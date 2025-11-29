Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’.

El actor surcoreano, famoso por 'Escalera al Cielo', confirma su presencia para el fan meeting y concierto sinfónico en Lima. Video: TikTok

La llegada de Shin Hyun Joon a Lima ha generado gran expectativa entre los seguidores del K-drama en Perú. El reconocido actor surcoreano, famoso por su papel como Han Tae Hwa en ‘Escalera al Cielo’, ya se encuentra en la capital peruana para participar en el fan meeting y concierto sinfónico ‘Memories to Heaven, programado para el 30 de noviembre de 2025.

La noticia, confirmada a través de sus redes sociales, ha reavivado la nostalgia por una de las series más emblemáticas del fenómeno Hallyu en Latinoamérica, mientras los fans se preparan para un evento que promete ser inolvidable. El Hallyu o también conocido como ‘Ola Coreana’, es el término que se usa para describir la popularidad global de la cultura pop de Corea del Sur, especialmente del K-pop, los K-dramas (telenovelas coreanas), el cine, la moda y la gastronomía.

Shin Hyun Joon en Perú: llegada y reacción de los fans

El propio Shin Hyun Joon utilizó sus redes sociales para anunciar su arribo a Perú. “¡Sí, fans peruanas! Soy Shin Hyun-joon. Terminé una transmisión en vivo esta mañana y me dirijo al aeropuerto. ¡Nos vemos pronto!”, compartió el actor. Poco después, publicó una fotografía con el mensaje “Hello, Perú”, confirmando su presencia en el país.

Shin Hyun Joon utiliza sus redes sociales para anunciar su llegada y saludar a sus seguidores peruanos.

La respuesta de los seguidores peruanos fue inmediata. Comentarios como “Perú te da la bienvenida”, “Esperando tu llegada, gracias por visitar a nuestro querido Perú” y “Al fin conoceré a quien interpreta a mi personaje favorito en Escalera al Cielo” inundaron las redes sociales, reflejando la emoción y el cariño que el público local siente por el actor y su personaje.

El entusiasmo también se manifestó en frases como “Amamos esta noticia” y “Morí, que alguien me diga cómo se respira”, evidenciando la expectativa generada por la visita.

Fan meeting y concierto sinfónico ‘Memories to Heaven’: detalles del evento

El evento central de la visita, titulado “Memories to Heaven”, se realizará el 30 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal, en Lima. La organización ha detallado que la jornada combinará un fan meeting exclusivo con un concierto sinfónico dirigido por el compositor y pianista Tonny Keys, quien anunció la llegada del actor a través de su cuenta de Instagram.

Durante el concierto, la orquesta interpretará en vivo los temas más recordados de ‘Escalera al Cielo’, incluyendo piezas como ‘Bo Go Ship Da’, que acompañaron los momentos más emotivos de la serie. Además, se han previsto actividades especiales para los asistentes, como sesiones de fotos, firma de autógrafos y dinámicas de interacción directa con Shin Hyun Joon, según adelantaron los organizadores. El evento está diseñado para apelar a la nostalgia y la conexión emocional de los fans con la historia y sus protagonistas.

El evento 'Memories to Heaven' se realizará el 30 de noviembre de 2025 y promete ser inolvidable para los fans peruanos.

Las entradas para el fan meeting y concierto aún se encuentran disponibles en dos categorías: Platinum a S/ 450 y VIP a S/ 300, con asientos numerados y acceso a diferentes beneficios. La organización ha recomendado adquirir los boletos únicamente a través de los canales oficiales para evitar fraudes.

El legado de ‘Escalera al Cielo’ sigue vigente en la memoria de los seguidores peruanos. Emitida originalmente en 2003 y transmitida en Perú por señal abierta en 2006, la serie, protagonizada por Kwon Sang Woo, Choi Ji Woo, Kim Tae Hee y Shin Hyun Joon, se convirtió en un fenómeno cultural que consolidó el interés por la cultura coreana en la región.

El personaje de Han Tae Hwa, interpretado por Shin Hyun Joon, dejó una huella profunda en la audiencia por su historia de amor imposible y sacrificio, convirtiéndose en uno de los roles más entrañables del género. La narrativa melodramática y la banda sonora emotiva de la serie contribuyeron a su éxito, fidelizando a miles de televidentes peruanos.

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’.

La visita del actor a Lima no solo representa un reencuentro con sus seguidores, sino también un reconocimiento al impacto duradero del Hallyu en Perú. En los últimos años, el país se ha consolidado como un punto clave para la expansión de la cultura coreana, con eventos musicales, festivales y actividades que reflejan la creciente conexión entre ambas culturas.

La presencia de Shin Hyun Joon en Lima ofrece a los fans la posibilidad de reencontrarse con una historia que marcó a toda una generación y de compartir una experiencia única junto a uno de los protagonistas más recordados del género.