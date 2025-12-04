Óscar Gayoso presenta show renovado en Barranco y habla sobre su futuro en la televisión

Óscar Gayoso regresa a los escenarios de Barranco con un espectáculo teatral inédito y lleno de improvisación en el AFORO BAR.

El icónico actor cómico Óscar Gayoso retorna a la escena artística limeña con un espectáculo inédito, prometiendo una experiencia teatral auténtica y llena de matices.

Este nuevo show llamado ‘Gayoso en vivo’, marca su reencuentro con el formato más puro de su carrera: la cercanía con el público, la improvisación y la libertad creativa que lo caracteriza.

Después de años frente a las cámaras, Gayoso apuesta por un formato distinto, más personal e interactivo, en el que invita al público a disfrutar de una noche cargada de humor, música y emociones genuinas.

Una propuesta teatral inesperada y diferente

Lejos de la estructura televisiva y el guion rígido, Óscar Gayoso se atreve a explorar su verdadera esencia artística.

“Siempre quise regresar a los escenarios para hacer esto; esta es una gran oportunidad de mostrar mi verdadera interpretación del humor. Mi esencia no es contar chistes. Antes de entrar a la televisión pisaba más escenarios, mostrando al público lo que fuera necesario en ese momento: bailar, cantar, imitar. Las risas, los abrazos, el cariño eran recíprocos. Era yo, sin un guion”, sostiene el artista sobre este giro en su carrera.

El nuevo espectáculo de Gayoso es ideal para quienes buscan una noche diferente en Lima, donde la espontaneidad y la conexión directa con los asistentes son elementos centrales. El AFORO BAR, conocido por su ambiente íntimo, se convierte en el espacio perfecto para este reencuentro con el público.

El espectáculo de Óscar Gayoso en Barranco surge gracias a la inspiración de una amiga artista, impulsando su retorno a las tablas.

¿Dónde y cuándo?

El comediante peruano se presentará este 3 y lunes 8 de diciembre en el AFORO BAR, ubicado en la Avenida Grau 264, Barranco.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket y, para quienes deseen asistir en grupo, existe la posibilidad de gestionar compras especiales mediante el número 964 500 100 o a través de la web www.dpromart.com.

La propuesta promete convertirse en una de las opciones imperdibles del entretenimiento nocturno en Lima, reuniendo a fanáticos de distintas generaciones dispuestos a celebrar no solo la trayectoria del artista, sino también su capacidad de reinventarse.

El espectáculo presenta a los personajes más icónicos de Óscar Gayoso, como Gigi Buitre, Jack Espárrago y Jaimito Baby, en versiones renovadas.

Personajes y sorpresas en escena

Durante las funciones, los asistentes podrán disfrutar de algunos de los personajes más reconocidos y queridos de la trayectoria de Óscar Gayoso. Entre ellos destacan Gigi Buitre, el célebre capitán Jack Sparrow (en su particular versión como Jack Espárrago) y el siempre recordado Jaimito Baby, el franco punteador. Todos llegan recargados y con el humor agudo que el público espera.

La propuesta incluye también números de improvisación, canciones y momentos de interacción directa, donde la participación y las risas del público crean el ambiente ideal para una noche inolvidable.

Improvisación, música y emoción: el sello Gayoso

Este regreso a las tablas representa también una reafirmación del universo creativo de Gayoso. Lejos de encasillarse, el actor explora libremente el humor, la música y el arte del “momento único” sobre el escenario.

“Esta temporada me permite reencontrarme con mi versión más genuina. No solo traigo personajes, sino también historias, reflexiones y una energía distinta, que el público percibirá desde el primer minuto”, comparte Gayoso.

El formato de show íntimo rompe con los patrones de la comedia convencional y acerca al artista a su público en un plano horizontal, donde cada función es irrepetible.

¿Regresará a la televisión?

El anuncio del show renovado de Óscar Gayoso ha despertado también interrogantes sobre su posible regreso a la pantalla chica.

En comunicación con Infobae Perú, el humorista reconoce que siempre existen propuestas televisivas y que no descarta volver en algún momento a la pantalla chica.

“Siempre quiero regresar a la TV... Ya regresé”, afirma entre risas. Asimismo, menciona que el reciente cambio de gerencia en Panamericana abre nuevas posibilidades: “Todo es posible”.

Sobre la productora del último programa cómico en Panamericana, Gayoso se muestra diplomático: “Con la productora las cosas quedaron normales. Las dificultades se solucionan. Siempre todos bien”.

Óscar Gayoso no descarta un futuro regreso a la televisión, tras el éxito de su show renovado y el reciente cambio de gerencia en Panamericana.

Un reencuentro con la autenticidad

Con esta temporada, Óscar Gayoso apuesta por un regreso emocionante y distinto, reafirmando su valor dentro de la escena artística nacional. Su show en Barranco es un recordatorio de la importancia de regresar a las raíces, confiar en el talento propio y compartir momentos auténticos con el público.

La temporada no solo marca un punto de inflexión en su carrera, sino que inaugura una nueva etapa para el humor y el teatro limeño, donde la espontaneidad y la conexión emocional son protagonistas. Una cita obligada para quienes aman el arte en vivo y la calidez del escenario.