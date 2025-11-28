Perú

BCRP compró US$ 157 millones, su quinta intervención, y el precio del dólar cerró con caída

Tipo de cambio a la baja. La entidad liderada por Julio Velarde hizo su quinta compra en noviembre, a pocos días de fin de mes. Ya suman US$ 432 millones el monto

El sol sigue fortalecido. Mientras,
El sol sigue fortalecido. Mientras, el BCRP compró cinco veces dólares en noviembre. - Crédito Difusión

Si bien el dólar ha vuelto a caer, esta semana se ha mantenido ya entre el valor de S/3,360, sin tener mayores alzas ni más bajas fuertes. Pero ahora hay un nuevo contexto.

El BCRP, entidad presidida por el economista Julio Velarde, ha intervenido el mercado cambiario con cuatro compras de dólares — una por US$ 27 millones, otra por US$ 77 millones, una por US$ 171 millones y una de US$ 78 millones, en un contexto de caída fuerte y sostenida del dólar—.

Pero ahora se suma una nueva. Según el registro de las operaciones monetarias y cambiarias del Banco Central de Reserva a las 1:30 p.m. de este viernes 28 de noviembre el BCRP compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3635 por dólar. A su vez, el tipo de cambio se mantiene bajo y no da señales de subir sostenidamente, pero tampoco ha bajado mucho más.

El dólar sigue cayendo y
El dólar sigue cayendo y el Banco Central de Reserva ya compro US$ 432 millones. - Crédito ComexPerú

Estas fueron las operaciones cambiarias

En base al registro de operaciones cambiarias del BCRP, se puede ver no solo el dato de que el dólar ha vuelto a caer y ahora se concentra en S/3,3650 sino que el banco central ha vuelto a comprar dólares.

  • 01:35 pm: Se colocaron S/ 2 499,9 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,15 por ciento.
  • 01:30 pm: El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar.
  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/ 3,3650
  • 01:15 pm: Se colocaron S/ 500 millones de Depósitos del Tesoro Público a 2 meses a una tasa promedio de 4,51 por ciento.
  • 01:05 pm: Se colocaron S/ 300 millones de Repo de Valores a 3 meses a una tasa promedio de 4,50 por ciento.
  • 12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos Overnight S/ 2 500 millones, (b) Depósitos del Tesoro Público a 2 meses S/ 500 millones y (c) Repo de Valores a 3 meses S/ 300 millones.
  • 12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/3 200 millones.
  • 10:10 am: Se colocaron S/ 3 000 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,22 por ciento.
  • 09:10 am: Convocatoria de la siguiente subasta: Depósitos Overnight S/ 3 000 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 7 100 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 300 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 6 669,2 millones, (c) Depósitos del Tesoro Público S/ 505 millones y (d) Swap Cambiario Venta S/ 300 millones.
El BCRP compró una mayor
El BCRP compró una mayor cantidad de dólares a poco de cerrar noviembre. Esta es su tercera gran compra solo este mes, cuando retornó a un intervención que no estaban aplicando hace un tiempo. - Crédito Unsplash/Giorgio Trovato

El dólar cayó ayer tambien

Ayer, según informó y explicó Jimena Torres, Gerente de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB, “se negociaron $263 millones en el mercado spot interbancario, 40% menos del flujo visto ayer ($434 millones)”.

“La moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio 3.3680, cierre 3.3649, promedio 3.3644, mínimo 3.3620 y máximo 3.3680. Hoy no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCRP. Se observó flujo two-way netamente local.”, acotó.

En este contexto, los mercados bursátiles se mantuvieron estables, con la volatilidad en descenso. Las bolsas europeas y asiáticas cotizan positivas. Las bolsas en EEUU estarán cerradas hoy por el Thanksgiving y mañana la sesión será reducida por Black Friday.

