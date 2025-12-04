Perú

Óscar Gayoso explica por qué mantuvo en silencio su diagnóstico de cáncer: “No me gustan los dramas”

El reconocido actor cómico detalla su batalla contra la enfermedad, la importancia de proteger su vida privada y el motivo detrás de su repentina desaparición de las pantallas

Guardar
Óscar Gayoso cuenta cómo superó
Óscar Gayoso cuenta cómo superó su cáncer.

El comediante peruano Óscar Gayoso brindó una entrevista donde narró su lucha contra el cáncer y reveló los motivos que lo llevaron a alejarse de la televisión durante varios años. Su reaparición en la pantalla chica en 2025 sorprendió a quienes recordaban sus años como figura central en conocidos programas humorísticos como “Recargados de Risa”.

Tras una sostenida ausencia, Gayoso relató que el episodio decisivo ocurrió en 2013, cuando recibió el diagnóstico de cáncer. La noticia marcó un antes y un después en su carrera y su vida personal. “Cuando me pasa el episodio del cáncer a inicios del 2013, hago mi tratamiento, al año ya estaba todo okay. Pero tenía que estar dos años más con un tratamiento especial no invasivo”, contó el artista en su reciente testimonio.

El comediante aclaró que su
El comediante aclaró que su renuncia a Panamericana TV no fue abrupta, sino el resultado de profundas diferencias con la producción.  (Facebook)

El tratamiento fue exitoso, pero la experiencia llevó a Gayoso a reflexionar sobre su exposición mediática. Por decisión propia, optó por mantener su salud en el ámbito privado y aprovechar ese periodo “fuera de las cámaras” para emprender actividades alejadas del espectáculo. “Por una decisión personal no quería hacer nada que tenga que ver con el espectáculo ni shows, aproveché ese tiempo fuera de las cámaras para hacer otras cosas. Me dediqué más al deporte”, explicó, marcando así su distancia con el ambiente televisivo y los escenarios que acostumbraba.

La razón de su alejamiento a la vida pública

El humorista señaló que su alejamiento también respondió a una convicción acerca de cómo abordar públicamente cuestiones personales. “Lo que pasa es que muy internamente a mí no me gustan los dramas ni que te llamen y cuentes de una enfermedad, cosas así, porque lo veo como si estuviera usando un tema para hacer una publicidad y nada que ver”, sostuvo. Su reserva evitó que su enfermedad fuera convertida en contenido mediático, un aspecto presente en muchos relatos de figuras públicas en situaciones similares.

La falta de información sobre Óscar Gayoso generó preocupación entre quienes seguían su trayectoria. Durante su ausencia, otros artistas y colegas tampoco contaban con detalles actualizados sobre su vida. Esta incógnita se mantuvo hasta su reciente regreso, cuando el propio protagonista decidió contar en primera persona los motivos detrás de su retiro y las condiciones de salud que debió enfrentar.

Óscar Gayoso
Óscar Gayoso

Salida inesperada de la TV

Antes de este prolongado retiro, Gayoso era ampliamente reconocido por su papel en “Recargados de Risa”, espacio humorístico que marcó una época en la televisión peruana desde su estreno en 2005. Compartió escena con cómicos como Mariella ZanettiLuigi Carbajal y Martín Farfán, consolidando un elenco que obtuvo altos niveles de audiencia. Sin embargo, en 2009 el actor dejó de aparecer en el programa, lo que también generó especulaciones sobre los motivos de su salida.

Gayoso recordó que su desvinculación se produjo por una controversia contractual. “Hace dos semanas recibí una carta notarial de despido de América Televisión. El motivo, según refieren, es por haber hecho una mímica y haber cantado y bailado en el programa de Frecuencia Latina, ‘Amor, amor, amor’”, declaró en aquel momento para diversos medios. El incidente marcó su salida formal del espacio, aunque continuó vinculado al mundo artístico hasta el diagnóstico de cáncer en 2013.

