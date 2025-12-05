Perú

¿Cuál es la diferencia entre la faringitis y la amigdalitis?

Aunque a veces se usan indistintamente, la faringitis y la amigdalitis no son lo mismo, el nombre refleja qué parte de la garganta está inflamada

Los síntomas típicos de la
Los síntomas típicos de la faringitis incluyen dolor o irritación en la garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La garganta (faringe, amígdalas, vías respiratorias superiores) es una zona clave de defensa contra virus y bacterias. Cuidarla es fundamental, pues las infecciones en esa área pueden causar molestias, complicaciones y afectar significativamente la calidad de vida. En países como el Perú, con estaciones de clima variable, especialmente con los cambios de temperatura en invierno, aumentan los casos de infecciones de garganta.

Según datos del Seguro Social de Salud (EsSalud), durante las temporadas de frío aumentan las consultas por enfermedades como faringitis y amigdalitis: aproximadamente el 80 % de los casos de infecciones de garganta atendidos son faringitis, y el 20 % corresponden a amigdalitis.

Además, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte en sus campañas de salud que la faringitis es una de las infecciones respiratorias más frecuentes durante los cambios de clima, y recomienda la prevención mediante buenos hábitos: lavado de manos, evitar compartir utensilios, abrigarse bien, no consumir bebidas heladas y evitar la exposición al frío.

Ante este contexto, es importante conocer bien qué es cada enfermedad, cómo difieren y por qué no deben confundirse. Esto ayuda a recibir un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, reducir complicaciones, y cuidar nuestra salud respiratoria.

La faringitis

La faringitis es la inflamación de la faringe (la parte de la garganta que se encuentra detrás de la boca y la lengua), es decir, de la mucosa que recorre esa zona. Esta inflamación puede ser causada por virus (la causa más frecuente) o por bacterias, entre ellas el Streptococcus pyogenes (estreptococo del grupo A) en algunos casos.

En el caso de faringitis
En el caso de faringitis viral, se recomienda tratamiento sintomático y si es bacteriana, antibióticos (Freepik)

Los síntomas típicos de la faringitis incluyen dolor o irritación en la garganta, enrojecimiento de la mucosa, dificultad o dolor al tragar, sensación de ardor, garganta seca o irritada, a veces fiebre o malestar general, ganglios inflamados en el cuello.

Generalmente es una enfermedad de carácter leve, que puede desaparecer sin complicaciones si se cuidan los síntomas. Si es viral, el tratamiento suele enfocarse en aliviar molestias (reposo, líquidos, analgésicos). Si es bacteriana, pueden requerirse antibióticos.

La amigdalitis

La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, dos masas de tejido linfoide ubicadas a ambos lados de la parte posterior de la garganta. También puede ser causada por virus (la causa más común) o por bacterias.

Los síntomas característicos de la amigdalitis incluyen: amígdalas inflamadas, enrojecidas; a veces con parches o recubrimientos blancos o amarillos; dolor de garganta; dificultad y dolor al tragar; fiebre; ganglios linfáticos sensibles o inflamados en el cuello; malestar general; en algunos casos, ronquera, mal aliento o dolor de cabeza. En niños pueden presentarse síntomas adicionales como rechazo a comer, babeo e irritabilidad, a causa del dolor al tragar o de molestias en la garganta.

La amigdalitis es la inflamación
La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, dos masas de tejido linfoide ubicadas a ambos lados de la parte posterior de la garganta (Clínica Dental Mozas)

El tratamiento depende de la causa: si es viral, suele buscarse aliviar síntomas. Si es bacteriana, pueden requerirse antibióticos. En casos recurrentes o graves, puede considerarse la extirpación de las amígdalas.

Diferencia entre la faringitis y la amigdalitis

Aunque a veces se usan indistintamente, la faringitis y la amigdalitis no son lo mismo, el nombre refleja qué parte de la garganta está inflamada:

  • Localización del problema:
    • En la faringitis, la inflamación afecta la faringe (la mucosa de la garganta, detrás de la boca y lengua).
    • En la amigdalitis, la inflamación afecta específicamente las amígdalas.
  • Síntomas que predominan:
    • En faringitis: irritación difusa de la garganta, dolor al tragar, sensación de picazón o ardor, enrojecimiento, a veces ganglios inflamados.
    • En amigdalitis: amígdalas visiblemente inflamadas, a veces con placas blancas o amarillas, dolor intenso al tragar, fiebre, ganglios del cuello sensibles, posible mal aliento, cambios en la voz.
  • Frecuencia y contexto:
    • Según datos de EsSalud, durante periodos de frío la mayoría de infecciones de garganta consultadas son faringitis (alrededor del 80 %), mientras que una menor parte corresponde a amigdalitis (aproximadamente 20 %).
    • Muchas veces, lo que la gente llama “dolor de garganta” puede referirse a cualquiera de los dos, por ello es importante que el diagnóstico lo haga un profesional.
  • Tratamiento y seguimiento:
    • En faringitis viral, se recomienda tratamiento sintomático (reposo, hidratación, analgésicos). Si es bacteriana, antibióticos.
    • En amigdalitis, si se repite frecuentemente o hay complicaciones, en algunos casos se evalúa la extracción de las amígdalas.

En muchos casos, la inflamación puede afectar tanto la faringe como las amígdalas al mismo tiempo, en cuyo caso se habla de faringoamigdalitis.

