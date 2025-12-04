Así fue la caída de ‘Los Malditos del Clan’: combi incautada, armas ilegales y el historial de violencia que reveló la PNP

DIRINCRI desarticula a ‘Los Malditos del Clan’: combi incautada, armas ilegales y amplio prontuario

Un operativo policial ejecutado por la DIRINCRI en Villa El Salvador resultó en la desarticulación parcial de la banda autodenominada ‘Los Malditos del Clan’, organización investigada por su participación directa en asaltos violentos a comercios y peatones en diferentes puntos de Lima Sur. La intervención, realizada en el frontis de un inmueble de la avenida 1ro de Mayo, terminó con la detención de tres sujetos y la incautación de armamento ilegítimo, así como de una combi utilizada durante sus acciones delictivas.

Las autoridades atribuyen a este grupo un historial marcado por constante reincidencia y violencia. Se les vincula con robos agravados, tenencia de armas no autorizadas y delitos cometidos en distritos como Villa María del Triunfo y Chorrillos. Los implicados, algunos con antecedentes por delitos graves, operaban principalmente en horas de la noche y madrugada, aprovechando la escasa presencia policial en sectores residenciales y comerciales.

El operativo y la caída de los sospechosos

La tarde del 3 de diciembre, agentes de la DIRINCRI llevaron a cabo una intervención dirigida al núcleo de operaciones de ‘Los Malditos del Clan’ en Villa El Salvador. Alrededor de las 19:20, con la presencia del coronel PNP Holger Obando Cristobal, uniformados irrumpieron en la avenida 1ro de Mayo, sector 1 grupo 22-A, alcanzando como resultado la captura en flagrancia de tres presuntos miembros de la organización.

Uniformados de la DIRINCRI custodian a los detenidos tras la operación.

Los detenidos, identificados como Paolo Martín Toledo Pajuelo (apodado ‘Lolo’, de 18 años), Humberto Sebastián Cadenas Díaz (‘Sebastián’, de 24) y José Alberto Shupingahua Parishuaña (‘Joshe’, de 25), quedaron a disposición de las autoridades por su participación en asaltos armados y delitos contra la seguridad pública. La intervención permitió asegurar especies de alto valor para la investigación, entre ellas una pistola Glock 19X reportada como robada en Pachacámac, un revólver sin serie, municiones y una combi blanca de lunas polarizadas empleada presumiblemente en los desplazamientos para los robos.

Armas de fuego y vehículos: evidencia y logística criminal

El arsenal decomisado a los integrantes de la banda incluyó una pistola calibre 9x19 mm con número de serie visible y reporte de robo activo desde enero, así como un revólver sin identificación y cartuchos calibre .38. A ello se sumó la recuperación de tres equipos celulares y la confiscación de una combi marca BAW con placa D7X465, unidad vinculada por testigos y cámaras de seguridad a diversos delitos cometidos en el sur de la capital.

Fuentes de la investigación resaltaron la relevancia del armamento en poder del grupo, pues parte de las armas había sido sustraída a agentes del orden y otras presuntamente circulaban por el mercado negro. La cacerina abastecida con capacidad para 17 cartuchos, hallada en poder de los detenidos, revela el nivel de preparación ante eventuales enfrentamientos o fugas, así como la peligrosidad de los recorridos ejecutados en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos.

Parte de los objetos recuperados tras la captura de la banda en el sector 1 de Villa El Salvador.

Antecedentes penales y casos atribuidos

La labor de los agentes de DIRINCRI documentó los antecedentes delictivos de los integrantes del grupo, en particular los múltiples registros de Paolo Martín Toledo Pajuelo, conocido como ‘Lolo’. Este sujeto figura con denuncias por tentativa de feminicidio (agosto de 2025), robo agravado (mayo de 2025), infracciones a la ley penal (septiembre de 2024) y otros delitos relacionados con receptación y uso de explosivos.

El historial de la banda no se limita a delitos menores. Se le adjudican asaltos a comercios reconocidos, como el perpetrado en la barbería Wencho Barber, en Chorrillos, donde emplearon armas de fuego para intimidar a clientes y apoderarse de sus pertenencias, incluyendo la llave de contacto de una camioneta robada durante la misma faena. El análisis de sus movimientos en Lima Sur permitió a los investigadores establecer el patrón de asalto a establecimientos y raqueteo a transeúntes bajo el uso sistemático de la violencia.