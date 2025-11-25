Sunarp lanza nueva convocatoria laboral 2025: sueldos de hasta S/ 4.500 y vacantes en Lima, Cusco, Ica, Piura y más regiones

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) abrió nuevas convocatorias laborales bajo modalidad CAS, con oportunidades para egresados técnicos, egresados universitarios, bachilleres y profesionales titulados. Las vacantes corresponden a procesos publicados el 21 de noviembre de 2025 y están distribuidas en diversas regiones del país, con remuneraciones que van desde S/ 1.450 hasta S/ 4.500.

Las postulaciones se encuentran abiertas en diferentes fechas según cada plaza, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente las bases oficiales, los requisitos específicos y la documentación obligatoria (anexos, formatos, folios y firmas). A continuación, se detalla toda la información concreta y completa de cada convocatoria vigente.

¿Qué vacantes ofrece SUNARP en noviembre y diciembre 2025?

Sunarp ofrece diversos puestos de trabajo para los peruanos. Foto: Andina

A continuación, el listado organizado por nivel de estudios y región.

1) CAS N° 012 – Analista Registral (Ucayali)

Vacantes: 1

Requisito: Bachiller en Derecho

Remuneración: S/ 3.000

Lugar: Ucayali

Postulación hasta: 27 de noviembre de 2025

2) CAS N° 081 – Digitador Jurídico (Lima)

Vacantes: 1

Requisito: Bachiller en Derecho

Remuneración: S/ 2.500

Lugar: Lima

Postulación hasta: 27 de noviembre de 2025

3) CAS N° 080 – Asistente de Tesorería (Lima)

Vacantes: 1

Requisito: Egresado técnico (3 o 4 años) en Contabilidad, Administración o Administración Bancaria

Remuneración: S/ 3.700

Lugar: Lima

Postulación hasta: 27 de noviembre de 2025

4) CAS N° 019 – Abogado Registral (Ica)

Vacantes: 1

Requisito: Título universitario en Derecho

Remuneración: S/ 2.500

Lugar: Ica

Postulación hasta: 26 de noviembre de 2025

5) CAS N° 018 – Analista de Control de Producción (Piura)

Vacantes: 1

Requisito: Bachiller en Estadística, Ingeniería de Sistemas, Computación, Informática o afines

Remuneración: S/ 2.700

Lugar: Piura

Postulación hasta: 25 de noviembre de 2025

6) CAS N° 082 – Analista de Capacitación (Lima)

Vacantes: 1

Requisito: Título universitario en Psicología

Remuneración: S/ 4.500

Lugar: Lima

Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025

7) CAS N° 034 – Analista de Tesorería (Cusco)

Vacantes: 1

Requisito: Título en Contabilidad, Administración, Economía o afines

Remuneración: S/ 3.000

Lugar: Cusco

Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025

8) CAS N° 016 – Analista de Desarrollo Organizacional (suplencia – Chiclayo)

Vacantes: 1

Requisito: Título en Ingeniería Industrial, Psicología, Administración, Relaciones Industriales o afines

Remuneración: S/ 3.500

Lugar: Lambayeque

Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025

9) CAS N° 016 – Analista Registral (Chota)

Vacantes: 1

Requisito: Bachiller o título en Derecho

Remuneración: S/ 3.200

Lugar: Cajamarca

Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025

10) CAS N° 016 – Certificador de Publicidad (Chachapoyas)

Vacantes: 1

Requisito: Título en Derecho

Remuneración: S/ 3.500

Lugar: Amazonas

Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025

11) CAS N° 034 – Operador de Mesa de Partes (San Martín)

Vacantes: 1

Requisito: Egresados de Secretariado, Contabilidad, Administración, Informática, Derecho o carreras afines

Remuneración: S/ 1.450

Lugar: San Martín

Postulación hasta: 1 de diciembre de 2025

12) CAS N° 038 – Analista de Bienestar Social (Tacna)

Vacantes: 1

Requisito: Título en Trabajo Social o Asistencia Social

Experiencia general: 2 años

Experiencia específica: 1 año

Cursos requeridos: Gestión de bienestar social o afines (mín. 12 horas) Recursos humanos o clima laboral (mín. 12 horas) Diplomados o programas de 90 horas (mínimo)

Conocimientos: Prestaciones sociales, EPS, Essalud, clima organizacional, gestión del cambio

Lugar: Oficina Registral Tacna — Calle Arica 731

Remuneración: S/ 2.500

Postulación hasta: 4 de diciembre de 2025

¿Cómo postular a SUNARP?

Sunarp: así puedes conocer los nuevos cambios para tu Inmatricula vehicular| Andina

El proceso varía dependiendo de la convocatoria. En general:

1. Revisa las bases oficiales

Cada puesto tiene un enlace específico con requisitos, anexos y formatos obligatorios.

2. Completa el Anexo de Inscripción (PDF)

El archivo debe enviarse en PDF , foliado y firmado .

Nombrar el archivo según el formato indicado (ejemplo: CAS N° 38-2025-SUNARP-ZRXIII, Apellidos y Nombres).

3. Envío del formulario virtual

Para el caso de Tacna (CAS 038):

Enviar únicamente a través del formulario “ Postula Aquí ”.

Horario: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

No se valida documentación fuera del horario.

En caso de duplicidad, se tomará el último registro .

Consultas técnicas: convocatoriascas_tacna@sunarp.gob.pe

Para las demás convocatorias, se debe seguir el enlace individual de cada puesto (indicado en las bases).