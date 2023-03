SUNARP consulta vehicular: ¿Cómo saber quién es el dueño del vehículo por la placa?

Se puede hacer la consutla desde el celular, la tablet o computadora.

Tener un auto nos puede dar miles de facilidades en el día a día, pero a veces no hay un sustento económico suficiente para comprarse uno nuevo y optamos por una de segunda. Obtener un vehículo de esta manera puede complicarse si no sabemos cuál es el pasado de ese carro. Por ejemplo, si tiene papeletas por pagar, si el que te está vendiendo el auto es el verdadero titular, entre otras. Para que no tengas problemas, te detallamos cómo hacer una consulta vehicular para que realices una compra segura.

¿Cómo hacer consulta vehicular Sunarp?

Para esto debes ingresar a la página oficial de la Sunarp y buscar la opción de Consulta Vehicular. Te compartimos más abajo el paso a paso para realizar sin inconvenientes, pero ante te informamos que mediante este procedimiento se puede obtener la siguiente información sobre los vehículos inscritos en todo el país:

- Número de placa antigua y nueva.

- Número de serie del vehículo.

- Número VIN (conjunto de 17 dígitos asignado por el fabricante del vehículo, que es único para cada automóvil e imposible de modificar) del vehículo.

- Número de motor del vehículo.

- Color del vehículo.

- Marca del vehículo.

- Modelo del vehículo.

- Titular o titulares del vehículo.

- Oficina registral o sede en donde se encuentra inscrito el vehículo.

- Estado (solo en caso de que el vehículo tenga una anotación de robo).

Paso a paso para saber si cuentas con papeletas en el MTC. (Andina)

Paso a paso para realizar una consulta vehícular

1. Ingresa al portal institucional de la Sunarp: www.gob.pe/sunarp

2. Hacer clic en VER MÁS para acceder al portal web Sunarp - servicios en línea

3. En el portal de servicios en línea, hacer clic en Consulta vehicular.

4. Coloca la placa del auto y dale clic en “Realizar búsqueda”

Paso a paso para realizar una consulta vehicular.

Otros servicios gratuitos que permite la Sunarp

Desde su plataforma web, Sunarp ofrece una serie de servicios gratuitos al público, los cuales son de mucha utilidad en caso de realizar trámites en la entidad. Estos incluyen los siguientes:

- Alerta registral

- Consulta vehicular

- Consulta de propiedad

- Consulta de solicitud de publicidad

- Directorio de personas jurídicas

- Verificar certificado con firma electrónica

- Consulta de verificadores

- SIP- Sunarp Sistema Integrado de Procedentes

- Verificar los documentos generados por el módulo SACS

- Alerta normativa registral.

¿Cómo puedo ver la tarjeta de propiedad de un vehículo?

La Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVe) es el documento que identifica al vehículo, a través de la indicación de todas las características y especificaciones técnicas inscritas sin precisar los datos del propietario. Debes obtener o actualizar la nueva TIVe cuando:.

Conoce cómo pagar tu papeleta. Foto: Andina

- Cuando compras un auto nuevo (inmatriculación).

- Cuando realices un trámite registral de un vehículo con placa antigua por haberse registrado antes del 01 de enero de 2010 (reemplacamiento).

- Cuando modifiques las características del vehículo referidas al color, motor, tipo de combustible, etc (cambio de características).

- Cuando solicites el cambio voluntario a la TIVe porque tienes la antigua tarjeta de identificación vehicular (cambio voluntario).

- Cuando se te pierde o deteriora la tarjeta en soporte físico (duplicado).

Si ya has realizado alguno de los trámites indicados previamente, y este se encuentra inscrito, vas a poder descargar la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVe) ingresando a la página web Síguelo.

¿Cómo saber si un vehículo tiene orden de captura?

Pasos para saber si mi carro tiene orden de captura:

- Dirígete al sitio web de Papeletas por Infracciones de Tránsito PIT

- Luego, seleccionar la opción que se encuentra en la parte inferior izquierda: “Vehículos con Orden de Captura”.

- Coloca el número de la placa de tu carro y da clic en la opción “Buscar”.

Paso a paso para saber si un auto tiene orden de captura.

Otra opción es a través de la página oficial del SAT. Allí deberás buscar la opción Consultas y Pagos y luego colocar el número de placa en la opción Papeletas. Finalmente le das clic a la lupa del costado y sabrás si tienes deudas pendientes. Aquí

¿Qué es la Sunarp?

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) es un organismo descentralizado y autónomo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su principal tarea es dictar las políticas y normas técnico-administrativas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. También brinda los mecanismos de seguridad jurídica para ejercer el derecho de posesión de una propiedad en el Perú.

Tiene dos vía para realizar los procesos en la actualidad: el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) y el Sistema de Intermediación Digital (SID). En esos dos las interesadas podrán consultar, reservar e iniciar el procedimiento registral de los vehículos, marcas, terrenos, predios u otros inmuebles, así como la transferencia vehicular y la compraventa con minuta notarial.

¿Cuáles son los beneficios de registrar legalmente un bien en Sunarp?

Estos son algunos de los beneficios que trae el inscribir tu propiedad en registros públicos:

- Acceso a crédito fiscal

- Beneficio de publicidad

- Acceso a financiamiento

- Acceso al crédito bancario

- Garantiza la seguridad jurídica

- Posicionamiento en el mercado

- Expandirse al mercado internacional

- Participación de licitaciones públicas

- Facilita la transferencias de los bienes

- Permite contribuir tributariamente con el Perú.