Bryan Torres niega infidelidad y afirma que él terminó con Samahara Lobatón: “Los hijos no atan”

El salsero dejó en claro que la decisión fue suya y generó polémica con la frase “los hijos no atan”. Infobae Perú / Captura: TikTok

La historia entre Bryan Torres y Samahara Lobatón llegó a su punto más tenso luego de que ambos decidieran hacer públicas sus versiones sobre el abrupto fin de su relación. Aunque fue la hija de Melissa Klug quien anunció primero el término del romance, asegurando que había tomado la decisión por una conducta que ella consideró inaceptable, el salsero no tardó en romper su silencio para aclarar que, desde su perspectiva, fue él quien tomó la determinación final.

Con mensajes directos, cargados de emotividad, molestia contenida y la necesidad evidente de defender su versión, Bryan decidió exponer sus motivos y dejar claro que, según él, la separación era lo más saludable para todos los involucrados.

El músico publicó un comunicado en el que expresó que prefería no entrar en detalles por respeto a sus hijos, dejando abierta la percepción de que detrás de su decisión hay situaciones delicadas que prefiere mantener al margen de la opinión pública. Sus palabras fueron explícitas en cuanto a que su entorno sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo.

Samahara acusa falta de respeto y Bryan contraataca: el verdadero motivo de su ruptura. Infobae Perú / Captura: TikTok

Bryan Torres afirma que terminó con Samahara Lobatón

“¡Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por G* sí! G*** y mi entorno cercano lo sabe y más por los más pequeños también**”, escribió, dejando ver que su molestia no solo alcanzaba a Samahara, sino también a personas que habrían influido en la dinámica familiar.

Con ese mensaje inicial, Bryan buscó marcar distancia de la versión de Samahara, quien en su comunicado se presentó como la persona que decidió poner fin al vínculo. Sin embargo, él fue insistente al recalcar que no fue así. En su declaración, remarcó con firmeza:

“Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más”. Esa frase, especialmente la parte donde afirma que “los hijos no atan”, generó un fuerte impacto entre los seguidores de ambos, pues dejaba claro que, para él, la presencia de los menores no sería motivo suficiente para sostener una convivencia que ya no funcionaba.

Samahara acusa falta de respeto y Bryan contraataca: el verdadero motivo de su ruptura. Infobae Perú / Captura: TikTok

Bryan Torres afirma que no fue infiel

La tensión subió aún más cuando se adentró en el tema de la supuesta infidelidad. Desde que Samahara publicó su mensaje, varios seguidores interpretaron que el “descubrimiento de una falta de respeto y compromiso” podía estar relacionado con una tercera persona. Bryan fue directo en rechazar esa versión.

“No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidades como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas. Así que seguiré con mi vida tranquila, como lo vengo haciendo, estoy puesto solo en el trabajo y mis hijos. Esto no me redactó nadie, lo hablo desde mi corazón”, afirmó, dejando claro que no aceptaría ser etiquetado como infiel y asegurando que lo que escribía provenía de él y no de un asesor o una estrategia mediática.

Detrás de su declaración se percibía no solo la intención de limpiar su imagen, sino también de desvincularse emocionalmente de un ambiente que describió como desgastante. Bryan repetía la idea de que la relación ya no le hacía bien, y que dar por terminado el vínculo era un acto necesario, incluso si ello implicaba dejar atrás una familia que recientemente había crecido con la llegada del último hijo de Samahara. Su frase “cuando hay que irse, hay que irse”, más que una despedida, sonaba a liberación tras una etapa compleja.

Mientras tanto, y sin intención de quedarse callada, Samahara Lobatón también explicó sus motivos en un mensaje que publicó horas antes. Con un tono más emocional y centrado en el bienestar de sus hijos, la influencer indicó que fue ella quien tomó la decisión final debido a una conducta que, según sus palabras, no estaba dispuesta a tolerar. “Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, expresó.

Samahara acusa falta de respeto y Bryan contraataca: el verdadero motivo de su ruptura. Infobae Perú / Captura: TikTok