Pamela López acusa al papá de Christian Cueva de presunta infidelidad: “Afanaba a mis amigas”

Pamela López, expareja de Christian Cueva, decidió hablar abiertamente sobre las conductas polémicas del padre del futbolista. En una entrevista emitida por el programa ‘Amor y Fuego’, López relató detalles que involucran a su exsuegro tanto en intentos de conquista hacia sus amigas como en una supuesta infidelidad a la abuela de sus hijos.

Las declaraciones de la trujillana generaron sorpresa inmediata en el set y encendieron las redes sociales, donde los seguidores del futbolista no tardaron en expresar sus posturas, entre el estupor y la indignación.

Pamela López revela presuntas insinuaciones a sus amigas

La entrevista comenzó con una revelación que dejó atónitos a los conductores Peluchín y Gigi Mitre. López aseguró que el propio padre de Cueva tenía comportamientos inapropiados con mujeres de su entorno:

“El abuelo era otro, afanaba a mis amigas. Ahora te das cuenta que el patrón se repite. El señor escribía a mis amigas cercanas para gilear y yo se lo conté al padre de mis hijos”, relató la exesposa ante la mirada atenta de los conductores.

La confesión no solo puso en el centro de la polémica al papá de Christian Cueva, sino que además arrojó un manto de duda sobre la dinámica familiar, sugiriendo que ciertos comportamientos podrían ser parte de una cadena generacional.

Pruebas y evidencias: el relato ante la madre de Christian Cueva

Lejos de quedarse en simples comentarios, Pamela López negó que la actitud de su exsuegro quedara oculta. Según relató en el set de televisión, ella no dudó en informar del caso a la madre de Christian Cueva, buscando claridad y justicia frente a una situación que consideró inaceptable.

“Yo le dije (a Christian): ‘O se lo dices tú o se lo digo yo’. La señora ha sido más adornada que yo, hasta que tomé valor y le dije: ‘Señora, tengo algo que contarle’. Me creyó porque le mandé las evidencias, las pruebas”, contó López, dejando claro que el tema trascendió el ámbito privado y que la verdad salió a la luz gracias a pruebas contundentes.

La conversación alcanzó su punto más álgido cuando Pamela López ventiló detalles sobre una presunta infidelidad ocurrida en 2023. Según su testimonio, el padre de Christian Cueva fue descubierto en una situación comprometida debido a un descuido tecnológico:

“El ante año pasado el señor estaba tan mamado que en vez de mandar una foto en el hotel, hace videollamada con la esposa, la abuela de mis hijos, y no se da cuenta de que en el espejo se reflejaba una cama y en la cama una mujer”, relató López, generando una reacción de asombro total en el panel de ‘Amor y Fuego’.

La anécdota no solo refuerza la dimensión del escándalo, sino que evidenció un dolor familiar profundo que, según López, terminó en perdón tras un viaje en el que la abuela de sus hijos decidió dar otra oportunidad.

“El patrón se repite”: de la familia a la vida de Christian Cueva

Pamela López no dudó en sugerir que las actitudes del papá de Cueva pueden haberse reflejado también en el comportamiento del propio futbolista. Sin afirmar directamente, deslizó la idea de un patrón familiar que se repite, dejando abierta la interpretación para la audiencia y sumando así un nuevo capítulo al ya complicado historial mediático vinculado a la familia Cueva.

Sin radares, ni comunicación por radio, el testimonio de López puso sobre la mesa la importancia de cortar ciclos y buscar sanación, especialmente cuando hay menores de por medio.

Reacciones en el set y en las redes sociales

La confesión de Pamela López sorprendió tanto a la audiencia como a los presentadores de ‘Amor y Fuego’. Gigi Mitre no dudó en indagar más sobre los detalles, mientras Peluchín expresó su estupor ante la crudeza de las palabras de la invitada.

En plataformas digitales, la historia se volvió tendencia rápidamente. Los usuarios compartieron opiniones divididas: algunos criticaron que conflictos familiares tan delicados se ventilen públicamente, mientras que otros respaldaron la decisión de López de hacer visibles situaciones incómodas, que frecuentemente permanecen ocultas.

