¿Qué tipo de relación tienen Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima? Presidenta aclara cercanía

Relación entre el gobernador y la presidenta despertó interés en la población. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Debido a sus constantes visitas al despacho presidencial y a su conocido amor por los Rolex, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha sido relacionado con los lujosos objetos utilizados por la mandataria Dina Boluarte, los cuales motivaron el inicio de diligencias en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Los vínculos generaron dudas sobre la relación que une al funcionario regional y a la jefa de Estado. Tan es así que, luego de declarar ante la Fiscalía, la jefa de Estado emitió un pronunciamiento público donde reconoció la relación que tiene con el funcionario y que utilizó las joyas compradas por él.

En la víspera, Humberto Abanto, defensa legal del ayacuchano, mencionó que ambos funcionarios “son dos personas que se sienten cercanas por su origen andino y su participación en la política. Creo que es una relación que ha escalado hasta la amistad, hasta el aprecio personal. No puedo decir que se visiten, pero sí creo que hay una proximidad en las figuras políticas”.

Al respecto, la dignataria sostuvo que existe un vínculo entre ellos, al punto de considerarlo su hermano. “La verdad es solo una, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano [...] ya los he devuelto”, mencionó.

Dina Boluarte explica que aceptó el préstamo de Wilfredo Oscorima por ser un amigo personal. TV Perú

“No le ha regalado ningún Rolex”

Pese a que al inicio de la entrevista sostuvo que no le había preguntado al gobernador si compró y regaló un Rolex a la jefa de Estado por su cumpleaños; posteriormente reconoció que sí, pero que fue la dignataria quien rechazó los obsequios.

Como se recuerda, de acuerdo al programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, el funcionario adquirió una lujosa pulsera en Casa Banchero, valorizada en más de 9 mil dólares, la cual fue utilizada el mismo día por la jefa de Estado.

Se trata de un brazalete Bangle hecho de oro dorado, cinco peras y con un peso de 23 gramos.

Dignataria utilizó joya comprada por Wilfredo Oscorima el mismo día.| Milagros Leiva, Entrevista

Tal como se ve en el álbum de Presidencia, la mandataria utiliza un modelo similar durante la “sesión solemne por el aniversario de la Independencia Nacional en la ‘Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores del 2 de mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria’”, programada a las 18:30 horas.

Lo curioso es que el mismo día de la compra y apenas dos horas antes, el funcionario acudió a la PCM, entonces liderada por Alberto Otárola. Este hecho, para el programa mencionado, sería una prueba del presente.

Jefa de Estado utilizó la lujosa joya el pasado 25 de julio.| Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia / Andina

“Que lo investiguen”

En otro momento, Humberto Abanto, abogado del gobernador de Ayacucho, aseguró que su cliente cuenta con el balance patrimonial para demostrar que “puede comprar las joyas que desee y más”.

Además, cuestionó que la Fiscalía de la Nación solicite la presencia de su patrocinado como testigo a fin de utilizar sus declaraciones para abrir una investigación: “Lo han citado para incriminarlo. [...] No pueden citarlo como testigo para luego usar sus palabras e incriminarlo en una investigación”.

En ese sentido, criticó que los actos de la carpeta estén en la prensa, pese a la prohibición de artículo 139, el cual se refiere a la no divulgación de los actos procesales en investigación preparatoria. “No hemos sido nosotros [quienes filtran la información] porque somos testigos, no tenemos forma de acceder. Si el fiscal de la nación no va a respetar la ley, nos vamos a ver obligados a recurrir al juez supremo de la investigación preparatoria”, sentenció.