Laura Spoya lanza potente dardo musical tras entrevista a Brian Rullán: “Espero que no vuelvas, pues habrá otro ocupando tu lugar”

La conductora Magaly Medina reaccionó a la canción de la ex Mis Perú, asegurando que se trató de una respuesta clara a la reciente controversia con su exesposo

La exmiss sorprendió a su audiencia de 'La Manada' al cantar frases de ruptura mientras Magaly interpretaba el gesto como una respuesta directa a su expareja. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El reciente episodio del pódcast conducido por Laura Spoya junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe dejó a la audiencia sorprendida y especulando después de que la exmiss interrumpiera el ritmo habitual de la transmisión para lanzar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta —o más bien una directa— hacia una persona no identificada, aunque los seguidores del espacio no tardaron en asociarlo con su expareja, Brian Rullán.

Todo comenzó cuando Laura, en pleno programa, decidió colocar dos canciones cuyas letras hablaban de falsedad, engaño y ruptura emocional. Las frases que más retumbaron fueron “tus lágrimas son falsas” y “perro, estás escuchando, ni vuelvas”, generando una oleada de reacciones entre quienes seguían la emisión en directo. La interpretación fue inevitable: el mensaje, aunque no mencionó nombres, estaba cargado de intención.

Laura Spoya canta canción de desamor

La dinámica del segmento llamó la atención debido a la manera en que Spoya intercalaba las letras musicales con breves comentarios en vivo, lo que configuraba un ambiente cargado de ironía, dolor y liberación. En un momento se escuchó la primera voz que, entre canto y dramatización, decía:

“Ingrata, ¿qué no ves que estoy sufriendo? Por favor, ya no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Ingrata.” Mientras tanto, Laura intervenía: “Para mí ha sido-- para mí ha sido mi año-- mi a-- mi año más canónico y, al mismo tiempo, más próspero. Eh, me siento confundida con el redactor de mi...”.

La canción prosiguió con una advertencia cargada de firmeza: “Y por tu bien espero que no vuelvas.” En ese momento, Laura intervino cantando también: “Pues la vas a pasar muy mal. Perro, ¿estás escuchando? Ni ‘vuelvas’.” Su risa se mezcló con la del coro mientras el ambiente se cargaba de simbolismo. La primera voz remató con otra línea: “Y por tu bien espero que no vuelvas. Pues habrá otra ocupando tu lugar.” Laura insistió con un “Escucha, escucha.”, mientras la canción añadía: “Qué rico. Pues habrá otro ocupando tu lugar...”.

En paralelo, la emisión de ‘Magaly TV: La Firme’ también reaccionó al episodio. Magaly Medina, fiel a su estilo frontal, no dudó en analizar lo que Laura había mostrado ante cámaras. Desde su programa, comentó: “‘Escucha, perro, escucha’, dice. ‘Tus lágrimas son falsas’. Agarró dos canciones y no quiso responderle directamente, pero para mí eso es la respuesta.” La conductora afirmó que el tono de la exmiss reflejaba molestia y un claro mensaje dirigido a alguien específico.

Magaly Medina considera que esa fue una indirecta de Laura Spoya a Brian Rullán

Magaly añadió: “Se ha debido de enojar mucho, se ha debido de fastidiar un montón mirándolo a él. Y cuando yo conté las cosas que conté, entonces ahora supongo que debe estar mucho más enojada con todo lo que he dicho y que yo me he callado.” Para ella, lo visto en pantalla era una reacción directa al desarrollo reciente de la controversia que involucra a Laura y su exesposo.

Con la contundencia que la caracteriza, Medina continuó: “Pero ahí está. A mí con hipocresías no me vengan. No me vengan a tratar de chantajear emocionalmente. No, no lo tolero. Además, yo no soy alcahueta de nadie, he dicho, no tengo por qué tapar nada.”

