George Forsyth habría facilitado el ingreso al MIDIS de Lesly Shica, la ministra más cercana a José Jerí

El precandidato presidencial y exfutbolista George Forsyth habría gestionado la incorporación al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) de Lesly Shica, la ministra con mayor proximidad al presidente interino José Jerí.

Un reportaje difundido este viernes por el semanario Hildebrandt en sus Trece señala que Forsyth entregó el currículum de la abogada a Patricia Li, lideresa de Somos Perú —agrupación a la que pertenece Jerí— durante un almuerzo realizado un día antes de la juramentación del gabinete.

La propia Li difundió una fotografía del encuentro. El medio describe a la actual titular del Midis como una funcionaria con “ambición por el poder y afán de figuración”.

La trayectoria de Shica incluye su paso por la Escuela de Guerra del Ejército en 2020, donde obtuvo el grado de capitán de reserva y donde inició su relación con Forsyth, también alumno de ese curso. “Esa amistad resultó decisiva a la hora de ser elegida por José Jerí”, indica la revista.

El semanario señala que Shica fue descalificada de un concurso reciente para un puesto en el Midis por bajo desempeño en la entrevista personal, y perdió una apelación ante Servir

De hecho, días atrás, el exfutbolista reapareció con uniforme militar durante la ceremonia oficial de reconocimiento de Jerí como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP).

El reportaje recuerda que, medio año antes de su designación, Shica quedó fuera de un concurso para el puesto de asesora en el Viceministerio de Prestaciones Sociales del Midis. La entrevista personal la ubicó “muy por debajo de lo esperado” en confianza y credibilidad.

Ella presentó una impugnación ante el Tribunal del Servicio Civil. “La calificación obtenida en la entrevista personal no guarda relación con el desempeño demostrado”, afirmó en su recurso. En julio pasado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) declaró infundada su apelación y confirmó su descalificación.

No era su primera disputa con el Midis. En 2018 salió de su cargo como asesora legal y acusó a la entonces viceministra Elvia Campos de retirarla por denunciar una contratación indebida. Alegó que su retiro fue una represalia por advertir que “las entidades de gobierno no deberían contratar a personas sentenciadas por terrorismo”.

Tras ese episodio ingresó a Essalud y se convirtió en figura de confianza de la exministra Fiorella Molinelli, quien también ha anunciado su intención de postular a la Presidencia en 2026. Más tarde regresó al Midis como asesora de Julio Demartini, quien dejó la cartera en medio de un escándalo de corrupción en un programa de alimentación escolar.

Cuando Demartini pasó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la recomendó en Promperú. Una fuente citada por el semanario afirmó que su gestión estuvo marcada por “contrataciones excesivas y pocos resultados”.

Según esa versión, sus superiores la invitaron a retirarse, pero ella se negó y alegó respaldo de “Palacio y los hermanos Acuña”, uno de los cuales lidera Alianza para el Progreso (APP). “La tuvieron que sacar prácticamente a la fuerza”, relató la fuente.

Shica ha protagonizado episodios junto a Jerí, como en la Feria Gastronómica ‘Perú Mucho Gusto’, donde él le acercó una aceituna a la boca frente a las cámaras. Durante el cumpleaños del mandatario, además, acudió a un almuerzo en un comedor popular de Comas y se mostró a su lado, participando en el festejo y entonando el feliz cumpleaños.