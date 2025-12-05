Carolina Braedt enciende TikTok con misterioso mensaje antes de su boda con Javier Millership: ¿fue al ‘Morsi’?

Un video publicado por la influencer en TikTok reavivó las especulaciones sobre sus antiguas relaciones, mientras crece la expectativa por su enlace con el empresario Javier Millership en 2025 (TikTok)

A poco tiempo de celebrar su matrimonio con Javier Millership en 2025, la reconocida influencer Carolina Braedt encendió las redes sociales al publicar un video en TikTok con frases que desataron especulaciones sobre su vida amorosa.

Conocida por exponer momentos decisivos de su vida sentimental ante miles de seguidores, la joven volvió a ser centro de comentarios tras sus palabras.

El clip llegó en un contexto marcado por su reciente compromiso y una historia personal salpicada de rupturas, alianzas empresariales y controversias legales.

Entre rupturas públicas y un nuevo capítulo sentimental

La influencer se prepara para casarse tras un periodo de rupturas muy comentadas, un camino emocional que vuelve a ser revisado por su audiencia al conocer detalles de su nuevo compromiso. (TikTok)

La vida de Carolina Braedt ha estado marcada por relaciones de larga duración y una intensa exposición mediática. Su tercera promesa de matrimonio, anunciada recientemente a través de Instagram, representa un giro en su trayectoria sentimental tras una sucesión de compromisos y divorcios que nunca pasaron desapercibidos.

Braedt, emocionada, mostró el anillo de compromiso junto a imágenes del emotivo instante en el que su futuro esposo, el empresario Javier Millership, le hizo la propuesta durante un viaje en el Reino Unido. La frase “Forever” acompañada de un corazón blanco simbolizó el inicio de esta nueva etapa.

La influencer había comunicado el fin de su relación con el francés Anders Partouche en febrero de 2024, noticia que impactó a su comunidad digital acostumbrada a seguir cada episodio de su vida privada. En declaraciones públicas, Braedt expresó en aquel entonces: “Mi relación ya no iba por un buen camino y hemos decidido separarnos. Gracias por preocuparse por mí. Los quiero mucho”.

Sus anteriores relaciones tampoco pasaron inadvertidas. Previo a su compromiso con Partouche, Braedt estuvo casada con Bruno Vega, vínculo que surgió desde la adolescencia, culminando en boda en noviembre de 2021.

Sociedades, conflictos y denuncias en el trasfondo

La separación entre Braedt y Vega dejó conflictos empresariales aún recordados, con denuncias, cuestionamientos y una pugna que excedió lo personal para instalarse con fuerza en el ámbito legal. (Instagram)

La historia entre Carolina Braedt y Bruno Vega no solo fue romántica, sino que también se trasladó al ámbito empresarial. Juntos pusieron en marcha cinco empresas, entre ellas la cadena Rutina Café y un hotel boutique en Máncora, pero la ruptura oficial en mayo de 2023 generó un profundo revuelo.

El proceso de separación incluyó la división de bienes y una compleja disputa legal; Braedt solicitó privacidad, afirmando: “Espero que entiendan mi silencio sobre esto. Les pido que me den mi espacio sobre el tema y no me pregunten más”.

La controversia escaló cuando en redes sociales se difundieron acusaciones cruzadas. Anders Partouche, su entonces nueva pareja, señaló a Vega en publicaciones públicas: “B ha robado y vaciado las cuentas bancarias de Carolina por más de 500 mil, robó relojes y cosas de valor de su apartamento y vació la caja fuerte. B robó el nombre de Rutina Café y lo registró a su nombre cuando aún estaban juntos en 2020, pagándose 40 mil en regalías mensuales”.

La propia Carolina Braedt, en una entrevista televisiva, confirmó que existía una demanda judicial contra Vega vinculada a la titularidad de la marca, la gestión de las empresas y la repartición de utilidades.

Un mensaje, múltiples interpretaciones

Una frase en TikTok volvió a poner a Braedt en el centro de comentarios, alimentando teorías sobre antiguas relaciones y reforzando el interés por la ceremonia que marcará su próximo matrimonio. (TikTok)

Luego de meses alejados del escándalo, Braedt reapareció en TikTok con un mensaje que no pasó desapercibido: “En tus veintes aparecerá un narcisista malvado disfrazado del hombre de tus sueños. Es importante que te alejes lo más que puedas de esa persona antes de que apague tu luz, bebé”.

La publicación fue inmediatamente asociada por muchos usuarios como una posible alusión a su expareja de juventud, dado el impacto que tuvieron sus antiguos romances y las palabras elegidas en el video. Este hecho reavivó el interés por su historial amoroso y las experiencias vividas durante largos años de exposición pública.

Sin confirmaciones directas, la comunidad digital inició una ola de comentarios y debates, preguntando si la frase estaba dirigida a un destinatario específico. Otros seguidores resaltaron la expectativa en torno a la próxima boda con Javier Millership, recordando los preparativos y detalles compartidos de manera ocasional en sus redes sociales.

La prometida celebración, se espera, tendrá lugar en un escenario exclusivo, sumando así un nuevo hito a la cronología sentimental de la influencer. Varios usuarios le pidieron a Braedt que revelara más detalles sobre la ceremonia y su inicio de vida en pareja.