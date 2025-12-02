Perú

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista, fue acusado de hurtar TV y laptop en 2012

El aspirante fue mencionado en un parte policial por el supuesto robo de objetos personales, aunque aclaró que se trató únicamente de un reporte verbal, sin que se haya iniciado ninguna pesquisa ni proceso penal

El abogado Enrique Valderrama, actual candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, figura en una denuncia policial de 2012 por el supuesto robo de un televisor y una laptop

El abogado Enrique Valderrama, candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano, aparece en una denuncia policial de 2012 por el presunto hurto de un televisor y una laptop, reveló este martes el programa Arde Troya, conducido por la periodista Juliana Oxenford en las plataformas de La República.

Oxenford presentó el documento policial registrado el 28 de junio de 2012, donde el denunciante relató que al regresar a su departamento encontró sustraídos una laptop Toshiba, un PlayStation 3 y un televisor plasma.

Óscar Herrera, quien compartía vivienda con Valderrama, afirmó que, horas antes del presunto hurto, el actual aspirante presidencial lo llamó para preguntar si estaría en casa. La denuncia fue verbal, “directa”, sin investigación posterior ni apertura de proceso penal.

El candidato aprista inicialmente no respondió a consultas, pero luego negó que el caso haya tenido consecuencias. “Nunca hubo una denuncia, solo una ocurrencia policial de alguien que dijo en la comisaría que ‘sospechaba’. No tengo antecedentes policiales ni judiciales. Es exactamente lo que menciono: no pasó de una ocurrencia policial. Nunca hubo denuncia ni proceso. No tengo antecedentes de ningún tipo”, declaró al diario.

La denuncia se basó en el testimonio de Óscar Herrera, excompañero de vivienda de Valderrama, quien reportó la sustracción de varios objetos personales y mencionó que el aspirante lo había llamado previamente para saber si estaría en casa

Valderrama, prácticamente desconocido fuera de su círculo partidario, ganó este domingo las elecciones primarias del Partido Aprista de cara a los comicios generales de 2026, según confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El partido del fallecido expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011), junto con Renovación Popular, fue de los pocos que realizaron primarias para elegir a su candidato. Los otros 37 optaron por designarlo mediante delegados.

En las primarias del Aprismo, participaron 42.655 electores hábiles a nivel nacional, con una asistencia del 37 %. La fórmula encabezada por Valderrama se impuso con el 25,9 % de la votación, sobre la candidatura encabezada por el exministro Javier Velásquez Quesquén e integrada por una de las hijas de Alan García, Carla García, que alcanzó el 24,6 % de votos.

El jurista de 37 años postula acompañado por María Valdivia y Lucio Vásquez en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Militante desde 2021 y miembro de la Comisión Política Nacional, derrotó a antiguos líderes y exministros del gobierno de García, quien se suicidó en 2019 para evitar detención por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Valderrama negó haber tenido consecuencias legales, sostuvo que no existen antecedentes policiales ni judiciales en su contra y calificó el hecho como una “ocurrencia policial”

Su candidatura promete dar al partido un “rostro limpio” y una “renovación” con unidad.

Polémica

Valderrama fue tendencia días atrás luego de interrumpir una entrevista en vivo con el periodista César Hildebrandt desde una discoteca. Ha rechazado la posibilidad de que Perú salga del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y señaló que ese debate no soluciona las necesidades urgentes de seguridad.

Planteó endurecer las penas, incluyendo cadena perpetua para autoridades vinculadas al crimen. Presentó un plan de seguridad con cinco ejes: reforma policial, modernización del INPE, nuevos controles fronterizos con participación militar, modificaciones en el sistema de justicia y aumento de sanciones penales.

De igual modo, propuso duplicar el personal policial, ampliar cárceles mediante gestión privada, robustecer la inteligencia para capturar jefes criminales, reforzar los tratados de libre comercio y respaldar a la micro y pequeña empresa, con prioridad en compras estatales y la formalización.

