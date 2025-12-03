Perú

Pozuzo ingresa a la lista de ‘Pueblos con Encanto’ y consolida su valor cultural, natural y comunitario

Con este reconocimiento, se integra a una red de destinos que promueve autenticidad, conservación ambiental y participación local para fortalecer la oferta turística del país

Pozuzo fue reconocido como “Pueblo
Pozuzo fue reconocido como “Pueblo con Encanto del Perú” mediante resolución viceministerial del Mincetur.

Pozuzo ocupa nuevamente espacio en la agenda turística nacional luego de recibir un reconocimiento que impulsa su proyección como destino. En medio del avance de políticas que buscan ampliar la oferta del país, esta localidad de Pasco ingresa a una lista que crece con el paso de los años y que marca la ruta del sector para atraer visitantes de perfil diverso.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo comunicó que Pozuzo obtuvo la categoría de “Pueblo con Encanto del Perú” mediante una resolución viceministerial. El anuncio sitúa a esta comunidad como un punto de atención dentro de los esfuerzos estatales para difundir destinos con identidad propia y con posibilidades de crecimiento ordenado.

Desde el sector Turismo, la ministra Teresa Mera destacó que esta designación forma parte de la estrategia nacional enfocada en ampliar opciones para los viajeros. Remarcó, además, el valor de la historia y de la participación local en la construcción de destinos que se consolidan con sus propios recursos. “Pozuzo es un ejemplo vivo de cómo la identidad, la historia y la comunidad pueden convertir a un destino en un verdadero tesoro para el país”, señaló. Según precisó, esta distinción permite reforzar la oferta turística y abre espacio para nuevas oportunidades.

La decisión respondió también a criterios vinculados con la autenticidad cultural y la conservación del entorno, dos aspectos presentes en este distrito desde sus orígenes y en la actualidad visibles en su arquitectura, en sus rutas y en su relación constante con el paisaje amazónico.

Pozuzo y su valor histórico

Pozuzo ingresa a la lista
Pozuzo ingresa a la lista de ‘Pueblos con Encanto’ y consolida su valor cultural, natural y comunitario

Fundado en 1859 por colonos austro-alemanes junto con familias peruanas, Pozuzo mantiene una herencia cultural única dentro del país. Sus casas de madera, techos inclinados, balcones tallados y estructuras que recuerdan tradiciones centroeuropeas conviven con el clima y la vegetación de la selva alta. Este diseño comunitario permite reconocer, en cada recorrido, la mezcla de influencias que definió su desarrollo.

El distrito se ubica en un área cercana al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Desde allí parten caminos que conectan con zonas de agua limpia, como pozas naturales y la catarata Yulitunqui. La presencia de fauna diversa y una amplia variedad de plantas convierten al lugar en una opción para visitantes interesados en actividades al aire libre. La convivencia entre cultura y conservación recibió, en 2023, el reconocimiento “Best Tourism Villages” de ONU Turismo, distinción que resaltó la relación entre sus habitantes y su entorno.

En la zona urbana, la arquitectura Pozucina marca el inicio de cualquier recorrido. La Plaza de los Colonos, el Museo Schafferer, la Iglesia San José, el Parque de la Identidad Pozucina–Prusia y el Puente Emperador Guillermo I integran un circuito que refleja distintos momentos de la historia local. Cada punto expone elementos que la comunidad preserva a través de sus prácticas diarias.

La oferta gastronómica complementa esta ruta. Los visitantes encuentran productos inspirados en recetas austro-alemanas, así como cerveza artesanal y derivados lácteos elaborados con técnicas que continúan en uso desde hace décadas. Quienes buscan actividades de aventura acceden a rutas de senderismo, propuestas de ecoturismo y espacios adecuados para observación de aves. Según datos del sector, más de 6 000 turistas —principalmente nacionales— visitan Pozuzo cada año atraídos por su autenticidad y por su ambiente social, que recibe con disposición a quienes llegan.

La iniciativa “Pueblos con Encanto”

Pozuzo ingresa a la lista
Pozuzo ingresa a la lista de ‘Pueblos con Encanto’ y consolida su valor cultural, natural y comunitario

“Pueblos con Encanto” constituye un reconocimiento orientado a localidades con vocación turística que destacan por su autenticidad cultural y natural, sostenibilidad, buena gobernanza y calidad en sus servicios. Según Mincetur, estas comunidades reciben asistencia técnica con el fin de fortalecer su competitividad, optimizar la gestión turística y promover un crecimiento equilibrado que beneficie de manera directa a la población.

Con la incorporación de Pozuzo, la lista nacional suma 14 localidades con esta categoría. Entre ellas figuran Malabrigo y Cascas (La Libertad), Sarhua y Quinua (Ayacucho), Yanque y Sibayo (Arequipa), Villa Rica y Oxapampa (Pasco), Huancaya (Lima), Ollantaytambo (Cusco), Lamas (San Martín), y Chavín de Huántar y Chacas (Áncash).

El sector Turismo continúa evaluando territorios que podrían ingresar en esta iniciativa mediante trabajo técnico en distintas regiones. El objetivo apunta a identificar destinos con potencial para integrarse a esta red y recibir el apoyo correspondiente en su proceso de desarrollo.

