Óscar Gayoso explica por qué mantuvo en silencio su diagnóstico de cáncer: “No me gustan los dramas”

Óscar Gayoso cuenta cómo superó su cáncer.

El comediante peruano Óscar Gayoso brindó una entrevista donde narró su lucha contra el cáncer y reveló los motivos que lo llevaron a alejarse de la televisión durante varios años. Su reaparición en la pantalla chica en 2025 sorprendió a quienes recordaban sus años como figura central en conocidos programas humorísticos como “Recargados de Risa”.

Tras una sostenida ausencia, Gayoso relató que el episodio decisivo ocurrió en 2013, cuando recibió el diagnóstico de cáncer. La noticia marcó un antes y un después en su carrera y su vida personal. “Cuando me pasa el episodio del cáncer a inicios del 2013, hago mi tratamiento, al año ya estaba todo okay. Pero tenía que estar dos años más con un tratamiento especial no invasivo”, contó el artista en su reciente testimonio.

El comediante aclaró que su renuncia a Panamericana TV no fue abrupta, sino el resultado de profundas diferencias con la producción. (Facebook)

El tratamiento fue exitoso, pero la experiencia llevó a Gayoso a reflexionar sobre su exposición mediática. Por decisión propia, optó por mantener su salud en el ámbito privado y aprovechar ese periodo “fuera de las cámaras” para emprender actividades alejadas del espectáculo. “Por una decisión personal no quería hacer nada que tenga que ver con el espectáculo ni shows, aproveché ese tiempo fuera de las cámaras para hacer otras cosas. Me dediqué más al deporte”, explicó, marcando así su distancia con el ambiente televisivo y los escenarios que acostumbraba.

La razón de su alejamiento a la vida pública

El humorista señaló que su alejamiento también respondió a una convicción acerca de cómo abordar públicamente cuestiones personales. “Lo que pasa es que muy internamente a mí no me gustan los dramas ni que te llamen y cuentes de una enfermedad, cosas así, porque lo veo como si estuviera usando un tema para hacer una publicidad y nada que ver”, sostuvo. Su reserva evitó que su enfermedad fuera convertida en contenido mediático, un aspecto presente en muchos relatos de figuras públicas en situaciones similares.

La falta de información sobre Óscar Gayoso generó preocupación entre quienes seguían su trayectoria. Durante su ausencia, otros artistas y colegas tampoco contaban con detalles actualizados sobre su vida. Esta incógnita se mantuvo hasta su reciente regreso, cuando el propio protagonista decidió contar en primera persona los motivos detrás de su retiro y las condiciones de salud que debió enfrentar.

Óscar Gayoso

Salida inesperada de la TV

Antes de este prolongado retiro, Gayoso era ampliamente reconocido por su papel en “Recargados de Risa”, espacio humorístico que marcó una época en la televisión peruana desde su estreno en 2005. Compartió escena con cómicos como Mariella Zanetti, Luigi Carbajal y Martín Farfán, consolidando un elenco que obtuvo altos niveles de audiencia. Sin embargo, en 2009 el actor dejó de aparecer en el programa, lo que también generó especulaciones sobre los motivos de su salida.

Gayoso recordó que su desvinculación se produjo por una controversia contractual. “Hace dos semanas recibí una carta notarial de despido de América Televisión. El motivo, según refieren, es por haber hecho una mímica y haber cantado y bailado en el programa de Frecuencia Latina, ‘Amor, amor, amor’”, declaró en aquel momento para diversos medios. El incidente marcó su salida formal del espacio, aunque continuó vinculado al mundo artístico hasta el diagnóstico de cáncer en 2013.

En la entrevista repasó también los momentos decisivos de su trayectoria como comediante. Recordó con gratitud el impacto que tuvo la televisión en su vida, pero reconoció la importancia de marcar límites entre el ámbito público y privado.

Óscar Gayoso volvió a la televisión después de 13 años de ausencia.