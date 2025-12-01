Caren y Coco comparten emotivo mensaje sobre la pérdida de su bebé: “Siempre te extrañaremos, el dolor es indescriptible”

La pareja compartió fotos inéditas y un mensaje lleno de amor dirigido a su “angelito”, generando una ola de apoyo en redes. Infobae Perú / Captura: IG

El silencio de la madrugada del 1 de diciembre quedó roto por un mensaje que conmovió profundamente a los seguidores de la influencer Caren y de su esposo, Coco, quienes decidieron compartir uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

A través de todas sus redes sociales, la pareja reveló que, en un día que debía estar lleno de expectativa y alegría por conocer el sexo de su bebé, se vieron obligados a enfrentar nuevamente el recuerdo de una pérdida que los marcó para siempre. Lo hicieron desde la honestidad, la vulnerabilidad y una necesidad genuina de expresar el amor que sienten por su hijo, a quien llaman con ternura “nuestro angelito”.

“Siempre te extrañaremos. Un día como hoy deberíamos saber el sexo de nuestro bebé, pero Dios tenía otros planes para nosotros”, escribió Caren en un mensaje que rápidamente se volvió viral. Sus palabras estuvieron acompañadas de una serie de fotografías inéditas que mostraban la emoción de los primeros días del embarazo: la sonrisa iluminada, los preparativos, las primeras ecografías y ese brillo característico de quienes esperan una nueva vida.

Caren y Coco conmueven a redes con homenaje a su bebé fallecido: “Nos hiciste muy felices”. Infobae Perú / Captura: IG

“Solo queda recordar con estas fotos lo felices que fuimos cuando supimos de su llegada”, continuó, reconociendo que, pese a la tristeza, esos recuerdos siguen siendo parte esencial de su historia familiar.

La publicación de Caren no solo reveló el dolor, sino también la persistencia del amor. Señaló que, aunque ya han transcurrido meses desde la partida de su bebé, el espacio emocional que dejó jamás ha podido llenarse.

“Aunque ya hayan pasado meses de su partida, siempre pensamos en nuestro angelito. El dolor de una pérdida es indescriptible y solo queda vivir con ese dolor ❤️‍🩹”, expresó, abriéndose por completo ante sus seguidores y admitiendo que hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con el acompañamiento y la comprensión.

Pero no fue la única en hablar. Su esposo, Coco, también compartió palabras profundas dirigidas a su bebé, demostrando que el duelo es un proceso que ambos atraviesan juntos. En una declaración incluida en la publicación, él le dedicó un mensaje directo a ese hijo que no llegó a nacer pero que, asegura, transformó sus vidas para siempre. “A nuestro angelito quiero decirle que siempre estarás en nuestros corazones. Papá y mamá te aman demasiado y, en ese poco tiempo que nos acompañaste, nos hiciste muy felices 🕊️”, escribió con una mezcla de ternura y tristeza.

Seguidores y amigos llenan de mensajes de apoyo a Caren y Coco tras revelar pérdida de su bebé

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. Cientos de mensajes de apoyo inundaron sus redes sociales, destacando la valentía de la pareja al hacer pública una parte tan íntima de su historia. Muchos compartieron experiencias personales, mientras otros simplemente enviaron palabras de consuelo.

Su esposo Coco, igualmente afectado, acompañó la publicación reafirmando la fortaleza de su unión como pareja. Aunque sus palabras no fueron tan extensas, sí transmitieron la firmeza emocional con la que ambos afrontan este capítulo. Él expresó que la experiencia los ha marcado de una manera que jamás imaginaron, pero que también los ha conectado desde un lugar distinto, más sensible y humano.

Entre los primeros comentarios destacados se leyó: “Los abrazo muchísimo, amigos”, una expresión breve, pero contundente que transmitía cercanía y afecto. Otra amiga de la pareja dejó un mensaje lleno de empatía: “Lo siento tanto, les envío un abrazo con mucha fe. En Dios podrán tener su mayor bendición ❤️”, recordándoles que la esperanza aún puede florecer incluso en los momentos más oscuros.

Las reacciones continuaron apareciendo una tras otra. Una de sus amigas más cercanas comentó profundamente conmovida: “Ay amiga, no me digas eso… yo estaba emocionada por ustedes, lo siento muchísimo, les mando un abrazo fuerte. Dios les volverá a dar la dicha de ser padres nuevamente, estoy segura”. Sus palabras reflejaron no solo el impacto que causó la noticia, sino también la ilusión que muchos en su entorno compartían. Otro mensaje, también cargado de sensibilidad, subrayó la injusticia del dolor que están atravesando: “Nadie se merece ese dolor, muchas fuerzas, sigan apoyándose el uno al otro. Un abrazo ❤️”.

Finalmente, otro amigo de la pareja expresó su total respaldo: “Todo mi apoyo, amigos, ustedes saben que aquí estoy”. Cada comentario, desde los más breves hasta los más reflexivos, contribuyó a crear un espacio digital de contención, donde el dolor de la pareja fue recibido con respeto, cariño y acompañamiento.

