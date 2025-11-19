Perú

SUNEDU reconocerá de manera excepcional títulos de más de 1.200 egresados de la UNI

La controversia por la falta de autoridades válidas en la Universidad Nacional de Ingeniería bloqueaba la inscripción oficial de grados y títulos, afectando el futuro profesional de cientos de jóvenes

Guardar
La Sunedu es el organismo
La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) informó que propondrá una solución extraordinaria para que más de 1.200 egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) puedan obtener el registro oficial de sus grados y títulos, tras el prolongado bloqueo administrativo causado por la crisis interna de autoridades en esa casa de estudios.

La decisión obedece a la urgente necesidad de salvaguardar el derecho de los egresados a inscribir sus grados profesionales y títulos universitarios, requisito indispensable para acceder a empleos o continuar estudios de posgrado. La medida fue discutida durante el encuentro entre Katy Ugarte, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, y el superintendente de SUNEDU, Manuel Castillo Venegas.

“El principio del interés superior del estudiante está siendo vulnerado. Los jóvenes no pueden cargar con las consecuencias de disputas internas, y la inscripción de sus títulos debe garantizarse de inmediato”, declaró Ugarte, quien señaló que acudió personalmente para exigir una respuesta urgente que ponga fin al perjuicio sufrido por este grupo de egresados.

¿Por qué no pueden acceder a sus títulos?

El motivo de fondo es la disputa por el control institucional surgida tras la renuncia del ex rector Alfonso López Chau, quien dejó el cargo para buscar una candidatura presidencial. Según explicó SUNEDU, la posterior elección de Arturo Talledo como rector interino no cumplió con los procedimientos exigidos por la Ley Universitaria. Además, la modificación de estatutos universitarios a través de una comisión ad hoc profundizó la inestabilidad en la dirección de la universidad.

Por esta razón, el organismo enfrenta impedimentos administrativos para procesar y validar los títulos remitidos por la UNI, ya que muchos diplomas llevan la firma de autoridades que no figuran en su Registro Oficial.

“La preocupación de los afectados es legítima y debemos priorizar el interés del estudiante”, indicó Vicente Espinoza, director del Servicio de Evaluación Superior Universitaria, quien aclaró que “el superintendente ha dispuesto poner el caso en la próxima agenda del Consejo Directivo de SUNEDU” para evaluar una salida extraordinaria al problema.

Actualmente hay un procedimiento administrativo sancionador abierto en contra de la gestión interina de la UNI, pero el proceso requiere plazos legales que exceden las necesidades inmediatas de los egresados, muchos de los cuales necesitan acreditar títulos para cumplir con requisitos laborales o académicos nacionales e internacionales.

Por su parte, la UNI sostiene que el organismo vulneró la autonomía universitaria al no reconocer a las autoridades nombradas temporalmente, mientras el organismo supervisor defiende la legalidad de sus procedimientos.

Como resultado de las recientes gestiones, SUNEDU confirmó que en la próxima sesión de su Consejo Directivo se programará la evaluación y aprobación de un reconocimiento excepcional de los grados y títulos de los egresados afectados, la cual está prevista para los próximos días.

Temas Relacionados

SuneduUNIKaty Ugarteperu-noticias

Más Noticias

Angie Jibaja envuelta en nuevo escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá e irse a vivir con él

La reciente aparición de la exmodelo junto a la pareja de su madre, Maggie Liza, provocó un revuelo mediático, mientras su entorno expresa inquietud por su estado emocional

Angie Jibaja envuelta en nuevo

¿Cuál es la diferencia entre la tuberculosis y el cáncer de pulmón?

Muchos síntomas de la tuberculosis se parecen a los del cáncer de pulmón, lo que puede generar confusiones al evaluar a los pacientes

¿Cuál es la diferencia entre

Perú aumenta su producción de cobre, pero 6 principales compañías muestran descensos en sus operaciones

La producción cuprífera nacional cerró septiembre al alza gracias al impulso de cuatro grandes operaciones, mientras que otras compañías enfrentaron caídas que evidencian un desempeño desigual en la industria minera

Perú aumenta su producción de

Heladero se vuelve viral en TikTok por vender helados en concierto de Shakira en Lima

Cientos de usuarios en redes destacaron la creatividad del vendedor, quien encontró la manera de ofrecer helados a los asistentes durante la presentación de la artista colombiana

Heladero se vuelve viral en

“Disparé, pero no directo al alférez”: así confesó miembro de “Los Malditos de Puente Piedra” tras el asesinato de un policía en Carabayllo

El testimonio de alias Máx permitió reconstruir el ataque que acabó con la vida del joven oficial. La Policía sigue tras alias Pelado y evalúa el rol de alias Cachete, quien operaría desde el extranjero

“Disparé, pero no directo al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve” para el cargo

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

ENTRETENIMIENTO

Angie Jibaja envuelta en nuevo

Angie Jibaja envuelta en nuevo escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá e irse a vivir con él

La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘El Emperador’: una noche de Beethoven que promete sacudir el Teatro Mario Vargas Llosa

Luigui Carbajal toma radical decisión tras ser ampayado entrando a hotel sin su esposa Diana Castro

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”

DEPORTES

Alianza Lima planea el regreso

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”