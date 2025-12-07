Cambiar color de vehículo a amarillo para taxi: trámite ante SUNARP cuesta S/48.10

Quienes decidan convertir su automóvil particular en taxi deben, primero, pintar su unidad de amarillo y luego realizar un sencillo trámite ante la SUNARP para actualizar la tarjeta de identificación vehicular - Exitosa Noticias

El proceso para actualizar la tarjeta de identificación vehicular tras el cambio de color de un auto particular a amarillo, requisito para poder operar como taxi según las disposiciones vigentes, es un trámite sencillo ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Este procedimiento es fundamental para quienes desean cumplir con las normas establecidas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y solo requiere seguir algunos pasos claros, tanto en modalidad virtual como presencial.

Requisitos y pasos para el cambio de color ante SUNARP

El propietario debe realizar primero el cambio físico de color del vehículo en el establecimiento correspondiente. Solo después de este paso, se inicia el trámite registral que permitirá actualizar la tarjeta de identificación vehicular con el nuevo color amarillo.

ATU indica los requisitos que debe tener todo taxi amarillo desde este 14 de junio| Andina

El procedimiento puede iniciarse de manera digital accediendo al portal oficial de la SUNARP. En la sección de servicios gratuitos, se debe descargar el formulario de cambio de características del vehículo. Este formulario permite consignar los datos del titular, la placa y la característica que se modifica, en este caso, el color. Si además se requiere modificar otros aspectos, como asientos o la matriz energética, el mismo formulario resulta válido.

Tras llenar el documento, el solicitante debe imprimirlo para presentarlo en la sede del Registro de Propiedad Vehicular o, si prefiere, puede gestionarlo a través de una notaría. Esta última opción implica un costo adicional determinado por la notaría, pero permite que el trámite se realice de manera digital a través del sistema SIP.

Pago y plazos: lo que debe saber

El costo del trámite por el cambio de color es de S/48.10, monto fijo para cualquier modificación de características del vehículo ante SUNARP. El pago se efectúa directamente en las oficinas registrales, donde se acepta efectivo y tarjeta.

Al presentar la documentación, el propietario recibirá un formulario con número de título, dato fundamental para hacer el seguimiento en la plataforma “Síguelo”. De acuerdo con la directiva vigente, la SUNARP califica y concreta la modificación en un plazo máximo de 48 horas.

Una vez inscrito el cambio, el titular podrá descargar la tarjeta de identificación vehicular electrónica (TIV), que incluye el nuevo color. Se recomienda llevar impresa una copia de la TIV y guardarla en la guantera, además de tenerla en el celular, para evitar la imposición de multas en caso de intervención policial. La tarjeta física ya no se emite, pero la electrónica es plenamente válida.

Alternativas de atención y asistencia

Para conductores poco familiarizados con el entorno digital, SUNARP cuenta con orientadores en sus oficinas quienes facilitan el proceso y ayudan con la descarga e impresión de formularios. Además, si surge alguna duda, existe una línea telefónica gratuita (0800 27164), así como el correo consultas@sunarp.gob.pe para consultas y orientación.

Seguridad y prevención de fraudes

Con la finalidad de fortalecer la protección de los propietarios ante posibles fraudes, SUNARP ofrece el servicio gratuito de alerta registral. A través de este sistema, cualquier movimiento registral relacionado con la partida del vehículo es notificado inmediatamente al titular por mensaje de texto, lo que permite actuar de inmediato ante cualquier intento de trámite no autorizado.

Este servicio resulta útil tanto para vehículos como para propiedades inmobiliarias, brindando una capa extra de seguridad y la posibilidad de tomar medidas ante el menor indicio de irregularidad.

Modificación de otras características del vehículo

El trámite y tarifa de S/48.10 aplican también para cambios de características como la conversión a gas natural vehicular (GNV), cambio de asientos o de motor. En estos casos, es necesario adjuntar los certificados que correspondan, como el de conversión energética o los comprobantes de adquisición de nuevos componentes.