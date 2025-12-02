Lesly Shica descarta postular en las Elecciones 2026 y afirma que Dina Boluarte la vetó antes de dejar el Midis

La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica negó tajantemente su postulación en la próximas elecciones. Además, explicó que Dina Boluarte "la vetó". | Video: Canal N

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, marcó distancia de la administración de Dina Boluarte al señalar públicamente que ese gobierno la “vetó” antes de que dejara su puesto anterior en el Estado.

La funcionaria aseguró que su salida quedó registrada como un cese administrativo y que no conoce las razones, pero sostuvo que forma parte de una etapa “ya superada” en su trayectoria pública.

El pronunciamiento se produjo mientras la titular del MIDIS enfrenta cuestionamientos por correos institucionales difundidos recientemente y denuncia nuevas presiones relacionadas al caso Qali Warma.

Niega coordinaciones con Julio Demartini

Durante la entrevista, Shica rechazó que se le atribuyan coordinaciones políticas irregulares. Semanas atrás, Punto Final denunció que la actual funcionaria y figura cercana del gobierno de José Jerí sostuvieras conversaciones con Julio Demartini.

Estos incluyen seguimiento parlamentario, articulación de mensajes en comedores populares y recomendaciones para limitar la presencia de prensa en ciertos eventos del MIDIS.

Ante ello, Shica rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que “no puedo permitir que me digan que he tenido otro tipo de coordinaciones. Y menos con un gobierno que me vetó”, declaró haciendo referencia al periodo de Dina Boluarte.

Captura de pantalla. | Punto Final

Al respecto, Shica negó conocer las razones por las que la exmandataria la cesó del cargo. “Yo desconozco las razones, para mí representa eso (el veto)”, manifestó.

Subrayó además que su trabajo actual responde directamente a la línea del presidente José Jerí y del premier, enfocada en retomar la confianza ciudadana. También recordó que tiene más de diez años en el Estado y que ha trabajado “con más de cinco presidentes y seis ministros”.

Descarta postular en 2026

Shica también fue consultada por sus objteivos en las siguientes elecciones, dado que tuvo un pasado político con el partido de Alianza Para el Progreso (APP). Durante el 2020 intentó ganar una curul en el congreso. Pese a ello, la ministra negó de manera rotunda cualquier intención de volver a postular en 2026.

Lesly Shica juró como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. | Presidencia

“De ninguna manera. Yo no tengo ninguna intención que esté relacionada con una postulación, nada que tenga que ver con la política”.

Aseguró que su trabajo es independiente al partido del momento y que su prioridad es la gestión pública. Enfatizó que su experiencia se ha desarrollado en distintos sectores del Ejecutivo y que sigue una línea de continuidad en políticas vinculadas al desarrollo infantil temprano.

Denuncia presiones y amenazas vinculadas al caso Qali Warma

Shica también reveló que ha recibido mensajes y presiones relacionadas a su posición frente al caso Qali Warma, que terminó con la censura del exministro Julio Demartini. Según señaló, estas presiones provienen de sectores que buscaban que el MIDIS no profundizara las revisiones internas del programa alimentario.

Megaoperativo contra organización vinculada al caso Qali Warma deja tres detenidos y múltiples allanamientos

“No nos quieren ver en los medios, nos dicen que no levantemos tanto la voz. Pero nosotros vamos a trabajar de frente con transparencia”, enfatizó.

Indicó que esas comunicaciones ya están siendo evaluadas como parte de una investigación en curso.

Nuevo proceso para supervisar el Programa de Alimentación Escolar

En respuesta al contexto de cuestionamiento, Shica anunció que esta semana se iniciará un proceso abierto para el rediseño del programa Qali Warma que entrará en vigencia en 2026. Aseguró que contará con acompañamiento de la Contraloría, el Ministerio Público y el OSCE.

Aclaró que “aquí no hay más cambios de nombre”, tal como pasó anteriormente entre los cambios por los escándalos de Qali Warma que pasó a llamarse Wasi Mikuna. Asimismo, evitó pronunciarse sobre personas investigadas, como Óscar Acuña, pero sí señaló que el caso “llama la atención” y que se reforzará la vigilancia en los contratos futuros.