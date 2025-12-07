‘Tunche’ Rivera de Universitario se casó con Isabel Fuentes: bailaron pandilla, marinera y tuvo tierno gesto con pequeño hincha

‘Tunche’ Rivera de Universitario se casó con Isabel Fuentes: bailaron pandilla, marinera y tuvo tierno gesto con hincha. TikTok

La tarde del 5 de diciembre marcó un capítulo memorable en la vida de José ‘Tunche’ Rivera, delantero de Universitario de Deportes, y la odontóloga Isabel Sifuentes Quilcate.

Ambos contrajeron matrimonio en una iglesia de Lima, rodeados de familiares, amigos y compañeros que acompañaron con alegría el inicio de esta nueva etapa. La unión no solo destacó por el carisma de la pareja, sino que también fusionó las raíces de Tarapoto y Trujillo a través de música, bailes y detalles entrañables.

La ceremonia: elegancia, emoción y votos conmovedores

José Rivera lució un terno negro con camisa blanca, irradiando felicidad y serenidad mientras aguardaba a su novia. Isabel Sifuentes, por su parte, deslumbró con un vestido perla de escote en V y falda corte princesa, complementado por un extenso velo sobre un peinado recogido.

Durante los votos, su declaración emocionó a todos los presentes: “Como tu esposa prometo serte fiel en la adversidad, con salud y enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida”, pronunció Isabel, arrancando aplausos y miradas cómplices de la familia.

La boda de José ‘Tunche’ Rivera e Isabel Sifuentes une las tradiciones de Tarapoto y Trujillo en una emotiva ceremonia en Lima.

El tierno gesto con un pequeño hincha crema

La sensibilidad y cercanía de la pareja se reflejaron en el instante en que, antes de partir hacia la recepción, José Rivera y su esposa se detuvieron para tomarse una foto con un joven hincha de la U.

El niño, vestido con la indumentaria completa de Universitario, no ocultó su emoción frente a su ídolo. Este gesto se viralizó rápidamente, mostrando la humildad y gratitud de Rivera con la afición merengue, a la que tantas alegrías ha dado en las últimas temporadas.

José Rivera y su esposa conmueven a los invitados con votos sinceros y un gesto especial hacia un joven hincha crema.

Fiesta y fusión cultural: pandilla amazónica y marinera

La recepción de la boda fue otro despliegue de identidad y alegría. El ‘Tunche’ Rivera sorprendió bailando la pandilla amazónica, un ritmo emblemático de Tarapoto, ciudad donde nació y de la que se siente profundamente orgulloso. La pista se llenó de energía y tradición al ritmo de la popular canción ‘Anaconda’, con Rivera liderando la coreografía, seguido de familiares e invitados.

Luego, la pareja continuó la celebración con una elegante marinera norteña junto a Isabel Sifuentes, cuya familia es originaria de Trujillo. Con pañuelos en mano y sonrisas radiantes, demostraron su complicidad y la perfecta armonía entre sus culturas de origen. Para los invitados, la noche fue una explosión de música, tradición y amor, cargada de simbolismos que reflejaron el respeto por la tierra y la herencia familiar de ambos.

José ‘Tunche’ Rivera y su éxito futbolístico

José Daniel Rivera Martínez, conocido como ‘Tunche’ Rivera, nació el 8 de mayo de 1997 en Tarapoto. Actualmente, juega como delantero en Universitario de Deportes y ha sido clave en los más recientes campeonatos del club crema, incluyendo el bicampeonato en el centenario y ser esencial en la obtención de títulos nacionales en 2023, 2024 y 2025.

Rivera se consolidó como uno de los jugadores más carismáticos y queridos del plantel, recordado tanto por sus goles como por sus célebres celebraciones al estilo de Spider-Man.

Su carrera profesional empezó en Unión Comercio, debutando en 2016 bajo el mando de Walter Aristizábal. Desde su paso por Cusco F.C., ha destacado por su entrega y regularidad. Desde 2022, con Universitario, vivió momentos importantes: debut oficial con gol, celebraciones emblemáticas y títulos históricos, llegando a conquistar al exigente hincha crema y a sumar admiradores dentro y fuera de la cancha.

No solo los goles consolidaron la figura de Rivera. Su pasión por Spider-Man lo llevó a convertirse en el “Tunche Araña” para la afición, celebrando cada gol con la icónica pose del superhéroe.

El 24 de abril de 2023, su festejo con máscara inspirada en el personaje de Marvel marcó tendencia, y durante el bicampeonato de 2024, repitió la hazaña con una edición alusiva a Miles Morales, alimentando la mística y el carisma dentro del club y del fútbol peruano.

Isabel Sifuentes, odontóloga y empresaria, comparte su pasión por el deporte y Universitario, consolidando una pareja admirada por los hinchas.

Isabel Sifuentes: la odontóloga que conquistó al ‘Tunche’

Isabel Sifuentes Quilcate, egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo, es fundadora de la empresa Siqcap, dedicada a equipos odontológicos.

Además de su éxito profesional, Isabel comparte su pasión por el deporte y por Universitario. En redes sociales se describe como “peruana, odontóloga de profesión, enamorada de Universitario y deportista de pura cepa”, mostrando el espíritu perseverante que la caracteriza.

La boda de José ‘Tunche’ Rivera e Isabel Sifuentes marca el inicio de una nueva etapa de sueños y proyectos compartidos. La celebración fue el reflejo de la unión de trayectorias, afectos y raíces culturales, transmitiendo la promesa de seguir construyendo juntos, mientras el ‘Tunche’ continúa regalando goles y alegría a los hinchas cremas.

La historia de ambos, repleta de pasión, entrega y humildad, inspira a seguidores del fútbol y del amor.

El carisma y la humildad de Rivera se reflejan en su cercanía con la afición y en su popularidad dentro y fuera de la cancha.