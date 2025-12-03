Cristian Rivero confiesa que muchos le cuestionaron su regreso a Panamericana Televisión: “Hay que confiar”

Cristian Rivero es el nuevo jale de Panamericana. (Fuente: Panamericana TV)

El anuncio de Cristian Rivero como nuevo rostro de Panamericana Televisión para 2026 generó expectativa en la industria local y marcó uno de los momentos centrales de la preventa anual que la cadena realizó ante anunciantes, prensa y figuras del entorno mediático. El conductor, experimentado y versátil, fue el encargado de presentar el evento e inició la jornada con un saludo que reflejó tanto familiaridad como sorpresa por su reciente incorporación.

“¿Cómo están? Gracias por esos aplausos espontáneos (broma). Buenas noches, bienvenidos a esta preventa de Panamericana 2026. Veo caras conocidas, gente amiga, y me da gusto reencontrarme con todos ustedes en una noche tan importante para Panamericana Televisión”, expresó el conductor al iniciar la presentación.

Rivero, que ha marcado una reconocida trayectoria como animador, mediador y actor, aprovechó el espacio para compartir detalles personales sobre cómo se gestó su regreso a la televisora donde, según relató, se formó profesionalmente hace más de dos décadas.

Cristian Rivero regresa a la televisión.

Durante el encuentro, Cristian Rivero compartió su reacción ante los comentarios y cuestionamientos que recibió de colegas y conocidos, quienes se sorprendieron al verlo en el radar de Panamericana Televisión. “Venía entrando, me encontraba con algunos compañeros, me decían: ‘Oye, qué bueno verte acá’. Y algunos me decían: ‘¿Qué haces acá?’”, relató el conductor ante los asistentes, generando empatía. “La respuesta fue simple. La respuesta fue confiar”, aseguró, revelando que la decisión de integrarse a esta nueva etapa se cimentó en la confianza.

Rivero no tardó en referirse a Susana Umbert, directora de Contenidos de la cadena, a quien considera clave para su decisión y a quien dedicó palabras de reconocimiento. “Susana, creo que acá todos la conocen, y si no la conocen, se la voy a presentar en un ratito. Susana me llamó hace unas semanas y me dijo: ‘Cristian, no sabes qué cosa, soy una broadcaster. ¿Me acompañas en esta aventura?’ Y como siempre, le dije que sí. Y aquí estamos, en una nueva aventura televisiva”, relató el conductor.

Cristian Rivero regresa a Panamericana Televisión.

Aún sin programa ni horario

Para Cristian Rivero, la palabra que resumió la esencia de este nuevo ciclo fue “confiar”. Resaltó no solo la importancia de adaptarse a los cambios de la industria, sino también la necesidad de apostar por proyectos capaces de evolucionar. “¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos aún, pero hay que confiar. Esa es la palabra, hay que confiar. Yo le tengo mucha fe a lo que viene para Panamericana.”, compartió el presentador, aludiendo al carácter cíclico y significativo de este momento profesional.

En su intervención, el conductor recordó los inicios de su trayecto en la televisión peruana, un viaje que comenzó hace aproximadamente 25 años e incluyó sus primeras experiencias como parte del elenco de programas emblemáticos como Nubeluz. Posteriormente, se consolidó al lado de figuras como Gisela Valcárcel, lo que marcó un punto de quiebre en su formación.

“Obviamente más joven, más lozano, inexperto, pero con muchas ganas de hacer televisión. Ese era mi sueño. No tenía muy claro qué, pero quería seguir haciendo televisión. Y eso hago desde hace 25 años”, relató Rivero ante la audiencia.

El conductor destacó el esfuerzo y la constancia requeridos para mantener una carrera longeva frente a las cámaras, resaltando: “25 años que me ha costado mucho trabajo. Ha sido trabajo durísimo y constancia”.

La presentación de Cristian Rivero como uno de los principales refuerzos de Panamericana Televisión se suma a otros anuncios recientes relacionados con el relanzamiento del canal y la suma de figuras históricas como Gisela Valcárcel y Jorge Benavides, como parte de un proceso de renovación y búsqueda de liderazgo en la programación nacional para 2026.

Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero en Panamericana TV.