Fiscalía solicita prisión preventiva para Óscar Acuña por presunta red que transfirió más de S/ 77 mil a Frigoinca

Óscar Acuña Peralta, figura política y hermano del candidato presidencial César Acuña, afronta un pedido de prisión preventiva a raíz de su vinculación con una red investigada por delitos de organización criminal y corrupción. La solicitud forma parte de acciones más amplias de la Fiscalía Anticorrupción, que en noviembre realizó allanamientos simultáneos en Lima, La Libertad y Áncash, dirigidos a desarticular esquemas irregulares en la contratación de servicios estatales.

Las diligencias judiciales incluyen imputaciones directas contra Acuña Peralta y otras personas, señaladas por participar en maniobras que habrían facilitado operaciones empresariales en el programa escolar Qali Warma. Las autoridades buscan esclarecer el flujo de dinero y las presuntas gestiones de favores, fiscalizando a quienes habrían permitido que empresas operaran bajo condiciones cuestionadas.

Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva

El Ministerio Público formalizó, el 25 de noviembre, el pedido de detención preventiva durante dieciocho meses para Óscar Acuña Peralta, Aníbal Morillo Arqueros y Milton Helmer Broca Alcántara. De acuerdo con la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la medida responde a evidencias recabadas en el marco de una investigación vinculada al programa alimentario Qali Warma, involucrando desembolsos y favores a cambio de facilitar operaciones empresariales.

Óscar Acuña permanece no habido, mientras su coprocesado Aníbal Morillo Arqueros fue detenido y permanece en custodia de la Carceleta Judicial de la sede Iquitos, a la espera de la audiencia virtual fijada por el tribunal. Por su parte, la defensa de los imputados será garantizada por abogados particulares o defensores públicos según lo dispuesto por el juzgado.

Diligencias y operativos en varios departamentos

La investigación fiscal, liderada por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, incluyó un conjunto de allanamientos simultáneos en diversas regiones como parte de la estrategia para recabar pruebas sobre la presunta red criminal. Agentes ejecutaron registros en domicilios y oficinas, buscando documentos y dispositivos que sustenten los cargos por tráfico de influencias y sobornos en el sector público.

Según la carpeta fiscal, la red bajo sospecha habría coordinado la entrega de sumas superiores a setenta y siete mil soles entre septiembre y diciembre de 2023. Los fondos estarían destinados a agilizar procesos y conceder beneficios a la empresa Frigoinca, que habría recibido respaldo para operar pese a observaciones sanitarias. Exfuncionarios y colaboradores habrían detallado reuniones en sedes partidarias, transferencias y gestiones que permitieron a la empresa sortear controles.

Agenda judicial y mecanismo de notificación

El Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima estableció fechas para las audiencias de prisión preventiva: los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y 3 de diciembre de 2025. Las sesiones serán virtuales y la participación del Ministerio Público, los investigados y sus defensores es obligatoria, bajo apercibimientos legales en caso de inasistencia.

El juzgado autorizó el uso de medios telemáticos como la plataforma Google Meet, así como notificaciones por casillas electrónicas, llamadas telefónicas o cualquier canal adecuado, con el fin de garantizar la comunicación eficiente entre las partes. Además, si la defensa particular omite su presencia, se designará automáticamente defensor público para asegurar el debido proceso.

Detalles sobre la participación de Óscar Acuña

Las pesquisas señalan a Óscar Acuña Peralta por su presunta intervención en la obtención de beneficios para Frigoinca y la canalización de fondos a cambio de acercamientos entre directivos, funcionarios y gestores. En testimonio recogido por los fiscales, Acuña admitió el recibo de cierto monto, alegando la devolución del resto; sin embargo, otros colaboradores apuntan a movimientos y contactos que permitieron favores en la adjudicación de contratos públicos.

El partido al que Acuña pertenece resolvió apartarlo de la actual contienda electoral y abrir una investigación interna, mientras las investigaciones continúan sobre el círculo de actores implicados. El fiscal Reynaldo Abia confirmó la existencia de evidencias materiales, incluidas transferencias y registros de reuniones, que serán examinadas durante las audiencias de prisión preventiva en los próximos días.