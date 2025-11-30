Magaly Medina habló del posible regreso de Gisela Valcárcel a la TV: “Ella reina los fines de semana”

Magaly Medina se refirió a uno de los temas más comentados de la televisión peruana durante su aparición en el aniversario 31 de La Bella Luz, evento al que asistió como madrina junto a María Pía Copello. La conductora fue consultada sobre la posible vuelta de Gisela Valcárcel a la pantalla chica en 2026, luego de que circularan rumores sobre el retorno de la dueña de GV Producciones.

Magaly Medina calificó como positiva la presencia de la presentadora en la televisión nacional: “Que bueno, ella siempre será una figura referente en nuestra televisión y es bueno volver a estos referentes en la tele”, expresó a La República. La periodista abordó así el impacto de figuras históricas en la industria, según difundió el medio.

Durante el evento en Lima, la conductora de ATV fue cuestionada sobre una posible competencia directa con Valcárcel en horarios televisivos. Magaly Medina descartó esa posibilidad debido a la segmentación de las franjas.

“No, no creo (que compitamos), yo estoy de lunes a viernes en el horario estelar, ella hace muchos años reina los fines de semana”, resaltó.

La figura de ATV también enfrentó preguntas relativas a su propia continuidad en la señal para el próximo año. Medina reconoció que, aunque no ha renovado contrato, mantiene abierta la puerta a continuar en televisión.

“Todavía no lo he firmado. Estoy analizando algunas cosas. Regreso a la tele, sí, regresaré. Si no firmo por ATV, definitivamente en algún canal regresaré. Pero con ATV es mi canal, me encantaría hacerlo, pero falta afinar cosas”, comentó la conductora.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel estuvieron dispuestas a encontrarse.

El intercambio entre la prensa y Magaly Medina se da en el contexto del aniversario del salón de belleza, donde se reunió con figuras reconocidas de la farándula local. La expectativa generada por un posible regreso de Gisela Valcárcel aumenta el interés respecto al panorama de la televisión de entretenimiento en Perú para el 2026.

María Pía Copello y Magaly Medina, madrinas de La Bella Luz

La celebración de los 31 años de La Bella Luz reunió a dos de las figuras más conocidas de la televisión peruana, Magaly Medina y María Pía Copello, quienes desempeñaron el rol de madrinas del evento. El aniversario, celebrado ante un nutrido público, incluyó una competencia de baile entre ambas conductoras que se volvió rápidamente tendencia en redes sociales por su espontaneidad y carisma.

Magaly Medina tomó la iniciativa en la “batalla” con la canción “Coqueta”, un clásico de la agrupación, desatando aplausos y vítores entre los asistentes. Luego, María Pía Copello subió al escenario con “Niña Tonta”, aportando no solo una coreografía sino también una interpretación vocal que generó ovaciones y mensajes de apoyo de los seguidores presentes y en línea.

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron en el aniversario de La Bella Luz

Durante la competencia, Copello hizo un comentario gracioso sobre la percepción del público en redes: “A ella le han dado como ganadora en el baile en todas las redes sociales. Eso me parece muy injusto”, provocando risas en la sala. Medina siguió el tono humorístico y respondió que “entre amigas no deberían haber esas cosas”, aludiendo, además, al comentarista Rodrigo González, ‘Peluchín’.

Al cierre de la competencia, ambas figuras agradecieron el fervor del público. Medina destacó la amistad y respeto que siente por Copello, mientras que la conductora de “Mande quien Mande” se mostró agradecida por el respaldo de la audiencia. Medina recalcó: “Me encanta verla, para mí es como una hermana... Yo sé que soy dos pies izquierdo, pero con dos pies izquierdos disfruto”.

El cierre contó con agradecimientos hacia La Bella Luz y una mención al impacto de la agrupación en la cultura musical local. Las imágenes y videos del evento alcanzaron alto nivel de difusión en plataformas digitales, reforzando la relevancia de las conductoras en la escena del entretenimiento peruano.