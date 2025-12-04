Perú

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de mama

Si no se detecta a tiempo, el tumor del cáncer de mama puede crecer, invadir estructuras vecinas o diseminarse a ganglios linfáticos u otros órganos

El cáncer de mama puede
El cáncer de mama puede comprometer no solo la mama misma sino también la salud general de la mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de mama es una de las enfermedades más frecuentes que afectan a mujeres en el Perú. Organismos como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) promueven campañas de prevención y tamizaje para detectar a tiempo esta enfermedad, ya que el diagnóstico precoz aumenta significativamente las posibilidades de cura.

En 2025, se reportó que cada día en el país decenas de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, lo que subraya la urgencia de conocer sus señales de alerta. Por ello, es fundamental que todas las mujeres conozcan los principales síntomas del cáncer de mama y tomen un papel activo en su salud.

Para mujeres en edad de
Para mujeres en edad de riesgo se recomienda realizarse mamografías periódicas como parte de la detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Bulto o masa en la mama o en la axila: el síntoma más común del cáncer de mama es la aparición de un nuevo bulto o área de tejido engrosado en la mama o debajo del brazo. Este bulto puede sentirse duro o de bordes irregulares, aunque en algunos casos puede ser blando o redondeado. La presencia de un bulto nuevo, persistente y distinto al resto del tejido merece evaluación médica inmediata.
  2. Cambios en la piel de la mama o del pezón: la piel de la mama o el pezón puede presentar alteraciones como enrojecimiento, engrosamiento, escamas, hoyuelos o aspecto de “piel de naranja”. También puede observarse irritación. Estos cambios pueden acompañarse de inflamación o endurecimiento del tejido mamario.
  3. Retracción, cambio o secreción del pezón: otro signo de alerta es si el pezón se hunde, se invierte, cambia de posición o forma, o si hay secreción espontánea que no sea leche materna (especialmente si es sanguinolenta o transparente). Tales alteraciones pueden indicar la presencia de un tumor que afecta los conductos mamarios.
  4. Cambio en el tamaño o la forma de la mama: la mama puede aumentar su volumen, hincharse, presentar asimetrías con respecto a la otra, modificar su contorno o sentir diferente al tacto. A veces ese cambio ocurre sin que se palpe un bulto definido.
  5. Inflamación o bultos en ganglios linfáticos de la axila o cerca de la clavícula: en algunos casos, el cáncer se extiende a los ganglios, lo que puede manifestarse como inflamación, endurecimiento o bultos en la axila o en la zona cercana a la clavícula, incluso antes de que se detecte un tumor en la mama.

Factores de riesgo del cáncer de mama

La mama puede aumentar su
La mama puede aumentar su volumen, hincharse, presentar asimetrías con respecto a la otra, modificar su contorno o sentir diferente al tacto (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta por varios factores, entre ellos la edad (las mujeres de 40 años o más tienen mayor riesgo), antecedentes familiares o personales de cáncer de mama, exposición prolongada a estrógenos, menarquia temprana o menopausia tardía, y estilos de vida poco saludables.

Para mujeres en edad de riesgo, instituciones como EsSalud recomiendan realizarse mamografías periódicas como parte de la detección temprana. Además, un diagnóstico temprano, muchas veces antes de que el tumor se palpe, aumenta dramáticamente las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Cómo el cáncer de mama afecta la salud

El cáncer de mama puede comprometer no solo la mama misma sino también la salud general de la mujer. Si no se detecta a tiempo, el tumor puede crecer, invadir estructuras vecinas o diseminarse (metástasis) a ganglios linfáticos u otros órganos, lo que complica el pronóstico. Por ello, las campañas de tamizaje del Minsa y EsSalud buscan que las mujeres accedan a mamografías y exámenes periódicos.

Un diagnóstico temprano permite intervenir cuando el cáncer es local y, en muchos casos, ofrecer tratamientos menos agresivos, con mayores posibilidades de curación. Además, detectar la enfermedad en etapas tempranas ayuda a preservar la calidad de vida: menos dolor, menor riesgo de complicaciones y mejor pronóstico a largo plazo.

