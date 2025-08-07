Perú

Estas son las 7 enfermedades más comunes causadas por el moho en casa

El moho es un tipo de hongo microscópico que crece en superficies húmedas, como paredes, techos, baños, cocinas y roperos

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Las esporas del moho se
Las esporas del moho se liberan en el aire y pueden ser inhaladas con facilidad, provocando distintas enfermedades (Freepik)

Durante el otoño e invierno, muchas viviendas experimentan un incremento de la humedad ambiental. Esta humedad, producto de las lluvias, los cambios de temperatura y la poca ventilación, crea el ambiente perfecto para la aparición del moho. Según el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los problemas de humedad en el hogar se agravan en los meses fríos, cuando las ventanas permanecen cerradas por más tiempo y las paredes no se secan adecuadamente. Aunque muchas personas piensan que el moho es solo un problema estético, lo cierto es que puede afectar seriamente la salud.

El moho es un tipo de hongo microscópico que crece en superficies húmedas, como paredes, techos, baños, cocinas y roperos. Sus esporas se liberan en el aire y pueden ser inhaladas con facilidad, provocando distintas enfermedades, especialmente en niños, adultos mayores, personas con alergias o problemas respiratorios. Por eso, es fundamental conocer los riesgos que implica y tomar medidas para eliminarlo y prevenirlo.

Las 7 enfermedades más comunes causadas por el moho en casa

La exposición constante al moho
La exposición constante al moho puede debilitar el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de infecciones como bronquitis, sinusitis o incluso neumonía (Freepik)
  1. Rinitis alérgica: es una de las afecciones más comunes relacionadas al moho. Sus síntomas incluyen estornudos frecuentes, congestión nasal, secreción nasal acuosa y picazón en la nariz y ojos. El contacto constante con esporas de moho puede hacer que estas molestias se vuelvan crónicas.
  2. Asma: el moho puede empeorar los síntomas del asma en personas que ya padecen esta condición. También puede contribuir a su aparición en personas susceptibles, especialmente niños. Las esporas del moho pueden inflamar las vías respiratorias, provocando tos, sibilancias y dificultad para respirar.
  3. Neumonitis por hipersensibilidad: esta es una reacción inflamatoria de los pulmones causada por la exposición prolongada a sustancias como las esporas de moho. Aunque es menos común, puede provocar fiebre, escalofríos, tos seca y dificultad respiratoria.
  4. Infecciones respiratorias: la exposición constante al moho puede debilitar el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de infecciones como bronquitis, sinusitis o incluso neumonía. Esto es especialmente peligroso en personas con sistemas inmunes comprometidos.
  5. Dermatitis alérgica: el contacto directo con el moho puede causar erupciones cutáneas, enrojecimiento, picazón e irritación en la piel. Esta condición es común en personas con piel sensible o alergias.
  6. Irritación ocular: las esporas de moho también pueden causar ojos rojos, llorosos, con picazón o sensación de cuerpo extraño. Estos síntomas pueden intensificarse en ambientes cerrados donde el moho no ha sido eliminado.
  7. Dolores de cabeza y fatiga crónica: la exposición prolongada a ambientes con moho puede provocar síntomas inespecíficos como fatiga, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza y malestar general. Aunque no siempre se relacionan directamente con el moho, suelen mejorar cuando se eliminan las esporas del ambiente.

Cómo eliminar el moho en casa

Para prevenir la aparición de
Para prevenir la aparición de moho en casa, asegúrate de abrir ventanas al menos 15 minutos cada día, incluso en invierno (Shutterstock)

Eliminar el moho requiere una limpieza profunda y la eliminación de las fuentes de humedad. Algunas recomendaciones incluyen:

  • Usar una solución de agua con vinagre blanco o lejía diluida (1 parte de lejía por 10 de agua) para limpiar las áreas afectadas.
  • Utilizar deshumidificadores o extractores de aire en ambientes húmedos.
  • Reparar goteras en techos, cañerías o paredes que contribuyen a la acumulación de humedad.
  • En casos graves o persistentes, es recomendable contratar servicios profesionales de limpieza especializada.

Cómo prevenir la aparición de moho en casa

La prevención es clave para evitar los efectos negativos del moho en la salud. Estas medidas pueden ayudarte:

  • Ventilación diaria: asegúrate de abrir ventanas al menos 15 minutos cada día, incluso en invierno.
  • Evitar secar ropa dentro de casa: la humedad que libera la ropa mojada puede favorecer la aparición de moho.
  • Uso de pinturas antihongos: en zonas propensas al moho (como baños y cocinas), este tipo de pintura puede ayudar a prevenir su aparición.
  • Limpieza frecuente: mantener limpias las superficies con mayor exposición a la humedad ayuda a controlar la propagación del moho.

Este es el popular condimento

NASA capta desde el espacio

José Luna acusado de encabezar

En menos de 10 años

Cómo la forma de cocinar

Marco Rubio advirtió que "aún

Fabián Cubero habría denunciado a

