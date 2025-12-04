Brenda Carvalho reveló que casi muere debido a una parálisis intestinal: hasta recibió la extremaunción

La artista brasileña compartió el dramático episodio que vivió durante una gira, cuando una emergencia médica la obligó a recibir la extremaunción y puso en vilo a su familia y equipo de trabajo (Willax TV)

Brenda Carvalho, reconocida por su trabajo en la animación y el baile, compartió los detalles de la emergencia médica que experimentó durante una gira en el 2022.

La artista brasileña, exintegrante de agrupaciones musicales populares, estuvo a punto de morir tras una repentina afección abdominal que la dejó inconsciente y requirió varias operaciones de urgencia. El episodio proyectó a la luz el riesgo silencioso de cuadros graves que pueden confundirse con malestares menores.

Un diagnóstico inesperado cambió todo

La animadora descubrió que su incomodidad abdominal ocultaba una hemorragia severa que se desató sin advertencias y que la llevó al borde del colapso mientras realizaba sus actividades. (Willax TV)

En diciembre de 2022, mientras participaba activamente en la temporada navideña, Brenda Carvalho comenzó a notar molestias abdominales y sensación de hinchazón. Inicialmente, las atribuyó a una simple indigestión, pese a que su abdomen comenzó a aumentar de tamaño de forma notoria.

Al quitarse el vestuario tras un evento, advirtió el abultamiento que la llevó a pedir auxilio. “Me sentía mal y, cuando me vi, parecía que tenía varios meses de embarazo”, relató en el programa ‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro.

En ese instante, la situación se agravó rápidamente. Mientras regresaba a Lima desde Chincha, la artista perdió el conocimiento, lo que provocó angustia entre los miembros de su equipo. Brenda fue traslada de inmediato al Cuerpo de Bomberos de Chorrillos, ya que el tránsito y las fiestas decembrinas dificultaban el acceso rápido a una clínica. Durante ese tiempo, sus compañeros recibieron instrucciones por videollamada para proporcionarle primeros auxilios, ya que la situación era crítica.

Internación, cirugías y minutos decisivos

La emergencia médica derivó en tres operaciones consecutivas que frenaron la hemorragia y permitieron que Brenda despertara días después, aún debilitada pero fuera del riesgo inminente. (Willax TV)

Al llegar al centro médico, los doctores determinaron que la emergencia requería cirugía inmediata. Los especialistas encontraron un quiste hemorrágico que se había roto cerca de su útero, ocasionando una importante hemorragia interna que comprometía sus órganos vitales. Carvalho expresó: “Me extrajeron una cantidad de sangre equivalente a una botella grande de vino”.

En total fue intervenida tres veces, ya que la infección complicó el primer procedimiento y los intestinos no respondían a tiempo durante la segunda intervención. La situación se volvió tan delicada que su familia y el personal de salud prepararon su despedida, y fue en ese punto en el que un sacerdote acudió para ofrecerle la extremaunción.

La recuperación fue lenta y la artista recordó que abrió los ojos el 24 de diciembre, rodeada de su familia. “Desperté en la noche y lo primero que vi fue el rostro de mi madre y de Julinho. Apenas comprendía dónde me encontraba, solo distinguí sus caras y volví a dormirme”.

Reconocimiento a quienes la auxiliaron

Brenda despertó en Navidad, rodeada de su madre y Julinho, y comprendió la gravedad del episodio cuando supo que habían llamado a un sacerdote ante el temor de una despedida definitiva. (Willax TV)

La gravedad del cuadro mantuvo en vilo a su entorno más cercano. Brenda quiso resaltar el papel de todos quienes la ayudaron en esos momentos de riesgo. “Quiero expresar mi agradecimiento a mi equipo y a los médicos que estuvieron conmigo. Recibí atención inmediata gracias a la rápida reacción de la productora y el elenco. La llamada a los bomberos fue decisiva y, ya en la emergencia, el equipo médico fue fundamental para salvarme la vida”, declaró.

Carvalho también compartió sus sensaciones previas: no presentó el dolor agudo que podría asociarse con una crisis tan grave, sino solamente incomodidad y distensión abdominal.

“No sentía dolor intenso, únicamente notaba el estómago muy inflamado y ningún síntoma claro. En cuestión de minutos, empecé a tener dificultad respiratoria y después perdí el conocimiento”, explicó. Sin radares, ni comunicación por radio ni médicos en el trayecto, su equipo tuvo que decidir sobre la marcha cómo ayudarla.

Tras el alta médica, la artista permaneció aislada por varias semanas a causa de la baja en sus defensas. Continuó con controles y agradeció a los profesionales de la salud que la acompañaron, mencionando a los doctores Pinillos, Mares, Mamani y Álvaro. El periodo de recuperación resultó complejo, y el episodio sirvió de advertencia sobre la importancia de prestar atención a síntomas inusuales e insistir en recibir atención médica durante emergencias.