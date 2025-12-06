Perú

Costa Verde cerrada hoy, sábado 6 de diciembre: hasta esta hora permanecerá sin acceso por los Juegos Bolivarianos

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha dispuesto rutas alternas y un plan de desvíos para quienes acostumbran utilizar la Costa Verde con el objetivo de minimizar el impacto sobre el tráfico y evitar mayor congestión

La restricción afecta la circulación
- Créditos: Andina.

Costa Verde cerrará sus accesos hoy, sábado 6 de diciembre, debido a la organización de los XX Juegos Bolivarianos 2025. La medida está orientada a resguardar la seguridad tanto de atletas como de espectadores durante los eventos deportivos programados.

Esta disposición afecta la conectividad entre Barranco y Chorrillos, generando una alteración destacada en el flujo de tránsito a lo largo de la capital. Según lo informado por representantes municipales, la restricción de paso comenzó el viernes 5 a las 23:30 en el tramo comprendido entre ambos distritos, incluyendo bajadas importantes como Armendáriz.

El circuito costero no estará habilitado hasta la conclusión de la prueba de marcha atlética, prevista alrededor de la 13:00 del sábado. Solo tras ese horario se iniciará la reapertura progresiva del tramo afectado, una vez que la competencia haya finalizado y los organizadores garanticen condiciones seguras para reanudar la circulación habitual.

El circuito costero se mantendrá
- Créditos: Municipalidad de Lima.

Vecinos y ciudadanos que emplean la Costa Verde como ruta cotidiana deben considerar los circuitos alternativos definidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para evitar mayores congestiones y desplazarse sin sobresaltos.

El plan de desvíos, implementado ya en ocasiones anteriores como el pasado 29 de noviembre, permanece vigente para esta fecha. Quienes necesiten desplazarse de norte a sur tendrán que hacerlo empleando las avenidas Armendáriz, Miguel Grau, El Sol, Prolongación San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos, José Olaya y Malecón Grau.

Por el contrario, los vehículos que transiten en dirección sur a norte deberán seguir los accesos definidos como Regatas y Tenderini, corredores creados para facilitar el movimiento ante el bloqueo temporal de la principal vía playera.

Las autoridades piden a conductores y peatones prestar especial atención a las señales instaladas, así como mantenerse atentos a cambios de último minuto que disponga la organización de los Juegos.

El restablecimiento total de la Costa Verde está programado para iniciar entre la una y las tres de la tarde del propio sábado, una vez culminadas las actividades deportivas. Se espera que, a partir de entonces, el flujo vehicular recupere paulatinamente su dinámica tradicional, contribuyendo a normalizar la circulación en la zona costera de Lima.

La Costa Verde cerrará hoy,
- Créditos: Andina/Juan Carlos Guzmán.

Juegos Bolivarianos y operatividad urbana

La vigésima edición de los Juegos Bolivarianos, denominada oficialmente “Ayacucho-Lima 2025”, reúne a equipos representantes de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela en competencias de corte olímpico y paralímpico, destacando el espíritu de unión deportiva entre naciones sudamericanas.

El desarrollo del evento no se limita al nivel competitivo —como refleja la cosecha de catorce preseas conseguidas por la delegación nacional de surf—, sino que exige una organización logística que impacta de forma directa en la circulación y el resguardo ciudadano.

Frente a los cambios generados en las principales vías de Lima, la Municipalidad capitalina instó a los automovilistas a “planificar sus recorridos, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal operativo”. Las limitaciones impuestas en el tránsito tienen como finalidad crear un entorno favorable tanto para participantes como para quienes asistan a las jornadas y aquellas personas que requieran condiciones de accesibilidad especiales.

