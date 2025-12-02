Perú

Perú utilizará drones para vigilar su frontera con Chile, ante crisis de migración irregular

Estos dispositivos se sumarán al trabajo de 100 policías y 50 militares que ya operan coordinados con la Superintendencia de Migraciones del Perú, en el marco del estado de emergencia

Perú se apoyará en drones
Perú se apoyará en drones para vigilar frontera. Foto: Latina / Andina

El gobierno de Perú decidió usar drones para vigilar los más de 20 kilómetros de la zona limítrofe en Tacna con Chile, en el marco de la crisis migratoria que se viene registrando en esta zona.

Estos aparatos no tripulados se sumarán al trabajo de 100 policías y 50 militares que ya operan coordinados con la Superintendencia Nacional de Migraciones en el marco del estado de emergencia. La medida busca optimizar la vigilancia en sectores de difícil acceso terrestre y apoyar así el plan de acción establecido por el Ministerio del Interior (Mininter).

“Hemos establecido ya los lugares de patrullaje y los puntos también que vamos a establecer fijos con permanencia en los lugares donde, por experiencias que tenemos del año 2023, de cómo han ingresado, algunos ciudadanos extranjeros en forma irregular. Entonces, vamos a ser firmes en nuestra zona fronteriza para poder desarrollar el trabajo que se ha establecido”, declaró el titular del Mininter, Vicente Tiburcio, en una reunión con autoridades estatales, el ministro y el jefe del comando conjunto revisaron puntos estratégicos y ordenaron el traslado de vehículos a la frontera para fortalecer la logística.

Enfrentamiento de migrantes y agentes
Enfrentamiento de migrantes y agentes de la PNP en la frontera Perú - Chile: ciudadanos insisten en cruzar para volver a sus países. (Foto: Canal N)

El comandante policial local, general Valverde, lidera un comando de coordinación operativo unificado, según detalló Tiburcio ante los medios. “Las patrullas de las Fuerzas Armadas se integran de apoyo. Entonces, la policía va a trabajar en forma conjunta con el personal de la Fuerza Armada”, precisó.

Ningún migrante ingresará irregularmente

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, aseguró que las personas migrantes en situación irregular no podrán ingresar ni a Perú ni a Chile, conforme al acuerdo alcanzado en la primera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria. Las medidas que se pactó incluye patrullajes conjuntos, coordinación y un intercambio continuo de información entre las policías de ambos países. “En ningún momento vamos a dejar de aplicar las leyes peruanas”, remarcó el canciller.

Salida de migrantes de Chile
Salida de migrantes de Chile e ingreso al Perú será de manera regular. Foto: (AP/Agustín Mercado - Andina)

El lunes 1 de diciembre se reportó el ingreso irregular de más de setenta personas a territorio peruano, luego de que el control migratorio quedara en manos de solo dos agentes policiales en la zona limítrofe. Según testigos, la situación permitió que el grupo eludiera el control y permaneciera brevemente en Perú. De Zela confirmó que los migrantes fueron retornados a Chile, donde deberán permanecer mientras se mantiene la vigilancia reforzada por el estado de emergencia decretado en la frontera sur.

El canciller precisó que las personas instaladas en la zona fronteriza permanecen en territorio chileno, y descartó la existencia de un “limbo” o área neutral en la línea divisoria entre ambos países. Esta postura fue respaldada por el alcalde de La Yarada de los Palos, Samuel Cueva, quien afirmó que “no hay un espacio vacío en un límite entre dos territorios”. Cueva sugirió que sería positivo que la Cancillería visite la región para constatar la realidad en el terreno.

En noviembre, el senador electo de Chile, Vlado Mirosevic, propuso abrir un corredor humanitario para que migrantes varados puedan continuar su ruta hacia otros destinos. Al ser consultado sobre esta propuesta, De Zela descartó la creación de un corredor humanitario, argumentando que la mayoría de los migrantes son venezolanos y que implementar una medida de ese tipo implicaría sumar a otros países como Ecuador y Colombia al proceso de coordinación internacional.

