Sunarp lanza nueva convocatoria laboral 2025: sueldos de hasta S/ 4.500 y vacantes en Lima, Cusco, Ica, Piura y más regiones

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) abrió nuevas convocatorias laborales bajo modalidad CAS, con oportunidades para egresados técnicos, egresados universitarios, bachilleres y profesionales titulados. Las vacantes corresponden a procesos publicados el 21 de noviembre de 2025 y están distribuidas en diversas regiones del país, con remuneraciones que van desde S/ 1.450 hasta S/ 4.500.
Las postulaciones se encuentran abiertas en diferentes fechas según cada plaza, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente las bases oficiales, los requisitos específicos y la documentación obligatoria (anexos, formatos, folios y firmas). A continuación, se detalla toda la información concreta y completa de cada convocatoria vigente.
¿Qué vacantes ofrece SUNARP en noviembre y diciembre 2025?
A continuación, el listado organizado por nivel de estudios y región.
1) CAS N° 012 – Analista Registral (Ucayali)
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Derecho
- Remuneración: S/ 3.000
- Lugar: Ucayali
- Postulación hasta: 27 de noviembre de 2025
2) CAS N° 081 – Digitador Jurídico (Lima)
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Derecho
- Remuneración: S/ 2.500
- Lugar: Lima
- Postulación hasta: 27 de noviembre de 2025
3) CAS N° 080 – Asistente de Tesorería (Lima)
- Vacantes: 1
- Requisito: Egresado técnico (3 o 4 años) en Contabilidad, Administración o Administración Bancaria
- Remuneración: S/ 3.700
- Lugar: Lima
- Postulación hasta: 27 de noviembre de 2025
4) CAS N° 019 – Abogado Registral (Ica)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Derecho
- Remuneración: S/ 2.500
- Lugar: Ica
- Postulación hasta: 26 de noviembre de 2025
5) CAS N° 018 – Analista de Control de Producción (Piura)
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Estadística, Ingeniería de Sistemas, Computación, Informática o afines
- Remuneración: S/ 2.700
- Lugar: Piura
- Postulación hasta: 25 de noviembre de 2025
6) CAS N° 082 – Analista de Capacitación (Lima)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Psicología
- Remuneración: S/ 4.500
- Lugar: Lima
- Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025
7) CAS N° 034 – Analista de Tesorería (Cusco)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título en Contabilidad, Administración, Economía o afines
- Remuneración: S/ 3.000
- Lugar: Cusco
- Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025
8) CAS N° 016 – Analista de Desarrollo Organizacional (suplencia – Chiclayo)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título en Ingeniería Industrial, Psicología, Administración, Relaciones Industriales o afines
- Remuneración: S/ 3.500
- Lugar: Lambayeque
- Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025
9) CAS N° 016 – Analista Registral (Chota)
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller o título en Derecho
- Remuneración: S/ 3.200
- Lugar: Cajamarca
- Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025
10) CAS N° 016 – Certificador de Publicidad (Chachapoyas)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título en Derecho
- Remuneración: S/ 3.500
- Lugar: Amazonas
- Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025
11) CAS N° 034 – Operador de Mesa de Partes (San Martín)
- Vacantes: 1
- Requisito: Egresados de Secretariado, Contabilidad, Administración, Informática, Derecho o carreras afines
- Remuneración: S/ 1.450
- Lugar: San Martín
- Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025
12) CAS N° 038 – Analista de Bienestar Social (Tacna)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título en Trabajo Social o Asistencia Social
- Experiencia general: 2 años
- Experiencia específica: 1 año
- Cursos requeridos:
- Gestión de bienestar social o afines (mín. 12 horas)
- Recursos humanos o clima laboral (mín. 12 horas)
- Diplomados o programas de 90 horas (mínimo)
- Conocimientos: Prestaciones sociales, EPS, Essalud, clima organizacional, gestión del cambio
- Lugar: Oficina Registral Tacna — Calle Arica 731
- Remuneración: S/ 2.500
- Postulación hasta: 4 de diciembre de 2025
¿Cómo postular a SUNARP?
El proceso varía dependiendo de la convocatoria. En general:
1. Revisa las bases oficiales
Cada puesto tiene un enlace específico con requisitos, anexos y formatos obligatorios.
2. Completa el Anexo de Inscripción (PDF)
- El archivo debe enviarse en PDF, foliado y firmado.
- Nombrar el archivo según el formato indicado (ejemplo: CAS N° 38-2025-SUNARP-ZRXIII, Apellidos y Nombres).
3. Envío del formulario virtual
Para el caso de Tacna (CAS 038):
- Enviar únicamente a través del formulario “Postula Aquí”.
- Horario: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.
- No se valida documentación fuera del horario.
- En caso de duplicidad, se tomará el último registro.
- Consultas técnicas: convocatoriascas_tacna@sunarp.gob.pe
Para las demás convocatorias, se debe seguir el enlace individual de cada puesto (indicado en las bases).