Perú

Los personajes de la política requeridos por la justicia de Perú: prófugos, no habidos y asilados en otros países

Un repaso por los políticos y exfuncionarios peruanos investigados, prófugos o sometidos a procesos de extradición

Personajes políticos requeridos por la
Personajes políticos requeridos por la justicia, desde prófugos, no habidos hasta asilados en otros países. (Composición Infobae)

El mapa de personajes políticos peruanos con órdenes de captura, procesos avanzados o estatus de asilo se ha ampliado con los años. Algunos enfrentan acusaciones iniciales, otros ya cuentan con sentencias o pedidos de prisión preventiva; varios permanecen fugados pese a recompensas elevadas y acciones de búsqueda.

No habido por el caso Qali Warma

El caso más reciente que se suma a la lista es el de Óscar Acuña, hermano del gobernador César Acuña, cuyo paradero es desconocido desde el 19 de noviembre de 2025.

Según información fiscal, Acuña está investigado por tráfico de influencias y organización criminal en el marco del caso Qali Warma, conocido como “Los Fríos del Hambre”, que involucra presuntos sobornos en procesos vinculados al programa alimentario.

Óscar Acuña es investigado por
Óscar Acuña es investigado por el caso Qali Warma.| APP

El operativo destinado a detenerlo se ejecutó con cinco días de retraso, lo que habría facilitado su fuga. La Fiscalía notificó a la Policía Nacional del Perú inmediatamente se aprobó el requerimiento fiscal. Según fuentes de La República, la Dircocor era la entidad encargada de garantizar la captura exitosa.

Betssy Chávez: Proceso por rebelión y asilo en la embajada de México

En la lista destaca también Betssy Chávez, ex jefa del Gabinete Ministerial del gobierno de Pedro Castillo. Chávez está procesada por rebelión en el marco del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y afronta una segunda investigación por enriquecimiento ilícito agravado.

Pese a que la justicia peruana dictó prisión preventiva en su contra, Chávez se encuentra asilada en la residencia del Gobierno mexicano desde noviembre de 2025, lo que impide a la Policía ejecutarla mientras permanezca dentro del recinto diplomático. No puede ser detenida salvo que abandone la sede, tal como lo establece el derecho internacional en materia de asilo y protección diplomática.

Betssy Chávez, expremier de golpista Pedro Castillo, se asiló en la embajada de México, informó Cancillería. Canal N

Casi dos años prófugo, en la clandestinidad y con una recompensa de medio millón

El caso más polémico es el de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, prófugo desde octubre de 2023. La orden de captura en su contra responde a una sentencia por corrupción en el caso “Saneamiento La Oroya”. Desde su fuga, Cerrón no solo no ha sido ubicado, sino que ha mantenido una presencia activa en redes sociales, transmisiones y eventos virtuales.

Pese a la recompensa de S/ 500.000 ofrecida por el Estado durante el gobierno de Dina Boluarte, no se ha conseguido ubicarlo. Funcionarios policiales prometieron en distintos momentos su pronta detención, pero más de un año después no existe información oficial sobre su paradero.

La madre del prófugo Vladimir Cerrón admite que su hijo está en Perú, pero niega tener comunicación directa con él. | RPP Noticias

Juan Silva: más de tres años y medio prófugo

Otro caso emblemático es el de Juan Silva, exministro de Transportes de Pedro Castillo y figura central en la investigación del caso Puente Tarata III, donde se le atribuye organización criminal y colusión agravada. Silva está prófugo hace tres años y cinco meses, con una recompensa de S/ 50.000 vigente.

Aunque existen versiones que especulan sobre su posible salida hacia Bolivia, Venezuela o Cuba, ninguna ha sido confirmada oficialmente. Silva continúa siendo uno de los prófugos más buscados vinculados al entorno de Castillo.

Pedro Castillo y Juan Silva
Pedro Castillo y Juan Silva | Foto: Agencia Andina

Lilia Paredes, la esposa del expresidente también fue acogida por México

La esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, también forma parte de la lista de personas requeridas por la justicia peruana. Está investigada por organización criminal y cuenta con detención preventiva desde diciembre de 2022. Sin embargo, fue acogida por México, siendo una de las primeras figuras políticas del entorno de Castillo en recibir asilo.

Su permanencia en territorio mexicano impide la ejecución de la medida dictada por la justicia peruana, en un contexto diplomático marcado por tensiones entre ambos países.

Fuente: Ecos Latinos

Nadine Heredia: sentencia por lavado de activos y asilo en Brasil

La ex primera dama Nadine Heredia también aparece en el registro, aunque en un escenario distinto. Ella ya tiene una sentencia del Poder Judicial por lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculada a los aportes de Odebrecht a la campaña electoral del 2006 y 2011 del Partido Nacionalista. El mismo día en que debía ejecutarse la orden judicial, salió del país hacia Brasil.

Desde abril de 2025, Heredia permanece en territorio brasileño, donde obtuvo asilo otorgado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La Cancillería peruana finalmente otorgó el salvoconducto, un procedimiento distinto al aplicado hoy en el caso de Betssy Chávez.

La ex primera dama peruana
La ex primera dama peruana Nadine Heredia pidió al Supremo de Brasil que impida su extradición

César Hinostroza: siete años prófugo en Bélgica

Completa la lista César Hinostroza, exjuez supremo y figura central del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Está prófugo desde 2018 —siete años— y enfrenta cargos por organización criminal y cohecho activo genérico.

Aunque se conoce que reside en Bélgica, el proceso de extradición ha sido largo y recién este año el Ejecutivo aprobó formalmente continuar con el pedido.

César Hinostroza lleva siete años
César Hinostroza lleva siete años en la clandestinidad. Difusión

