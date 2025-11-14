Perú

Alcalde de Lima niega que se vayan a retirar las áreas verdes de la Plaza Mayor: “No hay nada de que preocuparse”

Renzo Reggiardo indicó que la información que se filtró en algunos medios no está en planes de ejecución, por lo menos durante su gestión

Guardar
Alcalde de Lima descarta proyecto que plantea retirar áreas verdes de la Plaza Mayor de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, negó que se vayan a retirar las áreas verdes de la Plaza Mayor. Durante una conferencia de prensa, fue consultado por el proyecto de Prolima que propone remodelar el espacio y reemplazar el césped por cemento.

Ante las críticas, Reggiardo pidió calma a la ciudadanía y aseguró que, al menos mientras él esté al frente de la Municipalidad de Lima, las áreas verdes no serán retiradas.

“Pero no hay nada definido al respecto. Y es más, yo le he dicho, de ninguna manera podemos retirar las zonas verdes, el área verde de la plaza. Así que no, no hay nada de qué preocuparse, por lo menos en el período nuestro”, señaló.

El burgomaestre indicó que conversó con Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, quien le dio alcances del proyecto y originó cuestionamientos por los posibles cambios en el diseño de la plaza.

La Plaza Mayor podría perder
La Plaza Mayor podría perder sus palmeras y jardines

Estas declaraciones las dio durante una conferencia de prensa para explicar el plan de la Municipalidad Metropolitana de Lima ante las manifestaciones convocadas por la generación Z este 14 y 15 de noviembre.

¿Qué dijo el gerente de Prolima?

En una entrevista, Luis Martín Bogdanovich, líder de dicha gerencia, habló sobre retirar el césped de la Plaza Mayor de Lima, propuesta que generó múltiples críticas.

“Actualmente, la Plaza Mayor de Lima parece un parque, porque está llena de jardines. El césped no corresponde a la dignidad de una plaza como espacio público, y el que existe actualmente está enrejado para que la gente no lo pise. Además, este grass y las 15 palmeras no ofrecen una mejora medioambiental”, declaró a El Comercio.

La Municipalidad de Lima abrió
La Municipalidad de Lima abrió una consulta pública para que los ciudadanos opinen sobre el proyecto de remodelación de la Plaza Mayor. (Andina)

En este momento, la propuesta para remodelar la Plaza Mayor de Lima está siendo sometida a un proceso de revisión técnica y de consulta pública, en cumplimiento de un pedido de la Unesco. Como parte de esta etapa, la Municipalidad de Lima habilitó una encuesta virtual para que los ciudadanos puedan opinar sobre el proyecto, valorar la situación actual del espacio e indicar qué actividades consideran prioritarias para su recuperación.

Plan de remodelación de la Plaza Mayor de Lima

La Municipalidad de Lima evalúa una propuesta que transformaría por completo la apariencia de la Plaza Mayor. El proyecto, elaborado por el Proyecto Especial para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), contempla retirar las áreas verdes y jardineras que caracterizan al espacio desde hace décadas para reemplazarlas por un diseño basado en pavimento y árboles nativos. La iniciativa busca replicar la configuración que tuvo la plaza hacia 1860, lo que implicaría eliminar los jardines y las quince palmeras actualmente instaladas, una medida que ha generado críticas entre vecinos, especialistas y colectivos ciudadanos.

Plaza de Armas de Lima sin áreas verdes y puro cemento

La Plaza Mayor ha pasado por múltiples renovaciones desde 1535, siendo la última en 1996, durante la gestión de Alberto Andrade. En aquel momento se incorporaron las zonas ajardinadas y se asfaltaron las vías que la rodean. La nueva propuesta de Prolima plantea sustituir la vegetación existente por veinticuatro molles costeños ubicados en los lados de los jirones Junín y Huallaga, mientras que el resto de la superficie quedaría cubierta por piedra granítica, canto rodado y talamoye.

Luis Martín Bogdanovich sostiene que el plan busca recuperar la “mejor composición” de la plaza y potenciar su rol como espacio para actividades culturales y cívicas. Según dijo, “los árboles proporcionarán más espacios con sombra y, por lo tanto, frescor”.

Temas Relacionados

Plaza Mayor de LimaRenzo ReggiardoMunicipalidad Metropolitana de LimaProlimaperu-noticias

Más Noticias

¿Qué cocina el Congreso? Nueva ley obliga a familias que antes pagaban 300 soles por tener gas natural en casa a pagar casi 2.500

Votación del Pleno afectaría directamente a zonas como Ayacucho, Ica, Puno, Cusco y otras, donde la masificación del gas está en proceso, pero tarde o temprano involucrará a Lima

¿Qué cocina el Congreso? Nueva

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Los venezolanos seguirá consolidando su nuevo proceso tras quedar afuera del Mundial 2026. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Venezuela

Dónde ver Argentina vs Angola HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

El equipo de Lionel Scaloni tratará de mantener el ritmo futbolístico de cara al Mundial 2026: Lionel Messi será titular. Entérate cómo sintonizar el emocionante duelo

Dónde ver Argentina vs Angola

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

La madre afirmó que ha sido constante en facilitar el vínculo de la menor con el conductor, pero la falta de compromiso del presentador afecta el bienestar emocional de la niña

Melissa Linares asegura que Paco

Quién es Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán, y por qué lo denuncia

La madre de la hija menor del conductor decidió romper el silencio para exigir el cumplimiento de un acuerdo económico que asegura el bienestar de la menor, en medio del debate sobre derechos y responsabilidades

Quién es Melissa Linares, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a la golpista

Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

¿Habrá marcha de la Generación Z, hoy viernes 14 de noviembre? Esto es lo que se sabe

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción constitucional”, advierte Gladys Echaíz

JNJ tiene hasta hoy para reponer a Delia Espinoza: Consejeros serán denunciados si no acatan orden del PJ

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

ENTRETENIMIENTO

Melissa Linares asegura que Paco

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

Quién es Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán, y por qué lo denuncia

Melissa Linares encara a Paco Bazán y afirma que retrasos de pensión son recurrentes: “Esto no es de ahora”

Karla Tarazona presenta demanda para aumentar pensión de alimentos a Leonard León

Peluchín y Gigi Mitre rechazan candidaturas de faranduleros y la califican de “estafa al ciudadano”: “Un peligro para la política”

DEPORTES

Se filtró conflicto que haría

Se filtró conflicto que haría que Jorge Fossati se vaya de Universitario para ser DT en la Liga MX

Diego Rebagliati reveló la contundente razón que marcó la ausencia de Alex Valera en la selección peruana: “Había bullying”

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1