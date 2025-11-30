El recibimiento a Shin Hyun Joon en Lima superó expectativas. El actor surcoreano, conocido internacionalmente por su papel de Han Tae Hwa en ‘Escalera al Cielo’, arribó la tarde del 29 de noviembre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fue recibido por decenas de seguidores que desde temprano aguardaban con carteles, flores y obsequios.

Su llegada no solo agitó los ánimos en el terminal aéreo, sino que también generó una ola de manifestaciones de afecto que se replicaron en redes sociales, donde el propio Shin compartió imágenes del emotivo momento.

Apenas cruzó la puerta de arribos internacionales, el intérprete fue rodeado por admiradores que buscaban acercarse y registrar el encuentro con el ídolo de la televisión asiática. El actor no rehuyó el contacto con sus seguidores, deteniéndose brevemente para tomarse fotografías y recibir personalmente los presentes que le llevaron.

Shin Hyun Joon llegó a Lima y desató euforia en el aeropuerto: hoy es su fan meeting

Las imágenes y videos del recibimiento comenzaron a circular en distintas plataformas, acompañadas de mensajes como: “Bienvenido a Perú, no sabes todo lo que lloré por ti en Stairway to Heaven, te admiro mucho, disfruta mucho tu estadía y regresa pronto oppa” o “Tae Hwa, bienvenido al Perú, te queremos. Aunque nos hiciste llorar demasiado”.

El entusiasmo de los admiradores creció cuando él mismo publicó un video de su llegada, acompañado por la palabra “Gracias”, lo que avivó aún más la conexión con el público local. “Mr. Shin, muchísimas gracias por su visita a Perú. Para nosotros es un honor recibirlo y esperamos de corazón que disfrute cada momento de su estadía en nuestro país”, fue otro de los mensajes que se destacaron en la recepción digital.

Fan meeting y concierto sinfónico para revivir ‘Escalera al Cielo’

Este 30 de noviembre, la visita del actor alcanza su punto central en el evento denominado “Memories to Heaven”, que incluye un fan meeting exclusivo para sus seguidores y un concierto sinfónico con las canciones icónicas de la telenovela. La cita, a realizarse en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal en Lima a las 5:00 p.m., está organizada para recrear el ambiente nostálgico de la serie que marcó a toda una generación.

El compositor y pianista Tonny Keys, encargado de la dirección musical de la jornada, anunció previamente la presencia de Shin Hyun Joon a través de su cuenta oficial, generando expectativa entre la comunidad de fans.

Durante el concierto la orquesta interpretará piezas como ‘Bo Go Ship Da’, reconocidas por acompañar los momentos más emotivos de la producción surcoreana. La organización ha detallado que, además de la música, el evento contempla actividades de interacción directa, incluidas sesiones de fotografías, firma de autógrafos y sorteos entre los asistentes.

El evento 'Memories to Heaven' se realizará el 30 de noviembre de 2025 y promete ser inolvidable para los fans peruanos.

La atmósfera de reencuentro y nostalgia domina la agenda de “Memories to Heaven”, orientada a quienes siguieron de cerca la historia de ‘Escalera al Cielo’ y desean compartir de cerca con uno de sus protagonistas principales. El número de entradas disponibles es limitado y, hasta el cierre de esta nota, solo quedaban tickets para la zona VIP, ofertados a S/300 soles para quienes busquen vivir la experiencia en un espacio privilegiado.