Luis Arce vuelve al Ministerio Público: PJ le da 5 días a la JNJ para reponerlo como fiscal supremo titular

PJ dio un plazo de 5 días a la JNJ para reponer a Luis Arce en la Fiscalía. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reposición efectiva de Luis Carlos Arce Córdova en el cargo de fiscal supremo titular del Ministerio Público. La medida llega tras la anulación por vía judicial de la segunda y última destitución que impedía su retorno y coloca a la JNJ en la obligación de restituirlo en el plazo máximo de cinco días hábiles.

La orden judicial, notificada oficialmente el 1 de diciembre de 2025 al presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, recoge los mandatos de la Primera Sala Constitucional de Lima y ratifica sentencias previas que habían declarado nulas ambas destituciones contra Arce Córdova.

“Cumpla con ordenar la reposición de don Luis Carlos Arce Córdova al cargo de Fiscal Supremo Titular, que venía ejerciendo ante el Ministerio Público, debiendo para ello habilitar el Título de Fiscal Supremo Titular del Ministerio Público”, menciona el escrito. Además, se advierte que el incumplimiento será sancionado con multa, conforme al Nuevo Código Procesal Constitucional.

Oficio remitido al presidente de la JNJ, Gino Ríos. | Infobae

Como se recuerda, el exfiscal supremo había sido destituido por dos vías: primero, por renunciar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en pleno proceso electoral, y luego por permitir, según la acusación, la intervención del exjuez supremo César Hinostroza en expedientes electorales.

Inicialmente, la justicia constitucional anuló la primera destitución, vinculada a su polémica carta de renuncia al JNE, en la que arremetió contra altos funcionarios. Sin embargo, Arce Córdova permanecía apartado debido a la vigencia de la segunda destitución, relacionado con el mencionado caso Hinostroza. Esa sanción había sido impuesta bajo una modalidad excepcional: el procedimiento disciplinario inmediato.

Esta semana, todo cambió. La Primera Sala en lo Constitucional de Lima decidió anular la segunda destitución alegando que el procedimiento disciplinario inmediato es inconstitucional, y citó la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Según la sentencia, “el procedimiento disciplinario inmediato seguido contra el accionante vulnera el principio de jerarquía normativa y el derecho al procedimiento preestablecido por ley”. El texto recalca que la Ley Orgánica de la JNJ solo reconoce el procedimiento disciplinario ordinario, que exige investigación preliminar, sin atajos reglamentarios para hechos notorios o flagrantes.

De izquierda a derecha: César Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

El fallo a favor de Arce tiene efectos de alcance inmediato: “retrotrayendo las cosas al estado anterior a la lesión del referido principio y derecho, corresponde disponer la reposición del actor en el cargo de fiscal supremo del que fue destituido”. Al ya no existir ninguna destitución vigente o suspensión dictada por vía judicial, Luis Arce Córdova enfrenta el escenario formal para regresar como fiscal supremo titular.

El mandato incluyó la activación de su título, con la consigna de que la JNJ garantice el cumplimiento y ordene a las dependencias respectivas acatar la reposición. No obstante, el cumplimiento efectivo de la reposición depende ahora de la reacción de la Junta Nacional de Justicia, que todavía cuenta con la opción de apelar a la vía competencial.

Plaza en disputa

La plaza vacante es la de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Actualmente, el puesto es ocupado provisionalmente por Lourdes Bernardita Téllez Pérez, designada en su momento por Tomás Gálvez tras remover a la fiscal que lo investigaba, Carolina Delgado.

El problema con dicha plaza es que dentro de las investigaciones a cargo se encuentra el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, donde Arce Córdova figura como uno de los implicados y registra escuchas telefónicas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.