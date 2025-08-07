Brenda Carvalho defiende a Ana Paula Consorte luego que animador la llamara Alondra y recibe críticas: “Dijo ‘Aloca’”

Confunden a Ana Paula Consorte con Alondra García Miró en su fiesta de cumpleaños y el video se vuelve viral. Video: TikTok Brenda Carvalho

El reciente cumpleaños número 33 de Ana Paula Consorte, festejó en Lima junto a Paolo Guerrero, amigos y figuras del entretenimiento y el fútbol peruano, terminó volviéndose tendencia en redes sociales no solo por la celebración, sino también por un incómodo momento vivido por la brasileña. Un comentario de parte del animador durante la fiesta llamó mucho la atención. La confundió públicamente con Alondra García Miró, la expareja de Guerrero.

La velada transcurría entre música en vivo y celebración cuando la orquesta de Bryan Torres protagonizó el incidente que rápidamente se viralizó. El presentador, intentando animar a los presentes, exclamó: “¡¿Cómo baila Alondra?!”, dirigiéndose por error a Ana Paula Consorte. El comentario fue captado en video y se encargó de publicarlo en TikTok la propia Brenda Carvalho, despertando reacciones inmediatas entre los usuarios.

En las imágenes difundidas, se observa el gesto de incomodidad de Ana Paula ante la confusión. Pese a ello, eligió mantener la compostura y continuó disfrutando de la fiesta junto a sus invitados y Paolo Guerrero.

Muchos usuarios interpretaron que se trató de un error desafortunado, pero otros consideraron que la confusión resultó irrespetuosa para Consorte, que viene afianzando su vínculo con el futbolista peruano con quien tiene dos hijos.

Brenda Carvalho defiende a Ana Paula Consorte.

Brenda Carvalho recibe críticas por defender a Ana Paula

Ante el revuelo, Brenda Carvalho decidió expresar su postura para respaldar a Ana Paula Consorte, solicitando respeto para la brasileña y aclarando los hechos que circularon en internet.

Desde su cuenta de TikTok, Brenda comentó: “Para los curiosos, no saquen de contexto una frase. La frase fue: ‘ay como baila Aloca, ay como baila Brendita’. Dejen a Ana disfrutar, creo que cada uno lo hace como desea y con quien desea también. No entiendo por qué le buscan tres patas al gato. Sean felices”.

Carvalho hizo hincapié en la importancia de no tergiversar los hechos. Sin embargo, la defensa de Brenda Carvalho fue interpretada por una parte de los usuarios como un gesto solidario ante una situación incómoda. Sin embargo, otros la criticaron al considerar que intentaba “defender lo indefendible”. Comentarios como “No aclares que oscureces” inundaron su publicación, mientras algunos internautas aseguraron que la explicación solo reavivó la controversia alrededor de la confusión durante el evento.

Ana Paula Consorte invitó a Brenda Carvalho a su cumpleaños. TikTok

“Brenda, tú misma escuchaste , abriste los ojos y disimulaste”, “Queriendo arreglar lo que dijo el cantante y todas escuchando claramente que dijo Alondra”, “No aclares que oscureces, Brendita”, “Y porque va mencionarte solo a ti y no a la dueña de la fiesta, no te pases, pues. Se confundió y punto Jajajja”, “Brendita, no quieras tapar el sol con un solo dedo”, escribieron sus seguidores, que en ningún momento dejaron de expresarse con cariño hacia ella, tratanto de hacerle entender que no creen en su explicacón.

A pesar de las críticas, Brenda mantuvo su postura de no contribuir al escándalo y enfocarse en el bienestar de Ana Paula Consorte. La rubia no respondió a los usuarios y dio por zanjado el tema.

Ana Paula Consorte es confundida con Alondra García Miró, expareja de Paolo Guerrero, en plena fiesta de cumpleaños.

<br>