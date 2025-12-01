Perú

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon canta la canción de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

La visita del protagonista del recordado dorama reunió a decenas de admiradores que corearon junto a él el tema principal, reviviendo los momentos más emotivos de la serie que marcó a toda una generación.

Videos del emotivo encuentro con el actor se viralizaron rápidamente, multiplicando mensajes de cariño y recuerdos de la serie que sigue siendo un referente en la cultura pop de la región(TikTok: exo.luna)

Shin Hyun-Joon, recordado por encarnar al leal Han Tae-hwa en el drama que marcó a una generación latinoamericana, apareció en Perú para un encuentro que superó cualquier expectativa. Su arribo movilizó a admiradores que conservaron intacto el fervor nacido en los años en que la serie ocupó un lugar central en la televisión local.

Entre gritos, carteles y celulares en alto, la multitud celebró su presencia en un evento donde el actor respondió con gestos de cercanía y un instante inesperado: interpretar la canción más simbólica de la producción que lo volvió inolvidable. Ese momento encendió una emoción colectiva que, para muchos, significó volver a una época que aún late.

Una devoción guardada por años

La llegada de Shin Hyun-Joon a Lima despertó una oleada de afectos que permanecían en silencio. Sus seguidores revivieron escenas que aún guardan y celebraron el regreso del actor que marcó una época imborrable. (TikTok: exo.luna)

El paso de Shin Hyun-Joon por el aeropuerto limeño confirmó que la memoria afectiva de Escalera al Cielo permanece intacta. Apenas atravesó la zona de llegada, un grupo de seguidores lo recibió entre aplausos y gritos que evocaban escenas de la serie que marcó la pantalla en 2005 y 2006. La sorpresa del actor fue evidente cuando se encontró rodeado por un público que no solo recordaba su personaje, sino también la intensidad emocional de la historia que compartió con millones de espectadores.

Gracias por todo este cariño. Es hermoso ver cuánto recuerdan ese proyecto”, expresó el intérprete con una sonrisa que provocó un estallido colectivo. Los asistentes levantaron pancartas con imágenes del inolvidable Han Tae-hwa, ese joven que, en la ficción, entregó la vista para devolver esperanza a la mujer que amaba en silencio. La llegada del actor fue rápidamente replicada en redes sociales, donde circularon videos que mostraron la emoción de quienes lo esperaron con paciencia y devoción.

La comunidad de fanáticos volvió a reconocerse a través de esa historia que los acompañó en la adolescencia. “Pensé que ya nadie hablaba de la novela, pero verlo acá me regresó a una época muy especial”, comentó una admiradora que también recordó cómo la serie se difundió en hogares peruanos con una fuerza que pocos dramas extranjeros habían logrado antes.

La canción que todos recuerdan

Entre cantos y gritos, el actor revivió un tema que marcó a toda una generación. Ese instante desató lágrimas, risas y un fervor que reafirmó el peso emocional que el dorama conserva entre sus seguidores. (TikTok: exo.luna)

El fan meeting convocó a decenas de personas que se acercaron con la expectativa de ver de cerca a quien encarnó uno de los personajes más queridos del drama. Durante la presentación, el público no solo celebró su presencia, también revivió escenas que los acompañaron por casi dos décadas. Entre risas cómplices y miradas emocionadas, los seguidores intercambiaron recuerdos sobre cómo la historia los tocó de maneras distintas: algunos hablaron de la trama desgarradora, otros recordaron la amistad imposible entre los personajes y varios confesaron haber llorado con cada giro del destino.

El ambiente se transformó cuando un grupo de asistentes entonó la icónica melodía asociada al drama. Aquella canción que, en la época de la emisión original, circuló entre discos pirata, radios locales y televisores encendidos en la noche. El coro improvisado captó la atención del actor, quien tomó el micrófono y continuó la interpretación con un entusiasmo que sorprendió a todos.

Ese instante se volvió el centro del encuentro. En cuestión de segundos, celulares se levantaron para registrar la escena que luego inundó plataformas digitales. “Nunca pensé escucharlo cantar esa canción en vivo”, dijo una seguidora, movida por la nostalgia. La energía del público reflejó que la conexión con el actor permanecía viva, pese a las generaciones que crecieron sin conocer el dorama pero que ahora descubren fragmentos gracias a la viralidad del momento.

La serie que se negó a desvanecerse

La historia de Escalera al Cielo volvió a renacer con la llegada del actor. Los fans recordaron cómo la serie acompañó su juventud y cómo Han Tae-hwa se convirtió en símbolo de entrega silenciosa. (TikTok: exo.luna)

La serie Escalera al Cielo ocupó un lugar privilegiado en la televisión peruana a mediados de los 2000. Su mezcla de tragedia, amor imposible y sacrificio extremo dejó una marca que sobrevivió al paso del tiempo. La historia de la protagonista que perdió la vista y del amigo que entregó sus córneas para brindarle una posibilidad de recuperar el mundo fue uno de los argumentos más recordados por quienes siguieron la trama desde sus primeras emisiones.

La visita de Shin Hyun-Joon reabrió una conversación que parecía dormida. Los seguidores recordaron cómo esperaban cada capítulo, cómo comentaban la historia en colegios y trabajos, y cómo el personaje de Han Tae-hwa se convirtió en símbolo de lealtad y amor silencioso.

Shin Hyun JoonHan Tae-hwaEscalera al CielodoramaPeru–entretenimiento

