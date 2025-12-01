Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Magaly Medina recordó el episodio que conectó al futbolista con la orquesta y dejó la frase más comentada de la noche. Infobae Perú / Captura: Radio Nueva Q

La noche del aniversario de La Bella Luz se convirtió en un escenario donde la música, la complicidad y el humor se mezclaron con la inevitable picardía que caracteriza a Magaly Medina, quien no solo sorprendió al subir al escenario como una de las madrinas del evento, sino que también dejó una frase que rápidamente se volvió la más comentada: un mensaje directo —aunque envuelto en broma— para Christian Cueva, recordando el vínculo del futbolista con la agrupación que, irónicamente, ahora la celebraba a ella como madrina.

Fue durante la presentación en vivo que Magaly Medina y María Pía Copello aparecieron juntas, luciendo coordinadas, animadas y dispuestas a acompañar a la orquesta en una noche especial.

La elección de ambas como madrinas despertó entusiasmo entre los asistentes, quienes coreaban canciones como ‘Coqueta’, ‘Niña tonta’, ‘La del besito’ y ‘El michelero’, temas que, según contó la conductora, conoció gracias a Copello. “La Pía me pasó la música. Me dijo: escucha esta orquesta, mira sus canciones, te van a gustar. Y sí, me encantaron”, dijo en los camerinos, en una entrevista para ‘La Nueva Q’.

Magaly Medina arremete con humor contra Cueva durante concierto de La Bella Luz. Infobae Perú / Captura TV - TikTok.

Magaly Medina ‘le saca en cara’ a Christian Cueva es la madrina de ‘La Bella luz’

Cuando el reportero la saludó con un entusiasta “Y encontramos a la madrina de La Bella Luz”, Magaly no tardó en precisar: “Una de las madrinas. Ah, somos dos. Estamos compartiendo con la Pía”, aclaró, marcando el tono de camaradería que ambas demostraron durante toda la noche.

Fue precisamente ese ambiente distendido el que llevó a Magaly a recordar el episodio que unió a Christian Cueva con la agrupación: el momento en que el futbolista cantó ‘Niña tonta’ en redes sociales, generando miles de reacciones y contribuyendo a la fama de la orquesta.

“Y pensar que este grupo empezó a hacerse conocido con Cueva —cuando cantó ‘Niña tonta’, me acuerdo—. Ah, una tonta en su vida”, dijo con un tono que despertó carcajadas en el equipo detrás de cámaras, mientras lanzaba una indirecta que muchos interpretaron como una referencia a Pamela Franco.

El comentario fue solo el calentamiento para la frase que terminó viralizándose. Entre risas, y antes de volver al escenario, Magaly lanzó: “¿Quién lo diría? Ahora yo, madrina de La Bella Luz. Hay que decirle: ‘Cuevita, ¿cómo te quedó el ojo?’”, dijo la periodista entre risas.

La química entre María Pía Copello y Magaly Medina

La relación entre Magaly y María Pía también fue parte central de la atmósfera festiva. Cuando el reportero quiso generar una competencia amistosa preguntando quién sería la “madrina final” o cuál de las dos bailaría mejor, Magaly optó por la diplomacia antes que por la rivalidad: “Las dos. Mira, Pía es una entertainment de profesional. Yo respeto a mi amiga y la quiero mucho y de verdad en el fondo esto es por el cariño de la gente”, mencionó al medio citado.

La conversación continuó en ese tono, pero pronto apareció otra faceta muy reconocible de Magaly: su competitividad. Cuando le mencionaron que María Pía había insinuado que ella podría ganar en un duelo de baile, la “Urraca” soltó una respuesta que mezcló humor y evidente sinceridad:

“Mentira, yo le hago la competencia que es diferente porque soy una picona. Yo soy picona y no le perdono a nadie. Yo compito, claro, y me esfuerzo”. Esa frase no hizo más que encender las risas y los aplausos de quienes estaban presentes, reforzando la idea de que, más allá de los guiones, ambas madrinas estaban disfrutando la noche.

Al término del show, la presentación de Magaly Medina y María Pía Copello cerró en medio de aplausos, abrazos y videos que no tardaron en circular en redes sociales. Clips de los ensayos, fragmentos de la entrevista y escenas del escenario se compartieron inmediatamente, alimentando la conversación digital y ubicando el aniversario de La Bella Luz como uno de los momentos más comentados de la jornada.

Tanto en TikTok como en Instagram y X, los seguidores destacaban la química entre ambas conductoras, el empoderamiento femenino y, por supuesto, la famosa frase sobre Cueva que se convirtió en el sello de la noche.

Más allá de la anécdota viral, la participación de Magaly y María Pía también representó un gesto importante para la orquesta. Su presencia como madrinas reforzó la visibilidad de la agrupación en una etapa de crecimiento en la que buscan consolidarse en la escena musical, alejándose de su etapa inicial donde dependían de virales o menciones inesperadas —como aquella que involucró a Christian Cueva— y posicionándose con shows propios, propuestas musicales frescas y un público cada vez más amplio.

El evento demostró que, en el mundo del entretenimiento peruano, las sinergias entre televisión y música siguen siendo una poderosa herramienta de impulso. Y en este caso, la combinación de dos figuras influyentes como Magaly Medina y María Pía Copello, junto con la historia de una agrupación emergente como La Bella Luz, generó un espacio donde el humor, la nostalgia, la competencia amistosa y la irreverencia convivieron en una sola noche.

