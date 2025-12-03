MINSA: denuncian direccionamiento de licitación por S/226 millones en Huancavelica a favor de empresa china bajo responsabilidad de PRONIS

El sindicato advierte sobre el riesgo de adquirir equipos médicos de calidad inferior a precios elevados, lo que podría perjudicar al Estado peruano.

En momentos que se debate el cumplimiento de la regla fiscal desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el destrabe en la ejecución de obras públicas, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud denunció una serie de irregularidades en la Licitación Pública SM-8-2025-PRONIS-1, por más de S/226 millones, para la adquisición de equipamiento hospitalario integral destinado al Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, en Huancavelica.

Según el gremio, el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, junto a su jefe de gabinete, Manuel de la Flor, habrían dado la orden de cancelar el proceso de selección bajo el pretexto de falta de presupuesto, solo para revertir la decisión días después, también por mandato superior.

La denuncia de los trabajadores sostiene que estas acciones contradicen el marco de transparencia y que la marcha atrás se justificó internamente por tratarse de una “orden de arriba”, advirtiendo a quienes se opusieran que debían dar un paso al costado.

¿Irregularidades en compra de equipos médicos en Huancavelica?

De acuerdo con la denuncia del sindicato del MINSA, esta reversión buscaba beneficiar directamente a la empresa china SUMEC en la adjudicación de la buena pro, pese a haber sido descalificada previamente por incumplir los requisitos técnicos de las bases.

El grupo de trabajadores afirma que, para facilitar este objetivo, el ministro instruyó el cambio del jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del PRONIS, colocando en el cargo a Ricardo Francisco Ramírez Moreno, cuestionado por su breve y polémica gestión como gerente general de Essalud, durante la cual fue retirado tras un proceso de compra con presunto sobrecosto.

Una vez nombrado, la primera medida de Ramírez Moreno fue renovar el Comité Especial encargado del proceso de selección, designando personal de su confianza que, advierte el sindicato, estaría dispuesto a adjudicar la buena pro a SUMEC bajo el argumento de menor precio, pese a la previa descalificación.

Sindicato del MINSA alerta favoritismo a empresa china en licitación hospitalaria

El acta de evaluación realizada por el comité anterior, según consta en documentos internos, explicitó que SUMEC había sido excluida por no respaldar con contratos los requisitos exigidos. La intervención ministerial buscaba, según la denuncia sindical, forzar el otorgamiento del contrato a esta empresa china para la provisión de equipos médicos por más de 60 millones de dólares.

Especialistas consultados por el sindicato resaltaron que los equipos de origen chino suelen tener un precio sustancialmente menor que los equivalentes europeos o estadounidenses y que el precio ofertado se aproximaba a valores internacionales de gama alta, lo que supone un posible perjuicio económico para el Estado.

El sindicato alerta sobre el riesgo de adquirir equipamiento médico de calidad inferior y a precios elevados, lo que a su juicio evidencia una grave irresponsabilidad de los funcionarios involucrados, poniendo en cuestión el respeto por la salud pública. Subrayan, además, que los hechos denunciados resultan especialmente delicados, ya que el titular de Salud es médico de profesión y, por tanto, conoce las diferencias en calidad y costo.

Hospital de Huancavelica en el centro de polémica por licitación anulada y reactivada

Vale precisar que el proceso de licitación no estuvo exento de otros incidentes. La buena pro fue inicialmente adjudicada el 4 de julio de 2025 al Consorcio Zachary Smith por S/222 millones 950.800, integrado por varias empresas nacionales.

Sin embargo, esta adjudicación se cayó cuando el consorcio no presentó las fianzas de fiel cumplimiento solicitadas, lo que derivó en la anulación de la adjudicación el 15 de agosto, según registros oficiales. Posteriormente, el proceso avanzó en medio de las maniobras administrativas y los cambios de personal denunciados por el sindicato.

¿Qué respondieron el MINSA y PRONIS?

Consultado por Infobae Perú, el Ministerio de Salud dijo que el PRONIS actúa con autonomía técnica y administrativa, conforme a la Ley de Contrataciones, y que el despacho ministerial no interviene en la conformación de comités ni la asignación de contratos en sus organismos adscritos. El ministro Luis Quiroz Avilés aseguró que, frente a las especulaciones, solicitó formalmente a la Contraloría una auditoría integral a todos los procesos de selección del PRONIS para los años 2024-2025, con el objetivo de garantizar la legalidad y la transparencia.

Por su parte, el PRONIS emitió un comunicado señalando que la licitación sigue en curso y que, contrario a las denuncias, no se ha adjudicado la buena pro ni existe un ganador definido. La entidad ratificó la autonomía del proceso y negó cualquier injerencia externa en la designación de funcionarios o miembros de los comités, asegurando además que todos los postores deben cumplir los estándares técnicos y de calidad exigidos, sin importar su nacionalidad, y que toda la documentación se encuentra disponible para los órganos de control y fiscalización competentes.

La respuesta de SUMEC por el caso Hospital Zacarías Correa de Huancavelica

En un comunicado posterior a conocida la información, la empresa SUMEC negó haber recibido cualquier trato preferencial o beneficio irregular en el proceso de licitación para el equipamiento hospitalario del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, en Huancavelica. La empresa afirmó que no existe un ganador definido ni contrato firmado, rechazando así las versiones que la vinculan con una adjudicación irregular.

La compañía explicó que opera bajo estrictos estándares internacionales y posee certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 37001, además de otras homologaciones sanitarias. Sus suministros incluyen tecnología médica de distintos orígenes, como Estados Unidos y Europa, eligiendo siempre la opción que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en cada convocatoria.

SUMEC reafirmó su compromiso con los principios de legalidad y transparencia, así como con el cumplimiento pleno de la normativa peruana. La empresa aseguró que continuará participando en proyectos hospitalarios nacionales bajo los más altos estándares de calidad y responsabilidad.

El comunicado de SUMEC.