En la entrevista repasó también los momentos decisivos de su trayectoria como comediante. Recordó con gratitud el impacto que tuvo la televisión en su vida, pero reconoció la importancia de marcar límites entre el ámbito público y privado.

Óscar Gayoso volvió a la
Óscar Gayoso volvió a la televisión después de 13 años de ausencia.

Temas Relacionados

Óscar Gayosoperu-entretenimientoCáncer

Más Noticias

Cáncer de hígado es la enfermedad con más mortalidad en la sierra del Perú: estudio revela las regiones con más diagnósticos letales

Un análisis de más de 31 mil muertes muestra que Apurímac, Ayacucho, Huánuco y Cusco concentran las tasas más altas del país

Cáncer de hígado es la

José Jerí lanza advertencia en medio de la crisis migratoria en la frontera: “Quien no tenga documentos en regla no es bienvenido en el Perú”

El presidente reafirmó desde la frontera de Tacna que el estado de emergencia debe cumplirse y que no se permitirá ningún ingreso irregular al país

José Jerí lanza advertencia en

Leasing vehicular: agro y minería impulsan el salto a autos eléctricos en la industria de Perú, ¿cuál es el modelo más solicitado?

Pone primera. El segmento del leasing vehicular batió las expectativas en Perú, reflejando dinamismo en industrias estratégicas y mayor interés de pequeñas y medianas empresas por esquemas operativos, según EuroRenting

Leasing vehicular: agro y minería

Paro de 48 horas de transportistas podría darse entre el 15 y 17 de dicembre: “Estamos en un estado de guerra”, advierte dirigente

El dirigente Martín Ojeda advierte que la inseguridad ya dejó buses incendiados, un fallecido y más de 25 unidades destruidas. Exigen reunión urgente con el presidente ante la falta de resultados del estado de emergencia

Paro de 48 horas de

Hasta 20 mil soles: así cobran los famosos por sus shows navideños en 2025

Zumba, Brenda Carvalho y Rosángela Espinoza son algunas de las figuras que aprovechan este tiempo para mostrar sus

Hasta 20 mil soles: así
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí lanza advertencia en

José Jerí lanza advertencia en medio de la crisis migratoria en la frontera: “Quien no tenga documentos en regla no es bienvenido en el Perú”

Fernando Rospigliosi defiende ampliación del Reinfo: “30 mil mineros no se pueden quedar en el aire”

¿Candidatura de Alfonso López-Chau en riesgo? PJ ordena suspender elecciones internas de Ahora Nación

Keiko Fujimori tiene más poder que el Congreso y casi tanto como el presidente, según encuesta de CPI

Gobierno de José Jerí oficializa postura sobre el Reinfo: Minem respalda ampliarlo hasta diciembre de 2026

ENTRETENIMIENTO

Hasta 20 mil soles: así

Hasta 20 mil soles: así cobran los famosos por sus shows navideños en 2025

Christian Cueva deja Emelec para dedicarse a la cumbia con Pamela Franco: esto cuesta contratarlos

Mon Laferte vuelve al Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto en Lima

Tilsa Lozano regresa a ‘El Valor de la Verdad’ con confesiones sobre Juan Manuel Vargas y Jackson Mora

Ana Paula Consorte respalda a Paolo Guerrero tras críticas en Alianza Lima: “A tus 41 años sigues vigente”

DEPORTES

“Lima era complicada”, la insólita

“Lima era complicada”, la insólita revelación del DT de Flamengo sobre cómo se rompió trofeo de la Copa Libertadores 2025

“Christian Cueva solo cobró un mes en Emelec”: Agente reveló el verdadero motivo de la salida del peruano

¿Qué necesita Perú Sub 19 para ganar la medalla de oro en vóley de los Juegos Bolivarianos 2025?

Conmebol reveló los millonarios ingresos de Universitario y Alianza Lima por Libertadores y Sudamericana 2025: ¿qué club recibió más?

Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará el torneo peruano?