. También es una medida fundamental para proteger la salud. Según el Ministerio de Salud (Minsa), una vivienda limpia y bien ventilada reduce la presencia de moho, alérgenos, polvo, bacterias y virus que pueden provocar enfermedades respiratorias y digestivas en los integrantes del hogar. De igual modo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recuerda que muchas afecciones comunes, como resfríos, alergias o infecciones, pueden surgir o agravarse cuando los espacios no se desinfectan de manera adecuada.

Para muchas personas, los limpiadores comerciales son la opción más rápida. Sin embargo, no todos desean utilizar productos químicos fuertes debido a su olor, su impacto en el medio ambiente o posibles irritaciones en la piel. Por ello, cada vez son más populares los trucos caseros elaborados con ingredientes naturales que ayudan a limpiar, aromatizar y desinfectar. Uno de los más sencillos es hervir cáscara de limón, hojas de eucalipto y vinagre para obtener un limpiador casero eficaz y económico.

Cómo preparar el truco casero de cáscara de limón, eucalipto y vinagre

Este limpiador casero se prepara con pocos ingredientes y en poco tiempo. Para elaborarlo, necesitas lo siguiente:

Cáscara de dos limones

Un puñado de hojas de eucalipto frescas o secas

Media taza de vinagre blanco

Un litro de agua

Para la preparación, coloca el agua en una olla y añade la cáscara de limón junto con las hojas de eucalipto. Calienta la mezcla hasta que hierva durante unos diez minutos. Este proceso permite extraer los aceites esenciales del limón y del eucalipto.

La cáscara de limón contiene aceites esenciales con efecto desengrasante y aromatizante (La Unión de Morelos)

Después de apagar el fuego, deja reposar la mezcla durante cinco minutos. Luego cuélala para retirar los restos sólidos y agrega el vinagre blanco. Mezcla bien y deja enfriar. Una vez frío, puedes verter el líquido en un recipiente o botella. Si deseas intensificar el aroma, puedes añadir unas gotas adicionales de jugo de limón o algunas hojas de eucalipto dentro del envase.

Cómo usar este truco casero para limpiar los pisos

Para usar este limpiador natural, mezcla una parte de la preparación con dos partes de agua tibia en un balde. Humedece un trapeador o paño y limpia los pisos como de costumbre. Es ideal para superficies de cerámica, mayólica, porcelanato, cemento pulido y pisos sintéticos. No se recomienda para madera natural sin sellar, ya que el vinagre puede deteriorarla.

Si deseas una limpieza más profunda, puedes aplicar la mezcla sin diluir directamente sobre manchas difíciles o zonas de alto tránsito. Déjala actuar unos minutos y luego frota con un paño o cepillo suave. Además de limpiar, este truco casero ayuda a neutralizar olores en la cocina, el baño y las áreas donde se acumula humedad. También es una alternativa útil para personas sensibles a los aromas fuertes de los productos comerciales.

Por qué este truco casero sirve para limpiar los pisos

Las hojas del eucalipto liberan compuestos con acción antibacteriana y desodorante (Freepik)

El éxito de este truco casero se debe a las propiedades individuales de sus ingredientes. La cáscara de limón contiene aceites esenciales con efecto desengrasante y aromatizante. Su acidez natural ayuda a eliminar manchas superficiales y deja un olor fresco y agradable en toda la casa.

Por su parte, el eucalipto es conocido por sus cualidades purificadoras. Sus hojas liberan compuestos con acción antibacteriana y desodorante. Por eso se utiliza en infusiones, vaporizaciones y productos de limpieza. Incorporarlo en un limpiador casero permite que los pisos queden no solo limpios sino también con un aroma relajante.

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más usados en la limpieza natural. Su nivel de acidez ayuda a desinfectar, eliminar malos olores, combatir hongos y disolver residuos acumulados. Además, no deja residuos químicos y se evapora rápido. Cuando se combina con limón y eucalipto, se potencia su acción limpiadora sin necesidad de añadir sustancias agresivas.