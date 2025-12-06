Frío y lloviznas en los feriados del 8 y 9 de diciembre en Lima Metropolitana, advierte el Senamhi

Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que Lima Metropolitana afrontará mañanas frías, alta humedad y ligeras lloviznas durante el feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre, fechas en las que se conmemoran la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho.

Según explicó Angie Flores, especialista en Meteorología del Senamhi, a Tv Perú, estas condiciones responden a la influencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), conocida como “Qori”, fenómeno que está alterando el clima en varias regiones del país, especialmente en la sierra centro y sur, con incremento de vientos y precipitaciones. La amplia cobertura nubosa se extenderá desde Ica hasta Piura y persistirá hasta el lunes 8.

Flores señaló que en la capital se observa un marcado aumento de vientos del sur y una atmósfera saturada, con humedad que llega al 100 %. Para Lima oeste, se prevé cielo gris durante las mañanas del sábado 6 y domingo 7, con posible llovizna el domingo y ráfagas de viento por la tarde.

Durante el lunes 8 y martes 9, continuarán los amaneceres cubiertos, lloviznas aisladas y cortos periodos de brillo solar. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 18 °C en las mínimas, y entre 20 °C y 22 °C en las máximas.

En Lima Este, también dominarán las mañanas nubladas, con lloviznas el 8 y 9 de diciembre, seguidas de nubes dispersas y vientos por la tarde. Las mínimas estarán entre 14 °C y 15 °C, y las máximas alcanzarán 24 °C a 26 °C.

La especialista añadió que la DANA ya viene generando nevadas en zonas altas de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, mientras que en la sierra sur las temperaturas nocturnas podrían llegar hasta los –10 °C en áreas por encima de los 4000 m s. n. m.

Recomendaciones ante el fenómeno climático

El Senamhi recomienda a la ciudadanía adoptar precauciones durante estos días. Una de las principales advertencias es para los conductores, ya que la reducción de la visibilidad y las pistas mojadas aumentan el riesgo de accidentes. Se aconseja manejar con prudencia y tomar en cuenta la presencia de neblina y humedad.

Para la población en general, se sugiere utilizar abrigos ligeros y consumir bebidas calientes para mitigar la sensación de frío, que persistirá en tanto continúe la cobertura nubosa. Es fundamental, además, prestar atención a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones proporcionadas por las autoridades.

Números de emergencia

Durante el feriado largo del 8 y 9 de diciembre, las condiciones de frío, lloviznas y ráfagas de viento pueden generar situaciones de riesgo, como accidentes de tránsito, caída de árboles o deslizamientos. Por ello, es importante contar con los números de emergencia a los que se puede recurrir de manera inmediata para recibir ayuda o reportar incidentes.

Emergencias climáticas o accidentes

Cuerpo General de Bomberos del Perú: 116

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Emergencias médicas / SAMU: 106

Defensa Civil / INDECI: 0800-054-00

Serenazgo Lima (comuna distrital): varía por distrito, suele ser 103 o 104

Recomendaciones adicionales

Ante inundaciones o deslizamientos , contactar a INDECI o bomberos.

Para accidentes de tránsito en carreteras mojadas , llamar a la PNP o serenazgo local .

Mantener bebidas calientes, abrigo y comunicación constante con familiares si se está en zonas vulnerables.