Policía muere tras ser baleado por colega luego de un altercado dentro de comisaría en Huancavelica

Familiares y amigos de la víctima exigen justicia y transparencia en el proceso, mientras la Fiscalía Provincial de Surcubamba ya inició la investigación para esclarecer el caso

El agente Luis Beltrán Díaz
El agente Luis Beltrán Díaz recibió dos disparos durante un altercado, hecho que conmocionó a la Policía Nacional y a la comunidad de Huancavelica. Foto: Facebook

En plena conmemoración del Día de la Policía Nacional del Perú (PNP), un suboficial perdió la vida víctima de disparos efectuados por su propio compañero tras un altercado dentro de la comisaría de Surcubamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica. La tragedia ocurrió el viernes por la noche y ha remecido no solo a la comunidad policial, sino a toda la región, que hoy exige respuestas.

Luis Abimael Beltrán Díaz, suboficial de segunda con 35 años y 13 de servicio, fue auxiliado tras el incidente y trasladado de emergencia al centro de salud local, donde llegó sin signos vitales. El presunto atacante, identificado como el suboficial de tercera Carlos Hugo Egoavil Shupingahua, fue detenido en el acto y permanece bajo custodia, mientras las autoridades intentan reconstruir los hechos.

La madrugada se tiñó de luto justo cuando la PNP recibía homenajes por su labor en todo el país. El episodio ha dejado en evidencia tensiones internas en la institución y agudiza el escrutinio sobre su funcionamiento, especialmente en fechas emblemáticas para la policía peruana.

Una discusión entre suboficiales terminó en tragedia

La tragedia se desencadenó luego de una acalorada discusión entre los dos suboficiales durante su servicio en el primer piso de la comisaría. Testigos relataron que la confrontación escaló rápidamente, generando una atmósfera tensa en el interior del establecimiento policial.

La trágica muerte de Luis
La trágica muerte de Luis Beltrán Díaz a manos de otro policía revela tensiones internas y provoca reclamos de justicia entre familiares y colegas. Foto: Facebook

En medio del intercambio verbal, Egoavil desenfundó su arma de reglamento y efectuó tres disparos. Dos proyectiles impactaron a Beltrán Díaz, uno en el hombro y otro en la espalda. Instantes después, el atacante fue visto disparando hacia la vía pública, escena que obligó a la intervención inmediata de otro agente para desarmarlo y detenerlo.

La escena del crimen presentó casquillos percutidos en el piso y dos impactos de bala en la puerta de la guardia de prevención. El estruendo de los disparos alarmó a todo el personal presente, muchos de los cuales apenas podían asimilar lo ocurrido.

Pese al rápido auxilio por parte de los propios efectivos, Beltrán Díaz no logró sobrevivir. El dolor y la incredulidad se apoderaron de sus compañeros, quienes tuvieron que resguardar la escena a la espera de la llegada del fiscal. Este hecho marca un precedente alarmante sobre la escalada de conflictos internos sin radares, ni comunicación por radio, dentro de dependencias policiales.

Fiscalía interviene mientras la familia exige justicia

La Fiscalía Provincial de Surcubamba asumió la investigación para esclarecer las causas y responsables del homicidio. Entre las primeras diligencias, se dispuso el traslado del cuerpo de Beltrán Díaz a la morgue de Huancayo para la necropsia de ley. Tras este procedimiento, los restos del suboficial serán velados y sepultados en Surcubamba.

Luis Beltrán Díaz, suboficial de
Luis Beltrán Díaz, suboficial de la PNP, fue asesinado por su compañero dentro de la comisaría de Surcubamba en plena celebración institucional. Foto: Facebook

La familia de la víctima exige justicia, pidiendo que el caso avance con absoluta transparencia y celeridad para evitar cualquier intento de encubrimiento. Según allegados y colegas, Beltrán Díaz era un hombre querido por quienes lo conocían, caracterizado por su entrega y compromiso con la comunidad policial.

Las autoridades también han iniciado la revisión de antecedentes y el historial de conducta de Egoavil, en búsqueda de elementos que ayuden a comprender el trágico desenlace.

Día de la PNP marcado por homenajes y cuestionamientos

La Policía Nacional del Perú celebra hoy, 6 de diciembre, su 37.° aniversario institucional, fecha que conmemora la unificación de sus fuerzas mediante la Ley Nº 24949. Durante la ceremonia oficial en la Escuela de Suboficiales en Puente Piedra, se reconoció el trabajo de más de 130.000 efectivos policiales, reafirmando el compromiso del cuerpo en la lucha contra el crimen y la defensa de la seguridad ciudadana.

Policía Nacional convoca ascenso 2025
Policía Nacional convoca ascenso 2025 con más de 500 vacantes para oficiales de Armas y Servicios| Andina

En su discurso, el presidente José Jerí destacó el papel de la PNP como primera línea ante la criminalidad, recordando la enorme responsabilidad que recae sobre sus miembros. Sin embargo, el episodio registrado en Huancavelica añade un matiz preocupante a los homenajes institucionales.

En el contexto actual, la PNP es cuestionada por su labor y enfrenta críticas de la sociedad civil sobre su funcionamiento interno, especialmente cuando acontecimientos como el de Surcubamba revelan fisuras profundas dentro de sus filas.

Sindicato y empleador: Causas de

Alianza Lima 3-1 Sporting Cristal

Goles de Eryc Castillo para

Gol de Paolo Guerrero tras

Gol de Martín Távara para
Condenado por homicidio y con

Emanuel Noir, cantante de 'Ke

Alianza Lima 3-1 Sporting Cristal

