Defensoría del Pueblo exige garantizar atención integral para más de 100 mil personas que viven con VIH en el Perú

En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Defensoría del Pueblo recordó la urgencia de que el Estado asegure atención médica oportuna, acceso a tratamientos antirretrovirales (TAR) y servicios libres de discriminación para más de cien mil personas que viven con VIH en el Perú. La institución enfatizó que la respuesta nacional debe estar guiada por un enfoque de derechos humanos y por una rectoría sanitaria fortalecida.

De acuerdo con estimaciones globales citadas por la Defensoría, alrededor de 110 mil personas viven con VIH en el país, muchas pertenecientes a poblaciones en situación de alta vulnerabilidad: trabajadores sexuales, personas privadas de libertad, comunidades indígenas, migrantes y jóvenes, entre otros grupos que enfrentan barreras adicionales para recibir atención adecuada.

Ante ello, la institución exhortó al Ministerio de Salud, EsSalud y a las direcciones regionales a garantizar el abastecimiento continuo de antirretrovirales, pruebas de diagnóstico y la afiliación oportuna al Seguro Integral de Salud (SIS), sin trabas injustificadas. Recordó también que los establecimientos deben implementar mecanismos efectivos contra toda forma de discriminación.

La Defensoría indicó que realiza supervisiones permanentes para identificar retrasos, desabastecimiento o prácticas discriminatorias en servicios de salud, así como para promover correcciones inmediatas cuando se vulneren derechos.

Salud pública y educación: tareas pendientes

La institución subrayó que la lucha contra el VIH no se limita al ámbito sanitario. Por ello, pidió articular acciones con el Ministerio de Educación y las unidades de gestión educativa para implementar actividades pedagógicas que promuevan prevención, reduzcan estigmas y fomenten el acceso a diagnósticos tempranos.

“El derecho a la salud debe garantizarse sin distinción alguna”, enfatizó la Defensoría, destacando que ninguna persona debe enfrentar barreras por prejuicios o desconocimiento.

Entre los pacientes de MSF que se encuentran asentados en Tumbes, las consultas más recurrentes se relacionaban con enfermedades crónicas como diabetes, asma, hipertensión, tuberculosis y VIH

Aumento de casos en regiones preocupa a especialistas

El panorama nacional se agrava con el incremento de diagnósticos reportados en diversas regiones. En Ilo, la encargada del programa de control del VIH, Antuanet López, informó que este 2025 se han registrado 32 casos en varones —frente a los 24 del año anterior— en edades entre 29 y 59 años. Además, seis gestantes contrajeron el virus y se encuentran bajo vigilancia permanente para evitar transmisión vertical.

La especialista alertó que muchas mujeres adquieren el virus por contagio de sus parejas y que la resistencia a someterse a tamizajes sigue siendo un obstáculo crítico. Para fomentar el diagnóstico temprano, los centros de salud de Ilo realizarán ferias informativas y pruebas gratuitas el 1 de diciembre.

En Jaén, la coordinadora de la estrategia VIH-SIDA, Victoria Beatriz, señaló que se han registrado 144 casos en 2025, superando ampliamente los 95 de 2024. Entre ellos hay dos menores de edad y se reportan tres muertes. La mayoría corresponde a jóvenes, un grupo especialmente vulnerable por la falta de información preventiva.

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de vigilar que cada política pública y cada servicio sanitario respondan a estándares de calidad y respeto a la dignidad humana. “La protección de las personas que viven con VIH no puede depender de la coyuntura, sino de políticas sostenidas y acciones afirmativas dirigidas a los más expuestos”, señaló la institución.

