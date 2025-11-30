Perú

Sunedu cierra cinco universidades en el Perú: estas son las que dejarán de funcionar en 2026

Tras no cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad, cinco instituciones deberán culminar sus actividades y garantizar el traslado o continuidad de sus estudiantes

La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) confirmó que cinco universidades en el Perú deberán cesar definitivamente sus actividades antes del año académico 2026, luego de no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Universitaria.

Aunque el cierre será progresivo, cada institución deberá garantizar la continuidad de estudios de sus alumnos bajo supervisión del organismo estatal.

Actualmente, la Sunedu otorgó licenciamiento institucional a 101 universidades públicas y privadas, pero las casas de estudio que quedaron fuera del proceso deberán proceder a su cierre ordenado. La República revisó la lista actualizada y verificó que los plazos límites se cumplirán entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

Universidades que cesarán actividades antes de 2026

Las universidades denegadas no podrán seguir ofreciendo servicios educativos debido a deficiencias en infraestructura, investigación, procesos académicos y gestión institucional. Estos son los casos y sus respectivas fechas de cierre:

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (Puno y Arequipa)

  • Cierre definitivo: 31 de diciembre de 2025
  • Motivos principales: insuficiencia de docentes a tiempo completo, falta de laboratorios, irregularidades en admisión, ausencia de procesos meritocráticos y carencias en investigación y gestión institucional.
  • Base legal: Resolución N° 034-2020-SUNEDU/CD.
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. (Foto: Andina)

Universidad Privada de Pucallpa (Ucayali)

  • Cierre definitivo: 2 de marzo de 2026
  • Principales observaciones: fallas en planificación institucional, infraestructura deficiente, irregularidades en admisión y contratación docente, falta de servicios estudiantiles, carencias en investigación y problemas de transparencia.
  • Base legal: Resolución N° 106-2019-SUNEDU/CD.
Universidad Privada de Pucallpa. Foto:
Universidad Privada de Pucallpa. Foto: Sunedu

Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima y Chincha)

  • Cierre definitivo: 3 de marzo de 2026
  • Deficiencias detectadas: falta de sostenibilidad financiera, baja dedicación docente a tiempo completo, irregularidades en investigación y gestión académica, infraestructura insuficiente y sanciones previas por emisión irregular de títulos profesionales.
  • Base legal: Resolución N° 130-2019-SUNEDU/CD.

Universidad San Pedro (Chimbote y filiales)

  • Cierre definitivo: 9 de marzo de 2026
  • Principales problemas: carencia de información en programas académicos, ausencia de laboratorios, escasa dedicación docente a tiempo completo, falta de servicios complementarios e investigación. Además, fue sancionada por operar locales no autorizados.
  • Base legal: Resolución N° 156-2019-SUNEDU/CD.
Universidad San Pedro. Foto: Sunedu
Universidad San Pedro. Foto: Sunedu

Universidad Peruana de Ciencias e Informática

  • Cierre definitivo: 4 de abril de 2026
  • Observaciones destacadas: infraestructura y laboratorios insuficientes, falta de docentes a tiempo completo, baja calidad en investigación, ausencia de mecanismos de inserción laboral y deficiencias en políticas de propiedad intelectual.
  • Base legal: Resolución N° 162-2019-SUNEDU/CD.
La Universidad Peruana de Ciencias
La Universidad Peruana de Ciencias e Informática logró extender su vigencia por un año, hasta el 4 de abril de 2025. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué ocurre con los estudiantes de universidades sin licencia?

A pesar de que la Sunedu ha denegado sus licencias, las universidades en proceso de cierre pueden seguir operando de manera temporal para asegurar un proceso ordenado y sin perjuicio para los estudiantes. Durante este periodo, las instituciones están autorizadas a continuar dictando clases hasta el plazo establecido, emitir grados y títulos, mantener sus servicios administrativos en funcionamiento y brindar apoyo para el traslado de los alumnos a universidades licenciadas que cuenten con programas similares.

Esta etapa de transición es supervisada por la Sunedu con el fin de garantizar que ningún estudiante quede sin alternativas para culminar su formación académica.

Según la normativa, los estudiantes tienen dos alternativas para continuar sus estudios:

1. Traslado a una universidad licenciada

Las instituciones en cese deben firmar convenios con universidades receptoras que ofrezcan programas compatibles.Los alumnos pueden aceptar el traslado a una institución con mayor respaldo académico y mejores condiciones de calidad.

2. Permanecer en la universidad en proceso de cierre (por un máximo de 2 años)

Quienes opten por seguir estudiando en su misma institución podrán hacerlo solo hasta completar el plazo establecido por la Sunedu.Si no finalizan dentro del periodo de cese, deberán trasladarse obligatoriamente.

¿Podrán volver a funcionar en el futuro?

La Sunedu precisó que algunas universidades con licenciamiento denegado han solicitado ser evaluadas como nuevas instituciones, bajo el modelo actualizado de calidad. Varias ya obtuvieron el licenciamiento tras superar una nueva revisión; otras continúan en proceso.

